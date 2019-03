Minileilighet solgt for 125.000 pr. kvm. Har ikke do eller bad.

Leiligheten på 14 kvadratmeter ligger på Bislett i Oslo og hadde prisantydning på 1.500.000 kroner. Etter en budrunde med fem personer tirsdag ble det prisrekord i aksjelaget med salgspris på 1,75 millioner kroner.

Leiligheten var nyoppusset, men hadde hverken bad eller toalett. Likevel betalte kjøperen 125.000 kroner per kvadratmeter. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo var 69.590 kroner i mars, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Det var vanskelig å sette prisen, forteller eiendomsmegler Kim André Hansen i DNB Eiendom. Ettroms i samme bygg er blitt solgt for lavere summer tidligere. Deling av bad og toalett har vært regnet som en hake.

– Jeg har solgt en del mindre leiligheter, blant annet 17 kvadrat for 3 millioner. For meg er det en sport. Jeg synes det er fantastisk morsomt, sier Hansen.

Ble solgt sist i januar

Selgeren kjøpte leiligheten for 1,1 millioner kroner i januar. Den var da regnet som totaloppussingsobjekt, ifølge Hansen. Nå er alt pusset opp.

– Ikke alle er komfortabel med bad på gangen. Det er 13 leiligheter som deler på tre dusjer og ett badekar, sier Hansen.

– Har du bommet på prisen?

– Absolutt ikke. Jeg gikk ut med prisrekord og satte ny standard i aksjelaget. Som megler må jeg legge til grunn de prisene som boliger der er blitt solgt for tidligere. Jeg kunne ikke prise boligen til 2 millioner kroner eller 1,75 millioner kroner når ingenting har vært i nærheten av den prisen i aksjelaget eller i området ved tidligere salg, sier Hansen.

150.000 per kvm med bad

Ikke langt unna, på Fagerborg, ble en leilighet på 13 kvadratmeter solgt samme dag for 1.940.000 kroner, 30.000 kroner under prisantydning. Det gir likevel en kvadratmeterpris på nesten 150.000 kroner.

Denne leiligheten hadde riktignok eget bad med toalett og dusj. Det er dessuten tilgang til brannbalkong.

Eline Tilley, eiendomsmegler og partner i Aktiv, sier at de har godt oppmøte på visninger om dagen.

– Det går greit å selge små leiligheter fordi det ikke er så mange av dem. Budene startet på noen hundre tusen under, sier Tilley.

Kjøperen skal bo der selv, men bød mot en person som ville kjøpe for å leie ut. To tilsvarende leiligheter i samme gård ble solgt for 1,9 og 1,97 millioner kroner.

Påvirkes av boliglånsforskriften

Små, sentrale leiligheter i Oslo er attraktive, ifølge Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Markedet generelt er preget av positive forventninger, mener han.

– Kjøperne er aktive og prisen kan fort gå høyt hvis flere er interesserte. 1,5 millioner kroner er en lav pris mange kan ha råd til, selv om kvadratmeterprisen er høy, sier Geving.

Han tror boliglånsforskriften treffer mange unge, som derfor må se på små leiligheter. Forskriften innebærer blant annet krav til egenkapital på 15 prosent og at man ikke kan låne mer enn fem ganger egen inntekt. Hvis man skal kjøpe sekundærbolig i Oslo må man ha 40 prosent egenkapital. Det kan gjøre at folk som kjøper utleieleiligheter også er interesserte i mindre, rimeligere leiligheter, mener Geving.

– Jeg opplever at markedet er perfekt balansert med godt utbud og sterk etterspørsel. Det er mange kjøpere på banen, men de har mye å velge i. Det kan være små leiligheter kan ta litt mer av i budrunden. Gruppen er villige til å strekke seg langt, sier Geving.

Hvordan blir det å selge igjen?

Man får jo solgt igjen, men det er veldig spesielt å kjøpe uten bad og toalett, mener Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.

– Da bør det være andre ting som trekker opp. Du har en smal målgruppe å selge til, og du har ingen garanti for at dette går i pluss når du selger igjen etter noen år, sier Øye.

Samtidig trekker beliggenheten opp, erfarer han.

Det andre eksempelet på Fagerborg er «gruelig høyt priset», mener Øye.

– Oslo er dyrt og vil ikke bli billig, men utviklingen er flat om dagen. Landet generelt har flate, negative priser. Vi vil få en realprisnedgang i resten av landet fordi renten er satt opp og på grunn av boliglånsforskriften, sier Øye.

Han understreker at vi ikke står ovenfor noe krakk.