Jeg har i tidligere blogger skrevet om å ha en buffer. For mange av oss som hadde buffer i vinter er denne nå en saga blott. Borte!

Høye strømpriser, økte bensinpriser, og ikke minst renter som stiger, har spist opp det meste av bufferen. Dette går hardt utover lommeboka til de fleste av oss.

Heldigvis kommer feriepengene til de fleste av oss nå i juni, og for noen som planla godt, også litt skattepenger tilbake.

Men hva vil vi bruke feriepengene på?

DNB har fått hjelp av Ispos og spurt folket. Nesten fire av ti nordmenn (39 prosent) vil i år bruke feriepengene på ferie mot tre av ti i 2019, som var det siste normalåret før pandemien. Vi er klart på vei mot en sommer med stor ferielyst, selv om det truer kaos på flyplassene i Europa og USA.

Andre vil spare dem (14 prosent), bruke dem til oppussing (7 prosent), nedbetale gjeld (5 prosent) eller bruke dem på fritidsaktiviteter og utstyr (7 prosent).

Hva med skattepengene?

Skattepengene derimot, dem vil nordmenn flest spare. I år sier 27 prosent at de vil spare skattepengene mot 24 prosent i 2019. De som ikke skal spare dem vil bruke dem på ferie (16 prosent), nedbetaling av gjeld (9 prosent), mat og forbruk (7 prosent) eller oppussing (7 prosent).

Vi er klart på vei mot en sommer med stor ferielyst.

Men mange har ingen plan for hva og hvordan pengene brukes. Selv har jeg bestilt ferie, fly og hotel, men mangler et tog i Italia. Utover det er det full kontroll, men ikke på budsjettet.

Budsjett

Et godt råd er å budsjettere ferien, planlegge hva du skal bruke på de forskjellige postene og hvor mye som skal gå til lommepenger hver dag. Ellers er det fort gjort å komme tilbake med en minus på kredittkortet som blir tung utover høsten.

Banksjef i DNB, Sveinung Hedding-Valvik er siviløkonom med spesialisering i organisasjonspsykologi fra BI, og har jobbet i forskjellige roller i DNB-konsernet siden 2001. Hver sjette uke skriver han i Abito. Send gjerne innspill til tema til sveinung.hedding-valvik@dnb.no Foto: Pressebilde

Et budsjett kan du lage i mobilbanken eller kanskje i nettbanken din avhengige av din bankforbindelse. Papir og penn kan også brukes. Her kan hele familien involveres, og man kan samtidige drømme og snakke om hva man skal gjøre i ferien. Om du skal utenlands, reise i Norge eller om du har tenkt å bli hjemme. Vi bor tross alt i Norges beste ferieby, men aktiviteter koster her også.

Bufferkonto

Det er flere andre ting vi må tenke på. Som jeg nevnte i innledningen er det litt skyer i horisonten når det gjelder økte priser. Vi vil måtte bruke mer penger på strøm, renter, mat og drivstoff. Det at man får feriepenger er en ypperlig anledning til å kvitte seg med kreditkortgjeld om man har det. Fyll opp på bufferkontoen, det er mye som tyder på at strømmen blir dyr i vinter.

Det å ha noen kroner liggende til en regnværsdag har alltid vært lurt. Det er kanskje gått litt av moten i et samfunn i høyt tempo, men når jeg ser på hva kundene i banken gjør, så ser vi at det stadig spares mer.

Mange har satt unna litt ekstra i covid-tiden. Det kommer noen flere renteendringer og det kan være lurt å allerede nå venne seg til å sette av litt og redusere forbruket. På den måten kan man heller redusere sparingen til buffer litt, når rentene stiger og det kanskje blir mindre til ferie og moro.

Men helt til slutt, sommerens viktigste råd: ikke kutt reiseforsikring, den kan bli dyr å ikke ha i orden.

God sommer.