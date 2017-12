Det nærmer seg årsskifte, og det er jo noe vi virkelig må feire med litt pomp og prakt. Vi skal vi ikke bare smelle det inn det nye året med raketter! Nei da, vi smeller like godt til med et skikkelig festbord.

Hilde Cecilie Eggen

Hilde Cecilie Eggen

Hva er egentlig et bra festbord? Når man dekker bord finnes det ingen regler eller grenser. Det er kun fantasi, kreativitet og ønske om å dekke et fint bord som må til. Noen mener at man bør unngå høye ting på bordet, men jeg synes det kan være fint, og tenker ikke så mye på de uskrevne reglene for borddekking når jeg pynter mine.

Hilde Cecilie Eggen

Hilde Cecilie Eggen

Her har du min liste på hva jeg ofte havner opp med å bruke på mine festbord:

Glass i ulike former og sorter

Servietter og levende lys (helst masse lys)

Små og store glassvaser til blomster og lys i ulike lengder og tykkelser

Naturmaterialer som blant annet kongler, kvister og greiner.

Nyttårsaften er kvelden for løssluppenhet og moro, så hvorfor ikke la det gjenspeiles i oppdekningen? På nyttårsbordet er alt lov. Bland sølv og gull. Bruk gjerne confetti, glitter og gøyalt party tilbehør. Og ikke vær redd for å sette sammen ting som ikke er helt like. Det er sjarmerende med et bord som er dekket av både nytt og gammelt.

Hilde Cecilie Eggen

Hilde Cecilie Eggen

Nyttårsfesten forbinder vi ofte med en ny start, da er det kanskje naturlig å tenke at bordet kan dekkes med litt søte og sarte blomster i en lys fargeskala, for å symbolisere optimisme for året som vi går inn i.

Godt nytt år og måtte du få ett knakende bra 2018

Nyttårshilsen fra Hilde