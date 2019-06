- Vi opplever at kunder skal ha mer maling i samme farge som de har brukt, men så har de kastet malingsspannet og heller ikke notert ned fargekoden. Det er selvsagt ganske frustrerende for dem, sier Viesna Chau, butikksjef hos Montér Vågsbygd.

Han er neppe alene om å erfare dette, for nordmenn er på verdenstoppen i oppussing, og da blir det fort mye å holde styr på. Hvert eneste år pusses det opp i 40 prosent av de 2,4 millionene husstandene som finnes her i landet, og i fjor så kostet denne aktiviteten 80 milliarder kroner, ifølge tall fra Prognosesenteret.

For mange av disse huseieren er det snakk om mindre oppussing. Noen ønsker å tapetsere en gang i et mønster som passer til fargen i stua. Kanskje de skal friske opp den ene kjøkkenveggen i samme farge som resten av rommet, eller det kan være de to ytterveggene de aldri rakk å male i forfjor.

- Det ender gjerne opp med at de kjøper den fargen de tror det er, men så oppdager de kanskje at det er en litt annen nyanse når den kommer opp på veggen. Det kan gå fint, men ikke alltid, så det er veldig lurt å notere ned både fargekoder og annen materialbruk, tipser han.

Ifo.no

Digital husdagbok

Malingsprodusenten Nordsjø har en egen nettbasert tjeneste hvor man kan lage sin egen dagbok, og dermed holde styr på alt dette. De anbefaler at man skriver ned både type materialer og datoer for oppussing og utbedringer.

Butinox har også en nettbasert tjeneste som heter malingsmappa, og som gjør det enklere å samle nyttig informasjon om huset på ett sted.

Det er nemlig ikke ett fett hva slags produkter man bruker, i alle fall ikke hvis du skal supplere. Da er det, ifølge Ifi.no, vanligvis best å bruke samme produkter som sist. Dersom du bruker en annen type, kan forskjeller i spenning og fleksibilitet i overflaten føre til sprekkdannelser og dårlig vedheft.

Det er butikksjefen enig i, samtidig som nye produkter har gjort dette litt enklere de siste årene.

- Tidligere opplevde vi at noen malte med vannbasert maling der det tidligere var malt med oljemaling, og da kunne det bli helt galt. Nå er produktene heldigvis blitt slik at de kan brukes litt mer om hverandre så lenge man er nøye med grunnarbeidet. Men dersom man bare skal rulle over en av stueveggene og ikke ta et helt rom, er det selvfølgelig kjempesmart å velge samme produkt.

Han minner om at det ikke bare handler om samme farge, men også om å velge samme glansgraden enten det er på veggen, vinduskarmen eller i taket.

Velg det som passer deg

Dersom du ikke ønsker å lage en nettbasert dagbok, kan du selvsagt lagre det digitalt i et vanlig dokument. Eller du kan skrive det ned i en bok eller på et ark. Det viktigste er at du finner tilbake til det når du trenger det, og da kan det for eksempel være smart å skrive det på et ark som du teiper fast i sikringsskapet.

En skikkelig oversikt over materialbruk er også til god hjelp for eventuelle nye huseiere. For det kan fort by på mye hodebry dersom en flytter inn i et nytt hjem og ikke aner noe om farger eller når ting er byttet ut eller pusset opp.

- Det kan også være lurt å samle informasjon om for eksempel alderen på varmtvannstanken og den innebygde komfyren, og ikke minst årstall på når man har gjort hva, sier Chau.

Selv om dette kan virke selvsagt for mange, er hans erfaring at mange ikke sparer på disse opplysningene.

- Det beste rådet må være å få ned så mye informasjon som mulig, det vil gjøre det enklere for deg, og så er det samtidig nyttig for nye eiere dersom du flytter en gang, sier butikksjefen hos Montér Vågsbygd.