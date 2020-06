Våren vi fikk øynene opp for Norge

Siden hytteforbudet ble opphevet har salget av fritidseiendom skutt i været.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Fra å være stabilt over flere år, merker vi nå at hyttesalget går raskere unna i alle prisklasser, og særlig ved sjøen, sier fagsjef i Sørmegleren, Hanne Geelmuyden Foto: sørmegleren

Hanne Geelmuyden

Jeg skal innrømme at vi meglere ble ganske bekymret for markedet da pandemien traff landet i mars. Lite visste vi da at særlig fritidsmarkedet skulle få et oppsving i kjølvannet av krisen.

Spørsmålene vi stilte hverandre de første dagene og ukene etter nedstengningen av landet var alvorlige. Ville eiendomsmarkedet gå fullstendig i dvale? Hvordan ville selgere, kjøpere og meglere reagere i et samfunn preget av restriksjoner og usikkerhet?

Full fart i hyttemarkedet

Det ble derfor utrolig positivt å oppleve hvor endringsvillige og omstillingsdyktige alle var da det virkelig trengtes! Eiendomsbransjen var tidlig ute med tydelige retningslinjer for smittevern, og våre oppdragsgivere og interessenter ble raskt trygge på de nye prosedyrene. Etter kort tid var vi i full gang med påmeldingsvisninger, som faktisk fungerte så bra at det kanskje blir den nye normalen.

I skrivende stund oppleves det som om vi har en helt vanlig vår i eiendomsmarkedet på Sørlandet. Med et lite positivt unntak; fritidsmarkedet. Fra å være stabilt over flere år, merker vi nå at salget går raskere unna i alle prisklasser, og særlig ved sjøen. Det er flere grunner til dette. Jeg tror at ønsket om å tilbringe fritid langs kyst og fjell i Norge ikke bare skyldes at vi må på grunn av karantenerestriksjoner, men også fordi vi har fått lyst. At mange har oppdaget mer av hva hjemlandet vårt har å by på. Et betydelig antall nordmenn kjøper fritidseiendommer i utlandet, men siden dette ikke er så attraktivt nå, kan denne gruppa være en del av forklaringen på økt etterspørsel i Norge. For ikke å glemme lave renter, som selvfølgelig spiller inn.

Viktig om beskatning av fritidseiendom

Nå som enda flere kjøper og selger fritidseiendommer, er det nyttig å vite at det er andre regler for beskatning av fritidseiendommer enn for boliger. Vil du selge hytta skattefritt, må du nemlig oppfylle lovens krav til det som heter eier- og brukstid.

Kravet om eiertid betyr at du må ha eid eiendommen i minst fem år på det tidspunktet salget skjer. I de fleste tilfeller beregnes eiertida fra datoen du overtok eiendommen. Stopptidspunktet er det også viktig å gjøre seg kjent med, for her går mange i fella. Dette er nemlig ikke datoen for signert kontrakt som definerer endt eiertid, det er dagen du aksepterer budet fra kjøperen.

Les også Den viktige overtakelsen

Det andre kravet som må oppfylles er brukstid, som innebærer at du må ha brukt eiendommen som din egen i minst fem av de siste åtte årene. Dersom du ikke oppfyller kravene om eier- og brukstid av fritidseiendommen, er salget skattepliktig. Det er dog kun gevinsten det skal skattes av, ikke hele salgssummen. Gevinsten er differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er enkelt forklart anskaffelseskostnaden da du kjøpte eiendommen, inkludert kjøpesum, dokumentavgift og tinglysningsgebyrer. I tillegg vil kostnader du har hatt i forbindelse med påkostninger bli lagt til inngangsverdien. Har du for eksempel bygget på hytta, vil dette være kostnader som legges til inngangsverdien. Utgangsverdien er salgssummen etter fradrag for utgifter i forbindelse med salget, for eksempel meglerhonorar. Selv om et eiendomssalg som regel medfører at man sitter igjen med en gevinst, kan det forekomme at inngangsverdien overstiger utgangsverdien. I så fall sitter man igjen med et tap. Dette tapet kan fradras annen inntekt. Dette gjelder likevel bare dersom en gevinst ville vært skattepliktig. Oppfyller du vilkårene for skattefritt salg, kan du ikke fradra tapet.

Les også Skal godt gjøres å bli rik på skjeggkre

Det er også viktig å merke seg at selve tomta på hytta kan bli gjenstand for beskatning selv om både eier- og botidskravene er oppfylt. Det er nemlig bare bygningene med naturlig arrondert tomt (naturlig/vanlig størrelse) som kan selges skattefritt. Er du usikker, spør megler eller sjekk skatteetaten.no, som gir en fullstendig oversikt over reglene.

Vi i Sørmegleren spår gode tider i fritidsmarkedet både langs kysten, på fjellet og i innlandet dette året, og ønsker både erfarne og nye hyttefolk en riktig god sommer!

Publisert: Publisert: 24. juni 2020 19:23