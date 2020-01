Ta tilbake originalfargen på malte tregolv

Dersom du angrer på at du malte tregolvet, er det flere faktorer som er avgjørende for om du kan få den originale fargen tilbake.

Det finnes mange profesjonelle golvslipere som kan gjøre jobben for deg både effektivt og støvfritt, men dersom du er litt handy så kan du leie en maskin og slipe selv. (Foto: Ifi.no) Foto: Ifi.no

Kari Byklum

– De fleste malte tregolv kan få tilbake sin originale farge, men man må bruke en skikkelig golvslipemaskin, sier Vidar Jacobsen, malermester og daglig leder ved MJA Maler & Gulvbelegg AS i Kristiansand.

Selv om den erfarne maleren lever av å male, erfarer han likevel at noen angrer på at de malte både tregolv og tremøbler. På begynnelsen av 2000-tallet omfavnet interiørhungrige nordmenn shabby chic-stilen i stort omfang, samtidig som “furuhelvete” ble et dagligdags uttrykk. Det var ikke måte på hvor mange liter maling det gikk med, og dermed er det mange som har fått sin overdose – og som savner det lune treverket.

– Noen malte også laminatgolvene, og de er det dessverre ikke mulig å få malingen av på. Det er også vanskelig å få et pent resultat på malte møbler av dårlig kvalitet, men solide tregolv tåler sliping, og møbler i heltre tåler normalt kjemisk malingsfjerning.

Det var kanskje en god idé der og da med knallgrønt golv, men hvis du ikke synes det er like fint nå så er sjansen rimelig stor for at du kan få tilbake den originale trefargen. Foto: Scanpix

Slik får du tregolvet tilbake

Halvparten av alle nordmenn pusser opp i boligen sin hvert eneste år, ifølge beregninger fra Prognosesenteret. Derfor er det kanskje ikke så rart om man ikke vet hvor mange ganger det malte tregolvet har blitt slipt tidligere, og man vet kanskje heller ikke hva slags golv man faktisk har.

– Før du gjør noe som helst så må du finne ut om du har et tre- eller laminatgolv, for det er ikke mulig å slipe på et malt laminatgolv. Det finnes riktignok ulike kvaliteter, og de eldste hadde bare en film som øverste lag, men selv om kvaliteten på laminatgolv er blitt bedre så kan de likevel ikke slipes.

Dersom golvet er heltre eller parkett, er sjansen derimot stor for at du kan få et godt resultat, men det er likevel begrensninger for hvor mange ganger et golv kan slipes.

– Det er tykkelsen og kvaliteten på golvet som avgjør hvor mange ganger det kan slipes. Det lureste er å sjekke i et hjørne, dersom malingen går greit bort og treverket ser helt fint ut under, kan du ta sjansen på å slipe resten av golvet.

Slik sjekker du tykkelsen

Jon Tellefsen i Tellefsen Gulvsliperi sier at det nærmest er umulig å forutse om golvet tåler sliping før man har undersøkt det nærmere. På parkett så kan man fjerne listen langs veggen for å se om man kan anslå tykkelsen, og på heltregolv kan man også stikke en tapetkniv mellom to golvbord, ned til fjær og not.

– Hovedregelen er at dersom det er minimum 5 millimeter igjen, så kan man slipe det en gang til. Men man må regne med at det kan bli litt knirking dersom man sliper et golv som er i tynneste laget, og selv om det er tykt nok der man sjekker så har man jo ingen garanti for at det er like tykt over alt. Men jeg pleier å si at et golv av god kvalitet normalt kan slipes inntil tre ganger.

Hvis ikke du kjøper profesjonell hjelp, kan du leie en slipemaskin selv. Tellefsen forklarer at det er viktig å bruke det groveste papirer som følger med, helt til man er sikker på at all maling er fjernet.

– Hvis du går over til det tynne slipepapirer for tidlig, vil ikke det klare å få med seg restene av malingen. Da får man gjerne stygge striper eller riller, så vent med det fine papirer helt til slutt.

Dersom den lutede skjenken fra bestemor ble offer for malingskosten for en tid tilbake, er det mulig å gi den er verdig liv igjen. Foto: NTB scanpix

Fjern maling på tremøbler

I dag er det ingen som snakker om “furuhelvete” i negative ordelag lenger, og det varme treverket er kanskje mer populært enn noen gang igjen. Dersom den lutede skjenken fra bestemor ble offer for malingskosten for en tid tilbake, kan du gi den verdig liv igjen, mener Jacobsen.

– De gamle møblene i heltre er ofte veldig solide og tåler fint å behandles med malingsfjerning.

Men det er en kjemisk prosess som må gjøre utendørs.

– Det kan være vanskelig å få malingen bort kun med sliping, så man må normalt bruke kjemisk malingsfjerning. Det er et tykt stoff som smøres på og som skal virke en stund, og etter hvert vil malingen prelle av.

Når malingen har løsnet fra underlaget så bruker Jacobsen høytrykksspyleren for å få den bort.

– Noen ganger må man gjenta prosessen med malingsfjerning to-tre ganger for å få bort alt. Så kan det likevel sitte igjen litt malingsrester her og der, men det får man normalt bort med sandpapir.

Kvaliteten avgjør

Hvis møblene er av dårlig kvalitet, for eksempel i tynt treverket eller finér, er det ikke sikkert at resultatet blir like bra.

– Nei, man får som regel penest resultat der materialet er av god kvalitet, men man kan jo selvsagt forsøke.

Kvalitet er altså stikkordet både på møbler og golv, og teknisk rådgiver hos Nordsjö, Per Myhre sier til Ifi.no

at dersom det ikke er noe igjen å slipe på, vil maling gi det beste resultatet.

– Det finnes flere typer maling for golv, og produsentene har ulike system der både rensemiddel, grunning og toppstrøk inngår. Dersom man skal male et eikegolv i en lys farge, er det viktig å ta på et strøk med kvist- og sperregrunn. Det er fordi det er fargestoffene i eik som kan løses opp og misfarge malingen.

