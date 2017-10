Fem spørsmål om fordeler ved ulik oppvarming.

Eksperten: Tor Brekke

Jobber som: Rådgiver i Enova

Utdannet: Elektroingeniør og sosialantropolog

Berre AS

1. Hva bør man velge for mest effektiv oppvarming – peis eller luft-til-luft-varmepumpe?

– En kombinasjon er det aller beste. De fleste varmepumper får lavere virkningsgrad når det er veldig kaldt. Rundt null grader bruker varmepumpen én kilowatt (kW) og varmer opp for tre kW. Er det veldig kaldt, bruker varmepumpen neste like mye strøm som den leverer i varme. Da bør man vurdere vedovn.

Man kan for eksempel holde varmen på et jevnt nivå om natten med varmepumpen, og bruke vedovnen mer på dagtid i de kaldeste periodene, forklarer Brekke.

– Men det finnes ulike typer peiser, og ulike typer varmepumper. En gammel peis har høyt partikkelutslipp og utnytter lite av varmen i veden. Og varmepumper som leverer varmt vann til radiatorer og varmtvannskraner, kan dekke mer av varmebehovet, men er dyrere.

Shutterstock / NTB scanpix

2. De fleste vil kanskje klare seg med et par panelovner?

– Tja ... Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) bodde 60 prosent i frittliggende enebolig eller våningshus i 2015. Mer enn 75 prosent av disse boligene er bygget før 1990, og trenger nok mye mer enn «et par panelovner» for å holde varmen når nettene blir lange og kulden setter inn.

Hvis energibruken i boligen er mer enn ca. 15.000 kWh (kilowattime), bør man vurdere varmepumpe, vedovn, eller begge deler, mener han.

– Men det aller viktigste er å huske på å oppgradere huset med ekstra isolasjon. I fremtiden må man betale mer for strøm når flere bruker strøm, på grunn av effekttariffer. Det kan gjøre panelovner veldig dyre å bruke i kuldeperioder. Varmepumpen kan også bli dyrere i bruk, men i dag leverer den tre ganger så mye varme som en panelovn, i forhold til hvor mye strøm den bruker.

3. Hvor bør varmekilden stå for å varme best mulig?

– Varmepumpen plasseres slik at den kan spre varme til flest mulig rom som skal varmes opp, og slik at eventuell susing ikke er til sjenanse. Åpne rommene som trenger varme, og lukke rommene som kan være kalde. Har man et hus med mye åpne løsninger passer varmepumpe godt.

– Peis må jo plasseres ved pipen, men la gjerne peisen stå sentralt i huset, der du ønsker mest varme. På 50–60-tallet bygget man kvadratiske hus med peis/vedovn midt i. Det er et greit prinsipp. Husk at muren rundt peisen også vil holde på og bidra til å spre varmen.

Frank May / NTB scanpix

4. Hva er de største fordelene og ulempene ved peis/vedovn?

– En åpen peis eller en gammel vedovn har mye partikkelutslipp og er lite energieffektiv. Utslippet er dårlig for lokalmiljøet, og det er spesielt ikke bra i tettbygde strøk. Det meste av varmen går rett ut av pipen. En åpen peis er bare for kos og hygge.

– En ny, rentbrennende vedovn er veldig mye bedre enn en gammel. Og vedfyring regnes som miljøvennlig fordi det ikke øker CO₂-utslippene til atmosfæren. Men det avhenger av hvordan og hvor veden er produsert.

Hvis den er transportert fra «Langtvekkistan», er ikke det bra.

– Kan du hugge selv har du veldig billig energi og utrolig kortreist fyring. Det er veldig miljøvennlig. Et annet pluss med vedovn er at den ikke trenger elektrisitet, og det er en fordel hvis det blir strømbrudd.

– Er det veldig kaldt, fungerer som nevnt vedovnen bedre enn varmepumpen. Du kan fyre hardt og ta ut mye varme fra veden. Men varmepumpen gir mer varme, litt avhengig av varmepumpen størrelse, når det ikke er kjempekaldt.

Holm, Morten / NTB scanpix

5. Hva er de største fordelene og ulempene ved luft-til-luftvarmepumpe?

– Varmepumper er stort sett billig i drift, spesielt hvis alternativet er panelovn. Pumpene er dessuten enkle å installere de fleste steder. Man må ha plass til én utedel og én innedel.

– Om sommeren kan man bruke pumpen til kjøling. Det vil imidlertid bidra til at man øker energibruken. Et filter i pumpen kan dessuten filtrere bort støv i inneluften.

– Men mange tror luft-til-luft-varmepumpen blåser inn frisk uteluft. Det stemmer ikke, pumpen gjenbruker inneluften. I tillegg kan varmepumpen lydforurense inne og ute. De fleste varmepumper fungerer dessuten dårligere når det er ordentlig kaldt ute.