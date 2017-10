1 kg eple

1½ dl vann

3 dl sukker

Eplene deles i to eller fire og settes til koking med vann i en egnet kjele. Kokes til de er helt møre og mos dem. Tilsett sukker. Kokes videre 7-8 minutter under omrøring. Tas over i egnet emballasje og frys ned i små begre.

Kilde: Frukt.no