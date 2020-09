Dette kan du gjøre i hagen nå

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Plante nytt

Mange tror det er for seint å plante nytt, men faktisk er september en fantastisk måned å plante i! Jorda er fuktig, og planten har lettere for å danne røtter. I tillegg kan du gjøre mange gode kupp på høstsalget i hagesenteret!

Flytte og dele stauder

Stauder som har vokst seg store og kraftige kan veldig ofte deles i flere nye planter. Da får du plutselig mange nye planter helt gratis! Kanskje knekker du noen stilker i prosessen, men det gjør ingenting, for planten visner ned og kommer opp fra rota igjen neste vår.

Har du plantet mye nytt har du nok fått deg noen aha-opplevelser gjennom sesongen også. Kanskje ble det ikke helt som du så for deg, noe ble høyere enn du trodde, noe lavere, og noe trenger mye mer plass. Nå er det perfekt å flytte på dem! Et staudebed vil aldri bli helt ferdig og kan alltid forbedres.

Høsten er tiden for å høste inn frukt Foto: Mari Halvorsen

Rydde

Har du frukttrær er det viktig å fjerne nedfallsfrukt fra bakken så ikke du lokker til deg rotter og andre skadedyr. Du kan også med fordel rake løvet på plenen om du har mye, eller kjøre over det med gressklipperen. Fjern løv fra terrasser og heller, så slipper du masse grønske. I bedene derimot kan du gjerne la det være litt rotete. Løv og visne stauder vil både beskytte plantene gjennom vinteren og gi næring når det brytes ned. Så kan du heller rydde godt til våren.

Sett gjerne løken i grupper, så bugner det mer når den blomstrer! Foto: Mari Halvorsen

Plante løk

Ønsker du en hage full av tulipaner, krokus, påskeliljer og andre løkplanter må du sette løk nå på høsten! Dette er perfekt å gjøre samtidig som du kanskje allerede er i gang med å flytte rundt på staudene. Sett gjerne løken i grupper i stedet for å spre dem utover, da gjør de mer ut av seg. Bland i litt kugjødselkompost når du planter så gir du løken en god matpakke samtidig. Har du som meg besøk av rådyr, anbefaler jeg Allium. En fantastisk løkplante som rådyrene ikke rører! Finnes i mange størrelser i både hvit og lilla.

Høsten er full av flotte farger og vakkert lys. Foto: Mari Halvorsen

Gjødsle?

I utgangspunktet skal de fleste planter i dvale nå snart, og bør derfor ikke gjødsles noe mer.

Forbered krukkene for vinteren

Har du krukker som ikke tåler frost bør disse tømmes, vaskes og settes bort for sesongen. Frostsikre krukker kan stå ute, men du bør likevel løfte dem opp fra underlaget de står på, og sørge for at de ikke er fulle av fuktig jord. Vann utvider seg når det fryser som kan føre til at krukkene sprekker. Har du for eksempel et sted på terrassen med overbygg er det perfekt å dra dem inn der!

Livet i krukke kan være litt hardere enn livet i bakken. Veldig mange hardføre planter tåler fint å stå ute på vinteren, men sarte planter bør beskyttes litt ekstra. Det finnes mange ferdige produkter på markedet, men man kan også noe selv av gamle striesekker, granbar, mose og lignende. Noen planter trenger helst beskyttelse av roten, andre trenger beskyttelse på bladverket og greinene.

Palmer og andre planter som ikke tåler norsk klima bør settes inn når gradestokken begynner å nærme seg 0. Noen palmer tåler faktisk ganske mange minusgrader, men aller helst bør de lagres kjølig, men frostfritt. Sett dem gjerne i nærheten av et vindu. Jo kaldere, jo mindre vann. Jeg har god erfaring med å oppbevare palmer og andre eksotiske planter i en frostfri bod med vindu. Da får de litt vann i januar og litt i februar.

Stor stas å plukke egen frukt. Foto: Mari Halvorsen

Nyte

Sist, men ikke minst, bør du nyte høsthagen også. Alle de flotte fargene og den lave sola som kaster så flott lys. Høste grønnsaker og frukt, og legge nye planer for neste vår. Ta med hele familien ut, så blir jobben med å rake løv og rydde bare gøy!

