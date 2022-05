Endelig er vi klare for en sommer uten Covid-restriksjoner. Flybillettene til varmere strøk er så godt som utsolgt og reisene går unna som is på en varm sommerdag.

Svigermor inviterer med sine tre døtre til Lisboa og skal, i likhet med halve Norge, sørover. Vi hører allerede om mange som tar i bruk kredittkortene sine og er klare for en sommer med masse opplevelser, festivaler, konserter og reiser.

Vi har alle lengtet etter aktiviteter og moro. Nordmenn har benyttet pandemien til storstilt oppussing og renovering av hus og hager. Vi har fylt hjemmene våre med interiør og nips. Men hva med økte reisekostnader når sommeren kommer, hva gjør dette med økonomien din?

Selv er jeg en av de som har benyttet pandemien til reiser når det har vært mulig; Roma, London, Kreta og Grand Canaria. Fantastiske opplevelser med færre turister, men har selv erfart at kredittkortet gikk litt varmt. Pandemi-årene ble et stort underskuddsforetakende for min del, men heldigvis hadde jeg litt oppspart fra før.

Det som blir spennende når vi kommer over sommeren er å se om kreditkortgjelden har økt eller om vi har spart. I DNB har vi opplevd god innskuddsvekst og at mange kunder har satt av penger til fremtiden. Men er det de samme som nå skal leve livet eller er det mange som får seg en skikkelig overraskelse?

Vi må tenke over fornuftig kredittkort-bruk før sommeren kommer:

Ikke bruk mer enn du har råd til. Betal kredittkortregningen på forfall. Ikke la deg friste til å handle på impuls. Sjekk hva bruksgrensene dine er på kortet før du drar på tur.

Banksjef i DNB, Sveinung Hedding-Valvik er siviløkonom med spesialisering i organisasjonspsykologi fra BI, og har jobbet i forskjellige roller i DNB-konsernet siden 2001. Hver sjette uke skriver han i Abito. Send gjerne innspill til tema til sveinung.hedding-valvik@dnb.no Foto: Pressebilde

Den største feilen du kan gjøre er å bruke mer enn du har råd til. Planlegg sommeren og sett opp et budsjett. Er det en festival eller et reisemål du vil besøke løser mye seg med planlegging, budsjettering og fornuftige valg.

Når regningen kommer, betal på tiden. Kredittkort er et genialt produkt når det brukes riktig, butikken får solgt varene sine, du får kjøpe dem og kreditkortutsteder tjener penger på provisjon. En vinn, vinn, vinn situasjon, helt til du ikke betaler på tiden. Da løper regningen med renter fra 12-26 prosent avhengig av typen kort. Å spare litt på å handle på salg forsvinner fort om du bruker kortet feil og handler unødvendig på impuls. Det er dyrt og kjedelig å betale for gammel moro hele høsten og vinteren.

Å spare litt på å handle på salg forsvinner fort om du bruker kortet feil og handler unødvendig på impuls.

Noen ganger opplever vi i banken at noen reiser på tur uten å ha sjekket hva kredittkortgrensene er. Jeg kan huske en episode jeg opplevde for noen år siden. En fortvilt kunde jeg kjente godt ringte meg og var helt fra seg. Han hadde gått tom på kredittkortet. Det var fem dager til lønn og han var på ferie i Hellas.

Dette var i utgangspunktet en forsiktig type. Som virkelig ikke likte å ha for mye utestående så han hadde skrudd ned kredittkortgrensen sin. Men plutselig så hadde både flyselskap, bilutleieselskap og hotel reservert noen beløp som sikkerhet på kredittkortet og da sa det stopp. Han stod fortvilet og fikk ikke betalt restaurantregningen. Heldigvis var det lunsjtid og åpent i banken. Med god hjelp av en kollega i kredittkortavdelingen fikk vi justert opp kredittgrensen til kunden, lunsjen ble betalt og kunden kunne lykkelig fortsette ferien.

Det er ingen skam å bruke kredittkort, som nevnt er det et genialt produkt med fordeler for alle, men det er utrolig viktig å være bevisst på bruken. Brukes det fornuftig og med kløkt kan du både spare penger, få økt fleksibilitet i økonomien, rabatter, bonuspoeng og mye annet. Men bruker du det derimot ufornuftig straffer det deg med høye renter, gebyrer og ikke minst bekymringer om at du i lang tid må betale ned på gammel moro.

Vi kan glede oss til en vår og sommer med aktiviteter og mye gøy, men husk at høsten kommer. Det er ikke gøy å betale for gammel moro når høstkulden setter inn, fordi kortet gikk varmt i løpet av sommeren.