Slik maler du ytterdøra og dette betyr fargen på døra

Hos oss har huset blitt malt, og deler av uterommet er utbedret og modernisert. Alt har begynt å falle på plass. Men så har vi en sliten, gammel ytterdør som gjerne skulle vært skiftet og den krasjet litt med det nye og fine. Dessverre rekker vi ikke å skifte ut alt på en gang. Derfor ble det bestemt å male den, slik at den også passet bedre inn i fornyelsen av uterommet. Dette er et alternativ som kan fungere bra for alle som har ytterdører som fortsatt fungerer bra, men som kanskje har begynt å se litt mindre pen ut.

Vi undersøkte og fant ut at for vår ytterdør, som har vært malt tidligere, er bengalack det beste å male den med. Er døren i treverk og oljet/lakket, finnes det alternativer for å fornye den uten maling også. Før du setter i gang anbefaler jeg å sjekke med din lokale malerforretning hva som passer best til din dør og dine ønsker.

Hvordan velge farge?

Før man kan sette i gang med selve jobben, må man bestemme seg for hvilken fargen døra skal ha. Man kan velge å gå for en farge som lar døra gå i ett med omgivelsene eller stå til huset, for eksempel å la den matche karmer eller omgivelsene. Eller man kan velge å være litt vågal og la døren skille seg litt ut, det er nemlig veldig lov!

Tips: Ta maskeringstapen av med en gang du er ferdig med å male, ellers tørker den inn og setter seg fast.

Fargen på døra har ulik betydning i ulike kulturer. Kanskje det kan hjelpe deg på vei i valget?

I Kina vil en rød ytterdør stå for lykke og flaks og bety «her er du velkommen». I Skottland har rød dør betydd at huseier har betalt ned boliglånet, og i eldre tider stod rød dør for «trygg havn» i Amerika.

En grønn dør vil i Kina symbolisere livssyklus og vekst. I USA betyr den sikkerhet og velstand og forbindes ofte med livsglede. Internasjonalt er også grønn fargen for sikkerhet – og blir brukt i terapi for å redusere stress og hodepine.

Blå dør har i de fleste kulturer stått for lojalitet og ro, og det skal gi gjester en underbevisst følelse av nettopp det. Lilla eller rosa dør er sett på som uvanlige valg, og kan bety at du har et åpen sinn og er villig til å tenke utenfor boksen.

I Kinesisk kultur er det anbefalt å male døren gul om den vender mot sørvest eller nordøst/nordvest, for å kanalisere positiv energi. Vestlig kultur har to betydninger for fargen gul. På en side symboliserer den lykke, fantasi og håp. På andre siden står fargen gul for feighet, sjalusi og uærlighet. Der er det bare å velge hva gul står for, for deg.

Framgangsmåte

Start med å vaske døren godt med avfetting. Malerforretninger selger ulike alternativer for vasking. Salmiakk fungerer også bra. Pass på å få vekk så mye som mulig av smuss og støv for at malingen skal få god heft. Har du en dør med mye utskjæringer/glass eller annet, bruk maskeringsteip på det som ikke skal males på. Maskér gjerne håndtak, låskasse og lignende også. Er døra slett, anbefaler jeg å male med rulle, da får du et jevnere resultat. Med mer utskjæringer og glass, kan pensel være lettere for å komme til overalt.

Følg anvisningen på spannet og vær nøye med tørketid for å få best resultat.

Lykke til!