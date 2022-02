Årets trendrapport for 2022 sier som følger: Det har aldri vært mer trendy å ikke være trendy.

Som interiørdesigner og interiørinfluenser, har jeg lagt merke til at det er mange som kvier seg for å bruke ordet «trend».

«Jeg bryr meg ikke om trender»

«Jeg har lyst til å ha min egen personlige stil».

«Jeg vil skape et interiør som er tidløst og aldri går av moten»

Det er akkurat dette den nye trendrapporten sikter til. Meningen er at vi, fremfor å følge strømmen, skal legge vekt på å skape en personlig stil. På tross av dette, mener jeg at felleskapet fremdeles påvirker oss i varierende grad, men noen ganger handler dette om at en er usikker på hva en er ute etter.

Hvis du er usikker på egen stil, kan det fort bli kostbart å bytte ut ting fremfor å bygge opp under en god grunnbase.

På den andre siden finnes det fallgruver. Hvis alt du velger er tidløst og anonymt, kan det fort bli kjedelig, og en kan få en følelse av at interiøret er upersonlig og anonymt.

Ikke vær redd for å satse på naturelementene. De har alltid vært, og vil fremdeles være, en del av trendbildet. Foto: Camilla Bakken

Bærekraft og natur

At vi går inn i et nytt år med enda mer bevisste valg rundt miljø og bærekraft, er en stor glede.

Det er ingen tvil om at pandemien har påvirket denne trenden, og sørget for at vi virkelig har fått øynene opp når det gjelder temaet kortreist. For at dette ikke bare skal bli noe du leser, men også noe du kan ta med deg, har jeg lyst til å nevnte en ting:

Det hjelper lite å velge et miljøvennlig interiør hvis en fortsetter å bytte ut tingene i hurtig tempo. Da går spinningen fort opp i vinningen, uansett hvor mange miljøvennlige produkter en velger. Mentaliteten «jeg velger noe billig, så kan jeg bytte ut senere» håper jeg vi ser mindre til i fremtiden.

Naturen har definitivt flyttet inn hjemmene våre. Dette er spennende, og en av grunnene er at vi tilbringer mye tid bak skjermene, dermed forsøker vi å ta med oss naturen inn. Ikke vær redd for å satse på naturelementene. De har alltid vært, og vil fremdeles være, en del av trendbildet.

Hvis en ser bort fra veggpaneler. Akkurat der er fanskaren minkende for øyeblikket.

Camilla Bakken fra Kristiansand jobber blant annet som interiørdesigner og influenser. Hun brenner for interiør og DIY, og setter stadig i gang med nye prosjekter. Hun ble kåret til årets influenser på interiør under Vixen Awards 2021. Foto: Camilla Bakken

Lite kan utgjøre mye

Nei, dette handler ikke om det samme temaet som nevnt over. Nå snakker jeg om oppussing, og her vil jeg gjerne påpeke at en enkel oppgradering kan holde i massevis. Det er sjeldent nødvendig å rive ned til bjelkene for å gi rommet det uttrykket det fortjener.

Det er utrolig mye som kan løses med et strøk maling.

Tenk gjennom hva du vil oppnå før du begynner å rive. Spør deg selv om du kan ta vare på noe av det du har, og forsøke å gjøre det beste ut av det.

Nå som vi legger mer vekt på personlig stil, forflytter dette seg kanskje til boligbyggingen også? Er det flere som velger å renovere fremfor å satse på funkisstilen, som unektelig kan bli litt upersonlig?

Årets farger

Ekspertene spår at vi kommer til å se mer til sennepsgult og lavendel i året som kommer.

Nå er ikke normen å stupe inn i nye trender, men en ting er sikkert: De kalde fargene er på vei inn i trendbildet etter å ha tatt en lite pause.

Gråbeige og grumsete farger med mer sort i, er en av årets favoritter. Vi har lagt oss i en mellomfase.

For noen år siden skulle alt være grått. Så kom beigefargene seilende inn i bildet, og nå ligger vi et sted midt imellom. Foto: Camilla Bakken

For noen år siden skulle alt være grått. Så kom beigefargene seilende inn i bildet, og nå ligger vi et sted midt imellom. Vi er ikke helt klare for å tilbake til grått, men ønsket om en noe kjøligere fargepalett blir sannsynligvis mer fremtredende i tiden fremover.

Blått og grønt er to farger som har tatt en lite pause, men nå kommer de tilbake.

Det er ingen tvil om at vi bruker mindre sterke farger på veggene enn vi har gjort tidligere. Noen vil omtale beige og gråtoner som kjedelige. Der er jeg helt uenig. Bare husk dette før du går i gang: Med et blankt lerret står du friere til å tilføre de fargene du føler er de rette for deg. For det er vel du som skal bo i hjemmet ditt?