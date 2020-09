Billigste storbyen å etablere seg i: Sykepleiere kan kjøpe 54 av 100 boliger i Kristiansand

I Kristiansand kan en gjennomsnittlig sykepleierlønn gi deg finansiering til å kjøpe over halvparten av alle omsatte boliger. Sykepleier Izabela Ladynska kjøpte nylig sin første bolig på Tinnheia.

Isabela Ladynska er storfornøyd med å eie sin egen bolig. I sommer fikk hun tilslaget på et enderekkehus på Tinnheia, etter å ha vært på boligjakt siden i fjor høst. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: – Jeg begynte å se etter bolig i fjor høst etter å ha leid noen år. Jeg hadde veldig lyst på rekkehus eller tomannsbolig med terrasse og egen hageflekk, så da denne boligen dukket opp i sommer heiv jeg meg rundt, forteller sykepleier Izabela Ladynska.

Hun var ferdigutdannet i 2017, fikk jobb på Sørlandet sykehus og har leid bolig i noen år før hun kastet seg ut i boligmarkedet.

For 2,33 millioner fikk sykepleier Isabela Ladynska et enderekkehus på Tinnheia med to terrasser og egen hageflekk. Foto: Jacob J. Buchard

Og som bosatt i Kristiansand er hun heldig sammenlignet med sine kolleger rundt om i det ganske land.

– Trekker fram Kristiansand

– I boligprisdebatter trekker vi ofte fram Kristiansand som eksempel. At boligprisene de siste ti årene har steget likt med konsumprisindeksen, rundt 21 prosent, er en idealsituasjon, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, til Fædrelandsvennen.

Forrige uke kunne han presentere den halvårlige Sykepleierindeksen som måler hvor stor andel av de omsatte boligene i en by en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Her har man regnet seg fram til at en gjennomsnittlig sykepleierlønn for 2019, som var på 574.920 kroner, kan finansiere et boliglån på 2,67 millioner. Da tar man både hensyn til maks fem ganger inntekt i lån, 200.000 kroner i studielån på si, og at man skal tåle fem prosentpoengs renteøkning fra dagens nivå.

Fakta Sykepleierindeksen Måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt. Indeksen er utarbeidet oen utvalgte byer i Norge over tid. Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig. Indeksen er utarbeidet av analyseselskapet Eiendomsverdi AS for Eiendom Norge. Kilde: Eiendom Norge

Måtte i budrunde

Izabela Ladynska har en lønn som ligger litt under gjennomsnittet. Enderekkehuset hun overtok i august lå ute til 2,19 millioner kroner. Etter en lengre budrunde trakk hun til slutt det lengste strået med et bud på 2,33 millioner.

Isabela Ladynska viser fram hagen som både har morell- og plommetre. Foto: Jacob J. Buchard

– Jeg ville ikke gi meg, humrer Ladynska, som forteller at hun likevel ikke gikk til grensen for hva hun hadde satt som maksbeløp.

For å oppfylle egenkapitalkravet på 15 prosent, har hun fått foreldrene med seg som kausjonister.

– Jeg har spart en del selv også, men måtte ha litt hjelp, forteller hun.

Rekkehuset er i god stand, men Isabela Ladynska har likevel planlagt litt oppussing med nye golvfliser, lister og et par malingsstrøk. Foto: Jacob J. Buchard

Ville ha rekkehus

Mens mange andre førstegangsetablerere gjerne ser etter blokkleilighet som sin første bolig, ville Ladynska heller ha rekkehus.

– Det gjorde at Lund og Kvadraturen ble for dyrt, så jeg har sett mest på Tinnheia og Grim, forteller hun.

Rekkehuset går over to etasjer, med bad, soverom og bod i første etasje, og stue og kjøkken i andre etasje. Foto: Jacob J. Buchard

Sykepleieren hadde vært gjennom et titalls visninger og en budrunde på en tomannsbolig på Grim, før hun altså endte som fersk og storfornøyd boligeier av et 87 kvadratmeters enderekkehus i Kobberveien.

– Det er jo litt flere utgifter enn jeg er vant til fra før, men absolutt overkommelig. Det handler om å prioritere. Og der jeg før betalte leie til andre, betaler jeg nå ned på mitt eget, sier Ladynska og smiler.

Izabela Ladynska fikk boligen med kvalitetene hun ønsket seg, og er storfornøyd med boligkjøpet. Foto: Jacob J. Buchard

Kristiansand skiller seg ut

Sykepleierindeksen gir, ifølge Henning Lauridsen i Eiendom Norge, god innsikt i hvor velfungerende boligmarkedet i forskjellige norske byer er.

– Det var analysedirektør Anders Lund i Eiendomsverdi som kom på ideen. Og den var veldig smart! Det å snakke om boligpriser isolert sett er ikke så interessant. Hvor stor andel av inntekten man bruker på å kjøpe bolig, og i hvilken grad det er for dyrt å kjøpe bolig, er veldig interessant, forteller Lauridsen.

Av de seksten byene og tettstedene som er med i indeksen, er det kun i Porsgrunn og Skien en sykepleier kunne kjøpt en større andel av de totalt omsatte boligene siste halvår enn i Kristiansand.

– Fryktelig dyrt i Oslo

I Sørlandets hovedstad kunne man nemlig med en gjennomsnittlig sykelønn finansiert over halvparten av de omsatte boligene, nærmere bestemt 54 av 100 boliger, det siste halvåret. Til sammenligning kunne man med samme lønn kun finansiert tre av 100 boliger i Oslo.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Johnny Vaet Nordskog

– Indeksen illustrerer at det er fryktelig dyrt å kjøpe bolig i Oslo. Den illustrerer også at 0-rente ikke har hjulpet sykepleieren noe. Når en sykepleier, som tjener ganske bra, kun har råd til tre prosent av boligene i Oslo, står det dårlig til for de ganske mange som tjener mindre, sier Lauridsen.

– Vanvittig mye mer for pengene

Eiendomsmegler Kristian Lossius i Sørmegleren, som for øvrig solgte boligen Izabela Ladynska nå eier, har jobbet både i Oslo og Kristiansand.

Megler-tvillingbrødrene Henrik og Kristian Lossius gir førstegangskjøpere sine beste tips. Foto: Kristian Hole

– Du får vanvittig mye mer for pengene i Kristiansand enn du gjør i Oslo. Noe indeksen også viser. Du får knapt kjøpt noe for 2,5–3 millioner kroner i hovedstaden, sier han.

Lossius sier førstegangsetablerere gjerne søker seg til Lund eller byen.

– Mitt råd til førstegangskjøpere, som ofte kjøper en bolig som ikke er så stor, er å kjøpe i et trygt område der prisene holder seg og du i alle fall ikke taper. Og da er Lund og byen områder hvor du kan tjene litt penger.

– Hva får man for snaue 2,7 millioner i Kristiansand?

– Det er vanskelig å si noe veldig konkret, men du bør fint kunne skaffe deg en treroms i St. Olavs vei på Lund til en grei standard, svarer Lossius.

– Veldig god boligpolitikk

Inger Sædberg Birkenes, partner og eiendomsmegler hos Privatmegleren Sædberg og Lian, nevner også treroms på Lund og i byen som overkommelig med et budsjett på snaue 2,7 millioner.

– Du kan også få rekkehus i mange områder, men ikke på Lund, og hvis du kan flytte lenger ut av byen kan du få enebolig på Høietun, Strai eller Mosby.

Inger Sædberg Birkenes, partner og eiendomsmegler hos Privatmegleren Sædberg og Lian. Foto: Jacob J. Buchard

Birkenes var selv med å utarbeide sykepleierindeksen da den ble introdusert, og mener resultatene viser at Kristiansand har en veldig god boligpolitikk.

– De fleste kan komme seg inn på boligmarkedet, få kjøpt seg en bolig, og deretter komme seg videre til rekkehus og enebolig. Alle kan ikke bo i de dyreste strøkene i byen, men Kristiansand har noe for alle, sier Birkenes.

Forskjellen mellom Kristiansand og de andre storbyene oppsto etter boligpriskrakket i 2008.

– Kristiansand hadde en av de kraftigste prisstigningene i landet i årene før, og kommunen bestemte seg derfor at det skulle bygges så mange boliger at prisene ble holdt nede. Og det har de klart, forteller den erfarne megleren.

– Uheldig forskjell

Henning Lauridsen i Eiendom Norge mener at for store forskjeller mellom landsdeler og byer er uheldig.

– Det vil kunne svekke mobiliteten mellom landsdeler og gjøre det vanskelig å flytte fra det ene stedet til det andre, sier han og viser til at boligprisene i Oslo har steget med 103 prosent de siste ti årene, mens de i samme periode har steget en femdel av dette i Kristiansand.

– Da er det ikke lett å flytte fra Kristiansand til Oslo. Men har man først bodd i Oslo og så flytter hjem, kan du få en kraftig oppgradering i standard for salgssummen, sier Lauridsen, som mener Oslo burde gjøre som Kristiansand.

– For å løse problemet med høye boligpriser må det bygges flere boliger. Der har Kristiansand gått foran med et godt eksempel.