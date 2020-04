Unngå denne feilen når du mellomlagrer

Det klaffer ikke alltid med overtakelsen når en er på flyttefot. Her får du ekspertenes beste tips til mellomlagring, og til hvordan du kan unngå de største fellene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er mye arbeid med flytting, og så går det gjerne ekstra tid om du må mellomlagre tingene dine. Spar deg selv for arbeid ved å merke flyttekassene godt.

Kari Byklum

– Vær tidlig ute. Det er altfor mange som kommer hals over hode og sier at de må ha en bod nå. Det ordner seg jo, men det blir gjerne enda mer styr for de som skal flytte og allerede har mye annet å tenke på, sier Freddy Ryen Paulsen i Alfa Lagerhotell.

Lagerhotellet på Søm i Kristiansand tilbyr 200 boder på mellom 6 og 17 kubikk fra 440 til 1090 kroner per måned, og Paulsen forteller at folk oppbevarer alt mulig hos dem.

– Vi har alt fra frimerkesamlinger til piano, og den typiske kunden er vanlige folk som skal flytte fra en bolig til en annen og som må mellomlagre fordi overtakelsen ikke klaffer helt.

Paulsen deler gjerne sine best tips til folk som skal flytte.

– Når du skal mellomlagre er det veldig viktig å velge en plass med jevn temperatur. Det trenger ikke å være lik temperatur hele året, men det må ikke være for mye svingninger som kan resultere i at det blir grønske eller råte på møbler eller tekstiler.

Forbered flyttingen i god tid og lei gjerne en søppelcontainer og kvitt deg med ting før du plassere eiendelene på lagerhotell. Det er altfor mange som mellomlagrer ting de uansett ikke kommer til bruke, sier Freddy Ryen Paulsen i Alfa Lagerhotell. Foto: NTB Scanpix

Fakta Tips til hvordan du pakker og lagrer ●Kjøp esker, flyttetepper og plast i forkant ●Merk alle eskene med innhold ●Sett de største og tyngste gjenstandene innerst i lagerboden. Gjør det samme med ting du ikke trenger i løpet av lagringen ●Stable like esker sammen – da utnytter du plassen best ●Fyll eskene så mye som mulig. Halvfulle eller overfylte esker kan lett velte eller falle sammen ●Hvis du demonterer møbler, legg skruer i poser og teip de til møblene. Da finner du dem lettere igjen ●Pakk møbler i plast, så unngår du riper og skader ●Dyner og puter kan pakkes i søppelsekker. Sug ut luften med støvsuger. Da får du bedre plass ● Rengjør alt før du sender det til lagring ●Tøm gressklipper for drivstoff ●Avrim kjøleskap og fryser og la dørene stå åpne for gjennomlufting Kilde: City Self-Storage

Daniel Naglestad hos Dana Lagerhotell på Lund og i sentrum sier at jevn temperatur er lagerhotellenes fortrinn framfor en kald garasje eller en rå kjeller.

– Hvis du bare låner naboens garasje, risikerer du at tingene blir ødelagt av fukt, sier han og legger til at folk som regel kommer på visning før de leier en av bodene.

– Vi har boder på både 4, 8, 10 og 12 kvadratmeter fra 700 til 1300 kroner måneden. For mange kan det være vanskelig å visualisere størrelsen uten å ha sett dem.

Mens den ene tilbyderen opererer med størrelser i kubikk, gjør den andre det i kvadratmeter. Både Naglestad og Paulsen bedyrer at det er trygt å leie boder hos dem, men sier at alle må ha med egen hengelås og sørge for at innholdet som skal oppbevares i boden er forsikret.

– Mellomlagring på lagerhotell er inkludert i de fleste vanlige innboforsikringer, men det er svært viktig at kundene selv tar kontakt med forsikringsselskapet og oppgir adressen til lagerhotellet de skal bruke, sier Naglestad.

Hvis ikke du vil gjøre jobben med å flytte tingene selv, kan du kjøpe deg hjelp.

– Mange lagerhotell samarbeidet med flyttebyråer som kan hente tingene i din gamle bolig og plassere dem på lageret for deg, fortsetter han.

Ikke lagre søppel

Paulsen sier at det alltid lønner seg å ta en solid gjennomgang av hva man faktisk ønsker å ha med videre i ny bolig, før man begynner å fylle opp lagerboden. Hans erfaring er at det ofte havner mange ting i lagerboden som aldri blir med til det nye hjemmet.

– Når de skal tømme boden igjen så står de gjerne og klør seg litt i hodet, og så ender det med at de tar en tur på søpla. Hvis de heller hadde tatt den ryddejobben på forhånd, kunne de spart tid og kanskje penger på en mindre bod.

Gode forberedelser

Eiendomsmegler og prosjektdirektør Andreas Villand hos Eiendomsmegler Krogsveen anbefaler også at man planlegger hvordan man skal disponere boden på lagerhotellet.

– Så kan det vært smart å pakke i gjennomsiktige plastkasser for å få god oversikt over innholdet, eller pakke i flyttekasser og avfallssekker av god kvalitet.

Merk også alle kasser og poser tydelig med hva de inneholder.

– Tenk nøye gjennom hvordan du stabler i lagerrommet. Det du ikke trenger før du skal tømme lageret igjen, bør plasseres innerst og nederst.

Dersom du skal lagre hvitevarer så bør du ta ut støvsugerposen fra støvsugeren og avrime fryser og kjøleskap før dette settes på lageret.

– La dørene på hvitevarene stå åpne mens du lagrer, for det hindrer dårlig lukt og mugg.

For å unngå skraper så anbefaler Villand å beskytte alle møbler med tepper, og også unngå å belaste leddene i møblene unødig.

– Det beste er om møblene kan stå i sin naturlige posisjon når de lagres.