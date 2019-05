Du trenger verken stor hage eller grønne fingre for å dyrke fram dine egne poteter. En liten hageflekk, en stor potte eller en romslig kasse kan være alt du trenger for å få det til.

– Potet er lettdyrket, de trenger minimalt med stell og er derfor noe de aller fleste kan lykkes med i hagene sine, sier Eldrid Lein Molteberg, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Men for å lykkes med potetdyrkingen er det noen viktige tips som kan være lure å følge:

Fakta: Dette har du lov til – og dette er ulovlig Det er lov til å bruke settepoteter fra egen avling.

Det er formelt sett ikke forbudt å sette matpotet som kjøpes i butikk eller mottas på annen måte, men det frarådes på grunn av smittefare. Dette gjelder særlig dersom matpotetene er fra utlandet.

Det er forbudt å ta med seg poteter fra utlandet. Det er forbudt å selge eller gi bort settepoteter til andre. Kilde: Mattilsynet, Matportalen

Tips 1: Bruk de riktige potetene

Det første, ifølge Molteberg, er å bruke friske settepoteter. Det er Borghild Glorvigen, fagkoordinator for potet i Norsk Landsbruksrådgivning helt enig i.

– Bruk en frisk og vital settepotet som er sertifisert, det får du tak i på hagesentrene rundt omkring, sier Glorvigen og understreker samtidig at du ikke bør bruke matpoteter kjøpt i dagligvareforretningen. Disse kan spre farlige poetetsykdommer, selv om de med det blotte øyet både ser friske og fine ut.

Molteberg anbefaler sorter som Juno, Aksel, Berber, Rutt, Hassel, Solist og Arielle.

– Dette er tidlige sorter som er greie å få til og som bare har et par måneders veksttid, sier hun.

NTB scanpix/Shutterstock

Tips 2: Gi potetene nok plass

For at settepotetene skal bli til mange, nye poteter, trenger de plass til at røtter og knoller kan utvikle seg. Ifølge NIBIO-forskeren trenger de minst 20–25 cm løs jord.

– Potetene kan gjerne dyrkes i potter eller kasser, men de bør ha et visst jordvolum for å kunne få nok plass til de nye potetene.

Settepotetene legges 7–8 cm under jordoverflaten, dessuten bør det være 25–30 cm mellom dem.

– Alle planter trenger passe mye vann, og slik er det også med poteter. Vanner du for lite eller for mye, kan det fort bli skurv eller annen sykdom på potetene, sier Glorvigen og anbefaler jevnlig vanning uten overdrivelser.

Poteten kan bli angrepet av flere sykdommer, og om seinsommeren kan tørråte forårsake at potetriset visner. Da klarer ikke poteten å ta til seg næring lenger. Men ifølge ekspertene er risikoen for tørråte mindre dersom det dyrkes sorter som kan høstes tidlig.

– Og heldigvis er det ingen potetsykdommer som er farlig for mennesker, legger Glorvigen til.

For deg som ikke har hage eller balkong: Slik lager du kjøkkenhage i eget hjem

Tips 3: Ikke sett potetene i for kald jord

Poteter trenger ikke mye gjødsel, så normal gjødslet hagejord er vanligvis tilstrekkelig. Men poteten er ikke glad i for kald jord, så når du skal sette vårens poteter, bør temperaturen ha krøpet et lite stykke oppover gradestokken.

– Potetene trives best når temperaturen er over 8 eller 10 grader, så vent med å sette dem til normaltemperaturen er over dette, råder Glorvigen.

I mange steder av landet vil det være passelig å sette potetene en gang mellom 1. mai og Sankt Hans, ifølge nettstedet Urban Dyrking (Lenke: http://urbandyrking.no/dyrke-poteter/)

FNTB Scanpix/Shutterstock

Tips 4: Hypp potetene

For at de nye potetene ikke skal bli grønne, og dermed inneholde giftstoffer mennesker helst ikke skal spise, er det viktig at nypotetene ikke får lys på seg

– verken i vekstperioden eller etter at de er høstet. Skulle for eksempel jorda sprekke opp under vekst, er det bare å fylle på med jord over dem, råder de to fagekspertene.

Når potetplantene har vokst seg oppimot ti cm høye, er det på tide å sjekke om det er nok jord på potetene – og dra gjerne jord opp rundt plantene, slik at de blir stående i en haug med jord.

Fordelen med å gjøre dette, som også kalles å hyppe potetene, er todelt, ifølge Urban Dyrking. Potetplanten kan lage flere poteter og potetene som ligger øverst under jorda, får redusert sjanse for å bli grønne.