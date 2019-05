Valgte metallfasader: – Vi ville ikke bruke fridager på å male huset

Da ekteparet Harveløkke satte i gang med husbygging på Tjelta utenfor Stavanger i 2017, valgte de å gå for vedlikeholdsfri fasade i cortenstål. Da kom reaksjonene fra naboer og bekjente.

– Noen sa det ikke var noe de ville valgt, mens andre syntes det var veldig kult og at det frisket opp, forteller Glenn Harveløkke.

Jan Inge Haga

Selv var han også litt skeptisk til den noe uvanlige fasaden til å begynne med. Han tenkte på korrosjon, og om salt fra nærliggende Nordsjøen ville ha betydning.

– Men Henrikke var superpositiv; jeg ble mer overbevist etter hvert.

Jan Inge Haga

Stolte på arkitektene

Arkitektbyrået Hoem + Folstad Arkitekter ba dem se på hva de hadde bygget tidligere før de valgte dem.

– Før de viste oss tegningen av huset, advarte de om at det var litt spesielt, dette her. De prøvde liksom å forberede oss. Da vi så tegningen tenkte jeg «Wow! Så kult!», sier Henrikke.

Jan Inge Haga

Dermed gikk de for det. Hun var aldri bekymret for å velge en utradisjonell fasade:

– Egentlig ikke. Jeg tenkte at arkitektene kan faget sitt. Dessuten ville vi ikke hatt et tradisjonelt saltakshus heller. Da vi så tegningen, tenkte jeg at dette var huset vårt.

– Folk sier at det er det tredje huset man bygger man blir fornøyd med. Mange korrigerer arkitekten hele tiden, men vi prøvde ikke å legge oss oppi arbeidet og påvirke dem for mye, sier ektemannen.

I ett med landskapet

Tomten huset står på, tilhørte hans mormor. Det gamle huset ble revet for å gjøre plass til det nye. Det var viktig for dem at fargene skulle gå litt i ett med det landlige landskapet rundt.

– Man klarer omtrent ikke se det på avstand. Fargen minner litt om gamle låvetak, sier Glenn.

Jan Inge Haga

Fargene på stålet forandrer seg litt med lyset, og også om det er fuktig eller tørt ute.

– Kontrasten mellom det rustrøde og blå himmel er kjempefin, synes jeg. Så er det nokså herlig å sitte inntil husveggen. Det blir varmt i solen, sier Henrikke.

Vedlikeholdsfritt utvendig

Grunnen til at de valgte cortenstål, var for å ha det mest mulig vedlikeholdsfritt.

– Vi ville ha mer fritid, og ikke bruke fridager på å male, sier Henrikke.

Jan Inge Haga

Huset er bygget i bare en etasje, med tanke på at paret fortsatt skal kunne bo der som gamle.

Stålplatene er bestilt på mål. De ligger bøyd over kanten til taket, for å slippe beslag. Det gjør det også rimeligere. Vinduene går ned til bakkenivå for å skape best mulig kontakt mellom inne og ute.

Anbefaler å tenke utradisjonelt

For å gjøre vedlikeholdet enklest mulig, har ekteparet også valgt betong rundt huset og i gårdsplassen, i tillegg til varmebehandlet furu på terrassen.

– Den holder seg fint uten å trenge beis eller annen behandling, sier Glenn.

Paret nøler ikke med å anbefale andre å gå for utradisjonelle fasadevalg.

– Nei, hvorfor ikke? Vi angrer ikke vi, i hvert fall. Det er kjempegøy å ha noe ikke alle andre har, vi liker det litt annerledes, sier Henrikke.

– Vi er veldig fornøyde. Vi trodde det ville renne mye rust ned på betongen, for eksempel, men det har det ikke gjort.

Jan Inge Haga

Shingel og sink

Litt lenger sør på Jæren har en familie valgt å kle to påbygg i pappshingel og sink.

– Vi ville at de skulle se ut som bokser, og valgte materialer som både kunne være på vegger og tak, sier Tone Steinsland.

Jan Inge Haga

Sammen med mann og tre barn har hun siden 2013 bodd i «boksene» som er bygget på et gammelt bolighus.

Heller ikke disse fasadene krever mye vedlikehold.

– Sinken kan stå omtrent til evig tid, mens det er litt kortere levetid på shingelen, sier Steinsland.

Ikke helt A4

De noe utradisjonelle fasadene ble foreslått av arkitekt Gro Lavold i Arkipartner. Reaksjonene har vært delte.

– Noen har syntes det var veldig tøft, andre synes nok det er litt vel spenstig, sier Steinsland.

Jan Inge Haga

Familien er veldig fornøyde selv.

– Fra arkitekten fikk vi to utkast, hvor det ene var helt tradisjonelt. Dette var helt annerledes, og det syntes vi var kjekt. Vi er ikke helt A4. Hver gang vi kommer hjem fra reise, merker vi hvor fornøyde vi er med huset.

– Trend med metaller

Hvilke fasader som er moderne, varierer med ulike tidsepoker.

– Det er en trend i tiden med metaller. Vi ser mye bruk av sink, aluminium og cortenstål. Folk bruker metall både på vegg, rundt vinduer og båndtekking av tak, sier talsmann Trond Opheim for tak- og fasadeutvalget i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund.

Jan Inge Haga

Noen metaller behandles for å tåle vær og vind bedre. En god metallfasade kan vare i mange år uten vedlikehold. Når metallet oksiderer, dannes en hinne som gjør det holdbart.

– Jeg vil påstå at metall er mye mer holdbart enn vanlig tre. Cortenstål er egentlig bare en god, gammeldags jernpate som ruster, og rusten går bare en viss promille inn i stålet, sier Opheim.

Han mener det er ytterligere en fordel:

– Man kan fremheve linjene i huset bedre med metall.

Jan Inge Haga

– Mest estetikk

– Det er ikke noe som tyder på at det er en utbredt trend å bruke alternative fasadematerialer, sier redaktør Gaute Brochmann i Arkitektur N.

I Norge er det en sterk tradisjon for å bruke tre i husbygging.

– Tre er og blir det vanligste fasadevalget. Men det har alltid vært folk som har hatt interesse av å gjøre noe spesielt ut av eneboligen sin. Det kan være alt fra veldig fine trefasader, teglstein, betong og stål, sier Brochmann.

Jan Inge Haga

Han kjenner ikke til mange eneboliger i cortenstål i Norge.

– I spansk arkitektur og ellers i sør-Europa ser man for eksempel mange morsomme eksempler med cortenstål, sier han.

Valg av fasade har mest med estitikk å gjøre, mener Brochmann:

– Mange fasader kan henges utenpå en bærevegg, og fungerer i hovedsak som fasade. Det gjelder også tre, tegl eller betong. De er fasadematerialer som kan bære huset, men som regel er også slike fasader værhus og estetisk uttrykk mer enn det har konstruktiv effekt.

Jan Inge Haga

Arkitektenes kommentarer:

Hoem + Folstad Arkitekter sier følgende om materialvalget for huset i cortenstål:

«Det er et naturmateriale som nokså raskt etter montering "ruster seg ferdig" og forblir uforandret i veldig mange år. Et varig materiale, med andre ord. 3 mm stålplater er tunge, og jernet er en god varmeleder. Derfor får vi god oppdrift av lufta bak platene som gir god "tørk" av veggen bak. Det er viktig i et klimaområde med mye regn og vind.

Vi var inspirert av det åpne landskapet på Nord-Jæren og ville gjøre noe med hentydninger til gamle landbruksmaskiner og krigsminnesmerker som det er flere av i området.»

Leken arkitektur

Om påbyggene i shingel og sink sier arkitekt Gro Lavold dette:

«Shingel er et upretensiøst materiale, som kan brukes på et mye bredere område enn det vanligvis gjør. Det brukes gjetne på tak eller lekehytter, og er noe man ikke tenker at kan brukes arkitektonisk. Det er tradisjonelt oppfattet litt kjipt, men brukes det ordentlig og i nye sammenhenger, får det en ny verdi.

Jeg ville gi de ulike byggvolumene forskjellig uttrykk. Det er et veldig lekent hus, og å bruke den typen materiale, er på et vis en fortsettelse av samme konsept.»

Jan Inge Haga

Også glass brukes på fasader

– Det gir utsikt og nærhet til naturen og omgivelsene rundt, sier fasadeansvarlig Hans Olav M. Nilssen i Glass- og Fasadeforeningen.

Han ser ofte at det brukes store glassvegger fra gulv til tak, med aluminiumsrammer.

– Det er viktig å bruke glass som ivaretar personsikkerheten, sier Nilssen.

Fordelen med å velge glass til deler av boligen, er større lysinnslipp.

– Ulempen er at om man ikke bruker riktig glass, kan det bli veldig varmt. Det finnes varmeavvisende glass som fjerner solvarmen, sier Opheim.

Også glass kan være tilnærmet vedlikeholdsfritt.

– Det finnes selvrensende glass man kan spyle rene med kun vann.