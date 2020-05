– Dette vet nok de færreste at de bør spørre om når de er på visning

Når du endelig har funnet drømmeboligen er et lett å overse ting som kan få konsekvenser.

Husk alltid å be om detaljene til boligens avløpsrør, eller stikkledning, når du er på visning. Foto: Erichsen, Jarl Fr.

Christine Gulbrandsen

Du har sikkert hørt at når du er på visning, bør du sjekke det elektriske anlegget eller tilstanden på bad og kjøkken ekstra nøye. Men ifølge Sigmund Clementz, informasjonssjef i forsikringsselskapet If, er det en annen ting som er minst like viktig: Å sjekke detaljene på avløpsledningen ut av boligen.

– Dette vet nok de færreste at de bør spørre om når de er på visning, sier han.

Dersom det ikke står noe om dette i boligsalgsoppgaven, bør du høre med megler eller selger.

– Spør hvor gammel den er og hva den er laget av. Da vet du hva du har å forholde deg til, og hva slags sannsynlighet det er for at den må skiftes ut eller repareres i nær framtid. Må den det, kan det bli veldig dyrt og det bør du i så fall ta med i regnestykket når du eventuelt legger inn bud, sier Clementz.

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg, er enig med bransjekollegaen. Han tror nemlig også at det er få som spør om avløpsrørenes tilstand på boligvisning.

– Det kan være en alvorlig forsømmelse, understreker Irgens og legger til at man også bør spørre megler eller selger om det har vært behov for oppstaking i avløpsledningen de siste årene.

– Det kan i så fall også være et tegn på at rørene begynner å svikte.

Sigmund Clementz oppfordrer til å spørre eiendomsmegler eller boligselger om tilstanden til boligens avløpsrør. Foto: Forsikringsselskapet If

Kan bli dyrt

Skulle du være så uheldig at avløpsledningen i en nykjøpt bolig går i stykker fordi den var gammel og slitt, må du regne med høye reparasjonskostnader.

– Det er vanlig at husforsikring dekker rørbrudd på avløpsledningen, eller stikkledningen som den også er kalt. Men samtidig er det viktig å vite at det blir aldersfradrag i erstatningen dersom rørene er laget av metall eller betong. Det er fordi de eldes og blir dårligere med tiden, forklarer Clementz.

Hos mange forsikringsselskap er dette fradraget på fem prosent for hvert påbegynte år etter at utstyret har passert 20 år. Noen opererer med et øvre fradragstak på 80 prosent av erstatningsbeløpet, mens andre ikke har det. Dessuten kommer utgifter til forsikringsselskapets egenandel ved skade, den kan gjerne være på noen tusenlapper.

– Det betyr at dersom boligen har metall- eller betongavløpsrør som er eldre enn 20 år, må du regne med å ta en mindre eller større del av regningen selv, sier han.

Har boligen avløpsrør i plast, derimot, får du ingen forkortning i skadeerstatningen.

– Et økende problem

I fjor fikk forsikringsselskapene 2625 skadesaker på sine bord, som alle gjaldt brudd på over 30 år gamle avløpsrør, ifølge tall fra Finans Norge.

– Vannskader oppstår svært ofte i norske hjem. Det er for eksempel langt mer sannsynlig å få en vannskade enn å bli utsatt for innbrudd. Rundt hvert åttende minutt oppstår en vannskade her i landet, kommenterer Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i hovedorganisasjonen til finansnæringen.

Clementz tror problemet med skadede avløpsrør kommer til å øke i framtida, først og fremst fordi en stor del av landets boligmasse er eldre boliger fra etterkrigsårene med gamle, private stikkledninger av betong.

– Tidens tann tærer bokstavelig talt på alle metall- og betongrør under bakken. Disse får lett brudd eller går tett og behøver utskifting, sier han.

Sindre Heyerdahl, informasjonssjef i Storebrand, oppfordrer alle boligkjøpere til å ha dette i mente på visning.

– Rørenes tilstand bør rett og slett være en del av det du kjenner til før du vurderer å by på et potensielt drømmehus. Alle forbrukere vil ha nytte av å kjenne til dette før de eventuelt kaster seg inn i en budkrig.

Moderne løsninger

I dag finnes det rør-i-rør-løsninger som gjør at du kan få gjort oppgradering til plastrør uten gravearbeider. Men utbedring av rør kan være svært kostbart, uansett hvordan du får det gjort.

– Vedlikehold og oppgraderinger er i utgangspunktet ikke dekket av husforsikringen, det er kun skader som er det. Og dersom brudd oppstår, er det bruddet som repareres – og ikke utskifting av gamle rør, avslutter Clementz.