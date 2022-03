Bak alle fotoperfekte hjem ligger det en nøye gjennomtenkt plan.

Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har hørt kunder si «Jeg vet hva jeg liker, men jeg får det ikke til hjemme hos meg selv». Her er noen tips du kan bruke hvis du ønsker å skape et eksklusivt hjem.

Nå som vi gjerne bytter ut interiøret oftere enn tidligere, er det ingen tvil om at hangen til forandring påvirker hjemmene våre. Dette er en utvikling jeg tror det er mulig å bremse ved å være mer bevisst på egen stil. Nå handler ikke denne spalten om stil, men i jakten på harmoni er dette et viktig punkt. Hjem som er innredet utfra en bevisst stil over tid, vil som regel fremstå som rolig og balansert. Det koster å ikke bli fornøyd. Hodebry og penger ut av vinduet vil en helst unngå.

Romblind

Det er fort gjort å se seg blind på egen bolig. Selv i et nytt hjem blir en gjerne påvirket av hvordan den tidlige eieren eller arkitekten møblerte. For at du skal få den beste møbleringsplanen når det gjelder deg selv, må du tenke behov og ønsker. Hvis du setter søkelyset på hva du ønsker å oppnå, er det enklere å slette gamle tankemønstre og bli fornøyd med nye valg.

Sorter likheter og ulikheter

Har du et rom som føles rotete uten at du skjønner hvorfor? Slutt å tilføre nye elementer før du har sortert rommet. Du behøver ikke fysisk sortere alle tingene i rommet, men det er viktig å se gjennom hva du har av:

Former

Tekstiler

Farger

Tekstur

Tips: Finn et mønster med likheter på omtrent 70 prosent . Etterpå tilfører du 30 prosent ved hjelp av detaljer som skaper spenning.

Har du for mange likheter, vil rommet virke monotont. Har du for mange ulikheter, vil rommet virke kaotisk og rotete.

Camilla Bakken fra Kristiansand jobber blant annet som interiørdesigner og influenser. Hun brenner for interiør og DIY, og setter stadig i gang med nye prosjekter. Hun ble kåret til årets influenser på interiør under Vixen Awards 2021. Foto: Camilla Bakken

Bruk rommet

Et av de viktigste punktene når det gjelder å skape en følelse av harmoni, er å faktisk bruke rommet.

Redselen for at rommene skal føles små og trange er et gjennomgangstema i min bransje. Det er her mange feilvurderer. Egentlig liker jeg ikke bruke ordet «feil», da interiør er veldig subjektivt, men her er jeg villig til å gjøre et unntak.

Størrelsen på rommet

Det er viktig å planlegge størrelsen på møblene ut ifra rommet du har å arbeide med. Store rom krever store møbler, noe som er viktig å ha i tankene. Små møbler i et stort rom vil helt klart få rommet til å virke mindre, da blikket fokuserer på punktene der møblene befinner seg. Hvis møblene ikke fyller rommet, antar hjernen at rommet ikke er større. Møbleringen har stor påvirkningskraft når det gjelder hvordan vi oppfatter et rom. Har du en bolig med små rom, betyr ikke det at det bare er lov å innrede med små møbler. Igjen handler det om å bruke rommet.

Møbleringen har stor påvirkningskraft når det gjelder hvordan vi oppfatter et rom.

Planlegg rommet

Taktisk planlegging av møbler som bruker plassen du har til disposisjon, er utrolig viktig. Jeg regner med flere av oss har fått med oss hjem en litt for stor eller litt for liten sofa som ikke passer inn i rommet. Dette skjer fordi hjernen vår ikke klarer å huske størrelser eller farger korrekt. Møblene kan se passelig store ut i butikken, men uten de rette målene kan dette synet fort endre seg når du kommer hjem med et møbel du antok ville passe perfekt inn.

Volum i rommet

Volum er også en viktig faktor når det gjelder møblering. Pleier du ikke å hive deg rundt i en spontan salsa, kan du begynne nå, ved å flytte møblene ut fra veggen. På denne måten tilfører du godt med volum til rommet, et volum som vil få rommet til å virke større og mer ruvende. Ved hjelp av dette lille trikset, skaper du en illusjon av et stilfullt rom, noe som igjen viser at den som har innredet er stilsikker. Det er ikke bare store møbler som kan tilføre volum til rommet. Du kan også bruke hjelpemidler som gulvtepper og pendellamper.