Dette mener ekspertene er de mest lettstelte, grønne plantene

Tips til deg som verken har grønne fingre eller tid til å stelle husets grønne lunger. Men husk, stedet der du plasserer plantene kan være avgjørende for om de klarer seg.

Christine Gulbrandsen

Peperomia trives godt i vinduer mot nord eller med persienner, eller på andre steder med lite vann og ikke direkte sol. Foto: Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter

– Tre av mine lettstelt-favoritter er Tradescantia, Peperomia og Alocasia, sier Tove Ladstein, gartner hos Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP).

Noe av det disse tre favorittene hennes har til felles, foruten å være lettstelt og fine, er at de finnes i et uendelig antall variasjoner og sorter.

– Jeg tenker at disse ikke er nok verdsatt, fortsetter hun.

Alocasia liker verken direkte sol eller overvanning. Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter

– Veldig lettstelt

Alocasia, som har store hjerteformede blader, liker verken direkte sol eller overvanning.

– Jeg har en slik på kontoret mitt, godt inne i rommet hvor den får lite lys og lite vann, noe den trives utmerket med, sier hun.

En av grunnene til at Ladstein liker Peperomia så godt, er at den finnes i mange ulike varianter, samtidig som den er bortimot umulig å ta knekken på.

– Men det forutsetter lite vann og ikke direkte sol. Vinduer mot nord eller med persienner er utmerkede steder å sette disse grønne plantene, sier hun.

Tradescantia, som inkluderer varianter ofte kalt vandrer eller vandrejøde, har blader som er grønne på oversiden og lilla på undersiden.

– Tradescantia er kule hengeplanter. De trenger nok litt jevnere vanning enn Alocasia, men de er uansett veldig lettstelt og tolerant.

På lik linje med Alocasia, er direkte sol og overvanning de største farene for Tradescantia.

– En annen fordel med denne planten, er den er enkel å ta stiklinger av, så du kan fort lage nye planter av den.

Hoya elsker sol og tåler godt tørke. Foto: floradaniamarketing.dk

– Mange valg

Marianne Utengen, gartner i Det norske hageselskap, har mange lettstelt-favoritter. Hennes liste over grønne planter som både er fine, tøffe og lettstelte, som «alle» kan klare å holde liv i – er dermed lang.

– For eksempel Zamioculcas. Denne har tykk stamme, feite og læraktige blad. Den elsker sol, men tåler også dårlige lysforhold, sier hun.

Fredslilje er en annen favoritt. Det er en skyggeelsker som «tåler alt».

– Den er kjent for å si ifra når den trenger vann – da blir den helt slapp, men kommer seg lett etter vanning.

Crassula, også kalt pengeplante, er et annet eksempel hun trekker fram. Det er en stor gruppe bladsukkulenter med tykke blad og kompakt vekst, som både elsker sol og tåler tørke godt.

– Ellers er Rhipsalis morsomme hengende- eller tuevoksende planter, som ofte blir solgt i ampel. Det samme er Hoya, den kan også gjerne bli solgt bundet opp på bøyle eller lignende. Det fine med disse er at de elsker sol og tåler tørke.

Rhipsalis, som er i kaktusfamilien, finnes i ulike varianter. Foto: floradaniamarketing.dk

– Forhold avgjørende

Men det er ikke bare plantene i seg selv som avgjør hvor lettstelte eller enkle de grønne plantene er å få til. Forholdene vi tilbyr dem, er i høyeste grad avgjørende for hvor lettstelte eller trengende de er, påpeker Utengen.

– En tørketålende plante som elsker sol, vil mistrives om den plasseres mørkt, selv om den i utgangspunktet går for å være veldig lettstelt. Det samme gjelder hvis en skygge-elsker plasseres i full sol, da vil den mistrives tilsvarende og bladene kan faktisk bli solbrent.

Crassula går gjerne under kallenavnet pengeplante Foto: floradaniamarketing.dk

Hun legger til at planter kan tilpasse seg, men bare til en viss grad. Derfor er det like viktig at planten vi kjøper, passer der vi tenker å sette den.

– Planter som liker full sol har små, tykke, kanskje behårede, eller læraktige blad. Gjerne også tykk stamme. Mens planter som er skygge-elskere har store bladflater, tynne blad og ofte lange, smale stilker som strekker bladene mot lyset.