Vet du hvor stoppekranen er?

Hvis uhellet først er ute, kan du redusere omfanget av vannskaden betydelig hvis du er raskt med å skru av stoppekranen.

Hvis du er rask med å skru av stoppekranen dersom det oppstår en vannlekkasje, kan du forebygge større skader. Foto: Ifi.no

Kari Byklum

– Når vannet fosser ut og panikken tar deg, er det for seint å begynne å lete etter stoppekranen, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i forsikringsselskapet IF.

I 2019 så oppsto det 17 200 skader i privatmarkedet her i landet som hadde tilknytning til vannrør. Ifølge Finans Norge så var kostnadene forbundet med disse vannskadene på 984 millioner kroner.

Clementz forteller at bransjen har gjennomført flere undersøkelser som avdekker at mange privatpersoner ikke aner hvor stoppekranen er hjemme hos dem selv, og det kan få store konsekvenser.

– Selv om vannskadene blir dekket av forsikringsselskap så er det ofte krevende for folk å havne i en situasjon hvor store deler av boligen må utbedres. Men dersom man får skrudd av hovedstoppekranen raskt, kan man ofte begrense skadene betraktelig.

Sørge for at alle i familien vet hvor stoppekranen er, og sjekk også jevnlig at det fungerer som den skal. Foto: Ifi.no

Sjekk hvor den er

Clementz oppfordring er klar; sjekk hvor kranen er hjemme hos deg selv!

Samtidig kan det være forvirrende å få oversikt over hvor, og hvor mange stoppekraner man har hjemme. I rekkehus eller bygg med flere leiligheter så kan det være én felles stoppekran med vanninntaket til alle leiligheter, men Clementz sier at det også skal være en egen stoppekran inn til hver enkelt leilighet.

– Men hvis denne ikke har vært brukt på mange tiår så kan den være vanskelig å skru den skikkelig igjen hvis uhellet er ute. Dette bør du også sjekke, og eventuelt få en rørlegger til å skifte den ut.

Hvis vannet spruter eller det er vann på golvet og du ikke umiddelbart ser hvor vannet kommer fra, er det hovedstoppekranen du får gå til først. Men mange boliger har ekstra kraner til for eksempel både utekran, oppvaskmaskin og vaskemaskin, og mange har også en egen kran til innkommet vann til toalettsisternen.

– Hvis det har oppstått en vannlekkasje i oppvaskmaskinen så kan det være tilstrekkelig å stoppe den kranen, men poenget her er jo at man må ha kontroll på hva som er hvor.

Fakta 6 tips for å forhindre vannskader fra rør Ikke la vaskemaskinen, oppvaskmaskinen eller tørketrommelen stå på når du sover eller ikke er hjemme. Det er viktig for å forebygge både vann- og brannskader. Skift vannslangene til maskinene dine omtrent hvert tiende år, og kontroller koblinger og skjøter jevnlig for å se om det drypper vann Steng hovedstoppekranen når du skal være bortreist i flere dager Sørg for at du følger våtromsnormen når du pusser opp badet Rens slukene og vannlåsene minst én gang i året Montér lekkasjestopper med sensor i aktuelle rom Kilde: Tømrer og rådgiver Simon Olsen i Gjensidige

Ikke møbler den inne

Frode Helmersen hos rørleggerkjeden Rørkjøp sier til Ifi. no at det er en utfordring at hovedstoppekranen ofte er møblert inne og dermed vanskelig å komme raskt til.

– Det ene er jo at mange ikke vet hvor den er, men vi ser også ofte at den er gjemt bak for eksempel hyller, kurver og slike ting.

Helmersen sier at i gamle hus og leiligheter er kranen som regel plassert i kjelleren, mens den i nye leiligheter, hvor hver leilighet har egen stoppekran, gjerne er montert i et fordelerskap på badet eller vaskerommet. I eldre leiligheter er stoppekranen ofte under kjøkkenbenken.

– Når du har funnet ut hvor den er, så sørg for at de andre i familien også får vite om den og hvordan den skrus av, råder Helmersen.

Steng kranen før ferien

Tømrer og rådgiver Simon Olsen i Gjensidige sier at de største vannskadene ofte skjer når beboerne er bortreist, og at det kan være en god idé å stenge hovedstoppekranen inn til boligen før en drar. Et annet tips er å installere en automatisk lekkasjestopper.

– En slik lekkasjestopper er et veldig effektivt våpen mot vannskader. Den har en sensor som stenger vanntilførselen øyeblikkelig hvis den registrerer vann på golvet.

Ifølge Olsen så er det et krav om automatiske lekkasjestoppere i alle bygninger oppført etter TEK 10 som kom 1. juli 2010.

– Dette gjelder når det er montert vaske- og oppvaskmaskiner, vannvarmer, isbitkjøleskap eller lignende i rom uten vanntett golv og sluk, og det er i praksis oftest på kjøkken.

Men uansett hvilke forebyggende tiltaket en iverksetter, er første punkt på agendaen å sørge for at voksne og eldre barn faktisk vet hvor de skal gå for å skru av hovedkranen raskt dersom uhellet er ute.

– Når vi jobber med skadeoppgjør så må vi ofte guide folk gjennom egen bolig for å lokalisere stoppekranen. Folk blir jo ganske stresset når vannet fosser ut, og de blir ikke mindre stresset av å ikke vite hvor kranen er.

Så er det også viktig å vite at man faktisk har funnet riktig kran.

– Vi ser at noen tror at det er kranen under vasken som er hovedstoppekranen, men den kranen er ofte bare koblet til oppvaskmaskinen, forklarer Olsen.