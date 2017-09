Salget av nyboliger ligger 18 prosent under fjoråret så langt i år, viser Boligprodusentenes boligstatistikk for august. Salget var 33 prosent lavere august i år, sammenlignet med august i fjor.

– Vi ser at vi fra juni og frem til nå har vi hatt et veldig dårlig salg i forhold til i fjor. I fjor var salgsnivået høyt, i år er det lavt, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Samtidig er det solgt 15 prosent flere småhus i år, mens salget av leiligheter og eneboliger ligger henholdsvis 31 og 10 prosent under fjoråret.

– Småhus og rekkehus har fått en større andel. Det er blitt produsert for få rekkehus tidligere.

Igangsettingen er på omtrent samme nivå som i fjor, åtte prosent over så langt i år, et godt nivå, ifølge Jæger.

– Vi er i balanse. Det er det veldig godt å kunne rapportere. I stedet for sterkt underskudd i Oslo over tid, som måtte gi sterk prisvekst, har vi balanse. Men den kraftige nedgangen i salget bekymrer oss, sier Jæger.

Boligprodusentene har bedt om et møte med finansminister Siv Jensen om boliglånsforskriften. Jæger mener forskriften har stor effekt på salget.

Negativ utvikling

Tallene for første halvår 2017 var også negative. Salget lå 13 prosent under fjoråret og var 25 prosent lavere enn andre kvartal 2016.

Juli- og juni-tallene fra Econ nye boliger og Samfunnsøkonomisk analyse viste 36 prosent nedgang i antall salg. På Østlandet ble 17 prosent solgt, i Nord-Norge 18 prosent, i Midt-Norge 14 prosent, på Sørlandet 11 prosent og på Vestlandet ti prosent.

Boligprisene for bruktboliger i august gikk også i hovedsak nedover. De steg med 1,2 prosent nominelt, men korrigert for sesongvariasjoner sank de med 0,4 prosent fra juli til august., ifølge boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi.

Prisutviklingen de siste 12 månedene er på 3,1 prosent. I januar var dette tallet på over 13 prosent. Nå forventes det at vi vil nå nullpunktet i løpet av høsten.