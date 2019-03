Nå er det snart på tide med vårrengjøringen. Dette bør du vaske.

Solen skinner hvitt inn og blottlegger hvert eneste støvkorn, sausspruten på kjøkkenet, fettflekkene på speilet og den lille støvranden øverst på listene. Det er tid for vårrengjøring.

I riktig gamle dager vasket alle huset på våren, forteller Ingun Grimstad Klepp, seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met. Alt arbeid gikk i årshjul på den førindustrielle gården, og på våren vasket man klær, tekstiler, hus og kropp.

– Vårrengjøring er en tradisjon, noe vi er lært opp til, men det er vanskelig å si hvor mange som driver med det i dag, sier Klepp.

Hvor tungt man går til verks om våren kommer an på hva man ellers gjør av rengjøring, men det kan være praktisk å samtidig fjerne vinterklær og ull. Men en ting bør i hvert fall tas, mener forskeren:

– Jeg tror nok at mange kan ha glede av å se vårsolen flomme gjennom rene vinduer. Det har en god effekt, sier Klepp.

Disse rommene har godt av rundvask

Den vanlige helgevasken gjør hjemmet ofte litt overfladisk rent. Man kan godt å ta en runde innimellom der man vasker det man ikke husker på til vanlig. Det er spesielt tre rom som særlig har godt av en rundvask; kjøkken, bad og gang. Her blir det mer møkkete enn i andre rom, ifølge vaskeboken «Ren glede» av Elisabet Høye.

Høye anbefaler at man vasker fra topp til bunn, og at man ikke vasker taket, da det fort blir skjoldete. Bruk både grove og fine mikrofiberkluter, de fine til blanke overflater.

Sett av litt tid, skru på favorittmusikken og åpne vinduene.

Hele vårvasken: Kryss av punkt for punkt.

1. Vask vinduene

Skikkelig møkkete vinduer trenger vann med Zalo og salmiakk i. Vask over vinduene med en klut eller forvasker, og nal bort vannet. Tørk vinduskarmene med en tørr klut.

2. Tørk støv

Støvet må bort. Tørk støv over alle flater, spesielt alle de utilgjengelige stedene, som oppå baderomsskapet og kjøkkenskapene. Bokhyller, lamper og pynteting fortjener også en omgang med støvkluten.

3. Skapdører, dører og håndtak

Dette er ofte forsømte deler av hjemmet. Vask over med en mikrofiberklut for å fjerne støv og eventuelle flekker.

4. Kjøkken, bad, gang og soverom

Kjøkkenet: Vask skapfronter, inne i skapene, fliser i sprutsonen, kjøleskapet, fryseren, stekeovnen og søppelbøtten. Skapene kan du støvsuge og så vaske med mikrofiberklut. Ikke glem å rense sluket.

Badet: Vask utenpå og inni skap og skuffer, vask fliser, fuger, toalett, vask og badekar/dusj. Husk å rense sluket!

Soverommet: Støvsug madrassene, tørk støv i klesskap/kommode, vask gardiner eller rullegardin.

Gangen: Rist dørmatten ute, vask skostativ og knagger.

5. Vegger og lister

Tørk støv på veggene med en tørr mikrofibermopp, og ta flekker med fuktig klut. Kan veggene dine vaskes, bør du først fukte veggen, deretter dra moppen fra tak til gulv for å unngå at de blir stripete. Gå grundig over gulvlistene med en tørr klut. Listene er det fort gjort å glemme til daglig.

6. Gi møblene en omgang

Vask over/støvsug møbler. Fjern matrester eller lignende med klut, og snu stoler og vask dem under beina. Sett på nye møbelknotter hvis de gamle er slitte eller ødelagte.

7. Støvsug og rist tepper

8. Støvsug og vask gulvene

