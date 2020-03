Bli med hjem til surferen i Brasil

– Hver bit av dette huset reflekterer min personlighet.

Surferen Uceli Cardoso er et kjent ansikt i Rio Vermelho, ofte å se på vei dit bølgene bryter best. Hjemmet ligger knappe 50 meter fra havet. Fasaden er dekorert av en lokal kunstner til ære for havgudinnen Yemanjá. – Her jeg har levd store deler av livet mitt. Dette huset har gitt meg mye, smiler Uceli Cardoso. Foto: Karen Gjermundrød

Karen Gjermundrød

I et av Salvadors eldste nabolag kommer brasilianske Uceli Cardoso (57) syklende oppover gaten med surfebrettet under armen.

Rio Vermelho er kjent for sin bohemske atmosfære, for sin typiske street food – acarajé – inspirert av vestafrikanske tradisjoner og for sin årlige feiring av havets mor Yemanjá. En pittoresk fiskekoloni ligger ved munningen der elven går ut i havet. Surfestrender finner man i alle kriker og kroker av byen, før kysten svinger inn i bukten Bahia de Todos os Santos.

Fakta Rio Vermelho i Salvador, Brasil I 1510–1511 forliste den portugisiske eventyreren og oppdageren Caramuru utenfor Rio Vermelho. Han giftet seg med datteren til en Tupinamba høvding, og ble kommunikasjonsforbindelsen mellom de innfødte og de første europeerne. Salvador ble Brasils første hovedstad i 1549, noe den var frem til 1763. I 1985 ble Salvador satt på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv. Kilder: Store norske leksikon og Wikipedia

I lufteluken ut fra kjøkkenet stopper hun opp for å se hvordan været er. På veggen henger blant annet et tomt skilpaddeskall funnet på stranden. Foto: Karen Gjermundrød – Her lager jeg mange brasilianske matretter – på verdens vakreste kjøkken! smiler Uceli Cardoso fornøyd. Foto: Karen Gjermundrød

Et hull i murveggen er blitt til en hylle som rommer havgudinnen Yemanja. I Salvador står vestafrikanske tradisjoner og religion sterkt. Foto: Karen Gjermundrød

Skulle bare på karneval

Uceli Cardoso reiste til Salvador for å oppleve karnevalet i 1985. Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Der forelsket 23-åringen fra Rio de Janeiro seg og oppdaget kort tid etterpå at hun var gravid.

Tre måneder senere returnerte hun og flyttet inn med kjæresten i hans hjem, et hus fra starten av forrige århundre i kolonial stil. Husene i denne historiske gaten tilhørte gamle familier som har holdt på husene sine siden den spede begynnelse.

– For meg var det var kjærlighet ved første blikk. Jeg elsker denne bydelen og identifiserte jeg meg med stedet umiddelbart, forteller Cardoso.

Enkelte mener at de eldste bygningene her ble bygget med hvalolje som bindingsmiddel.

– I det jeg ankom huset for første gang føltes det som jeg hadde bodd her i et tidligere liv, erindrer Uceli Cardoso.

Forholdet til ektemannen tok slutt i 2003, men hun fortsatte å bo i huset sammen med sine to sønner, og i dag alene sammen med de tre kattene sine.

Ucelis atelier ligger ut mot gaten. Her selger hun T-skjorter som hun har malt med motiver fra havet. Hun har surfet siden hun var 16 år har vunnet flere mesterskap. I dag er hun 57 og stolt over at surfing fortsatt utgjør en stor del av livet hennes. Foto: Karen Gjermundrød I den lille bakgården dyrkes det urter, og kattene kan sole seg. Foto: Karen Gjermundrød

– Dette er mitt lille alter og et viktig sted i hjemmet mitt. Her ber jeg for familien, fortiden, nåtiden og fremtiden, forklarer hun. Foto: Karen Gjermundrød «Livet er et fantastisk tog – vi er bare passasjerer» Foto: Karen Gjermundrød

Bruker ting hun finner

Innvendig er huset forfallent flere steder og bærer preg av begrenset økonomi til å gjøre store grep. Rommet i førsteetasje ut mot gaten fungerer som et atelier. Her maler Uceli T-skjorter med motiver fra havet og naturen, som hun selger.

Hjemmet hennes reflekterer at surfing er en stor del av livet hennes.

– Det har gitt meg store helsefordeler, påstår hun.

Sammen med kattene bor Uceli Cardoso i underetasjen som går ut mot en liten bakgård. Her har hun med kreativitet utnyttet ting hun har fått og funnet til det fulle.

Lite eller ingenting går til spille. Å ha begrensede ressurser har tvunget Cardoso til å tenke kreativt om innredning og huset hun er så glad i. I et hjørne utgjør for eksempel tomme røkelsesemballasjer et bilde.

– Kom med det du har. Her kastes ingenting, alt kan brukes til noe, ler Cardoso.

For noe annet sted kan hun ikke tenke seg å bo.

– Dette var huset Gud ga meg for å ta vare på sønnene mine. Her føler jeg fred. Hver bit av dette huset reflekterer min personlighet, sier hun smilende.

Mandalakunsten på veggen er laget av en god venninne. Foto: Karen Gjermundrød Bob Marley har fått en sentral plassering på soverommet. Foto: Karen Gjermundrød

Her slapper brasilianske Uceli og kattene av når hun er hjemme. Det meste av møbler og gjenstander har hun fått eller funnet. Foto: Karen Gjermundrød Litt julebelysning lyser opp et hjørne sammen med et 50 år gammelt ikonisk surfebrett designet av hawaianske Ben Aipa. I hjørnet utgjør tomme røkelsesemballasjer et bilde. – Kom med det du har. Her kastes ingenting, alt kan brukes til noe, ler Cardoso. Foto: Karen Gjermundrød