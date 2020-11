Slik dobler du romfølelsen med speil

Speil, speil på veggen der – hvordan kan du endre dette rommet her?

Speil gir en større romfølelse og kan også brukes til å utnytte lyset bedre. Foto: Mona Lund Litland

Maria Hushovd Folgerø

Line Raaen Osmundsen

Foto: Eske interiør

– Et speil tilfører det rommet i seg selv ikke klarer å gi, forteller Monica Othelie Kleppe, designer og eier av Kontainer boligstyling.

I mange år har Kleppe jobbet med å skape funksjonelle og «gode» rom – blant annet ved bruk av speil. Hun beskriver stilen sin som «myk minimalisme», og mener speil bidrar til symmetri og balanse i rommet.

– Speilet gir dybde. Det gir et elegant, luftig og spektakulært uttrykk i rommet. Og slipper lyset inn selv der det ikke er vinduer, forklarer hun.

– Jeg mener et speil kan gjøre underverker. Det fanger oppmerksomheten i rommet, og blir et smykke som knytter interiøret sammen, forteller Monica Kleppe. Foto: Liv-Unni Tveitane

– Kan gjøre underverker

Ifølge Kleppe kan speil bidra positivt i de aller fleste rom. Hun forklarer at det viktigste er å finne ut hvilke behov man har.

– Mer lys? Heng speilet i nærheten av et vindu, slik at lyset reflekteres ut i rommet og gir naturlig lys, forklarer hun.

Videre forklarer designeren at hvis man vil at speilet skal knytte store rom, soner og flater sammen, bør man henge opp flere speil: Enten et veldig stor speil, eller flere store.

– Jeg mener et speil kan gjøre underverker. Det fanger oppmerksomheten i rommet, og blir et smykke som knytter interiøret sammen, forteller hun.

Spesielt store speil er blikkfang som øker romfølelsen, forklarer interiøreksperten.

– Store speil vil kunne gjøre en forskjell i alle rom. Slik vil rommet virke større, lettere og lysere, forteller hun.

Om du ønsker å få stua di til å framstå større og skape følelsen av at du har mer plass, er det en god idé å henge et stort veggspeil på en av dine stuevegger. Speilet vil gjenspeile rommet og dermed få det til å framstå større. Foto: Mona Lund Litland

Dobler dekoren

Speilet dobler dekor-objektene i rommet, og utvider plassen.

– Tør å tenke stort. Speilet skal få lov til å være i fokus og være blikkfang, forteller Kleppe.

Hun sier at man eksempelvis kan henge opp et stort speil i en liten gang, og at speilet er mye mer «enn et sted å sjekke outfiten».

– Det vil øke det trange rommet, og gi en opplevelse av høyde, lys og luft. Rommet vil oppleves som større og lengre fordi interiøret i rommet blir fanget opp og reflektert i speilet.

Hvis man plasserer grønne planter i store potter i nærheten av speilet vil det gi dybde og en lun følelse.

– Dette er grunn av at opplevelsen av det grønne dobles. Tenk hvor mange planter du plutselig får når de reflekteres i speilet. Her kan man lure øyet, forteller designeren.

Lag en speilvegg

– Hvis man ønsker mer lys og liv i rommet, kan en speilvegg være løsningen, tipser hun.

Ifølge interiøreksperten kan man gjøre dette grepet i både gangen, stua og på soverommet.

– Lag den med mange små speil i forskjellige former, eller flere like i større former. Miks nye og gamle speilrammer. Så lenge du har en plan så er det meste lov, forteller hun.

Foto: Mona Lund Litland

Slik lager du en stor speilvegg:

Mål opp veggen du ønsker å bruke. Marker firkanten du ønsker å bruke med tape.

La det være 5–10 centimeter luft på hver side av veggen.

Ta utgangspunkt i toppen av dørkarmen slik at toppen av speilene henger i lik høyde som karmen.

Fyll veggen med så mange speil du har plass til vertikalt på veggen. Speilene må være i samme format, og henge tett inntil hverandre. Da vil de oppfattes som ett stort speil.

Kleppe forklarer at ved å henge speilene vertikalt vil rommet få mer høyde.

– Henges speilene opp med mellomrom, vil veggen oppleves mer som dekorasjon og kunst. Henges de opp i ulike former og størrelser, blir det dermed et mer lekent og spennende resultat, forteller hun.

Karina Holmen eier interiørbutikken Eske. Foto: Heiko Junge / NTB

Organiske former

Karina Holmen eier den anerkjente interiørbutikken Eske. Hun forteller at det er enkelte trender som utmerker seg i «speilverdenen» om dagen.

– Runde speil har lenge vært i vinden, men kundene ser ikke ut til å gå lei. Disse er lette å bruke i alle rom, fra gang og soverom til stue og bad. På bad er det populært med lys bak runde speil, forteller hun.

Nytt i tiden er firkantede eller rektangulære speil med avrundede hjørner – men skal man kaste seg på «siste skrik» er det organiske former som gjelder.

– Det aller hotteste i øyeblikket er enda mer avrundede og organiske former, forteller Holmen.

Speilmøbler

En annen trend som markerer seg stadig sterkere i interiørverdenen er speileffekter i møbler.

– Speileffekter på møbler kommer også sterkt tilbake i øyeblikket, understreker hun.

Holmen forklarer at både bord med antikke speiloverflater og møbler med polert stål er gode eksempler på hvordan man bruker speil i interiøret.

Interiørkonsulent Mona Lund Litland som står bak instagramkontoen @stylebymll har en stor forkjærlighet for å bruke speil i interiøret. Foto: Mona Lund Litland Har du flere små rom i hjemmet kan det være en veldig god idé å bruke dekorative speil. Foto: Eske interiør

Interiørkonsulent Mona Lund Litland som står bak instagramkontoen @stylebymll har en stor forkjærlighet for å bruke speil i interiøret. Hun bruker speil i de fleste rom med flere formål.

– For meg er speil et spennende element i interiøret. Det kan ha en naturlig funksjon som å se seg i speilet, men det kan også blitt brukt på andre interessante og kreative måter. Speil er også med på å øke romfølelsen og små rom kan visuelt oppleves dobbelt så store, sier hun.

Lund Litland har blant annet laget en stor speilvegg i stua.

– Den er iøynefallende og skaper en dramatisk effekt i rommet. Den gjenspeiler interiøret samt naturen utenfor. Stuen vil forandre seg etter omgivelsene og lyset ute. Det gjør rommet og interiøret mer levende og vakkert synes jeg.

Speil er også med på å øke romfølelsen og små rom kan visuelt oppleves dobbelt så store.

Jeg synes det er noe lekent og lekkert med speil på en gang. Det skaper liv og dybde. Med sine ulike former og farger er speil for meg et must i interiøret, både for det funksjonelle, det dekorative og det kreative. Speil passer inn i alle stiler og alle hjem, og speil kan bli brukt på utallige måter.