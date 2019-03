Hver nordmann kaster i snitt 42,6 kilo mat i året, ifølge Matvett. Selv om vi forbrukere har blitt mer bevisst på egen matkasting, er det fortsatt en lang vei å gå. Et stort forbedringspotensial mange har, og som vil bidra til mindre matsvinn, er å la være å kaste mat bare fordi maten har gått ut på dato.

Egg, for eksempel, er som regel fullt brukbare i mange uker etter at datostemplingen på eggepakka har gått ut på dato.

– Ifølge datostemplingen har egg en holdbarhet på 28 dager, men det skyldes et europeisk regelverk. Norske egg smaker godt og er helt trygge å spise i flere uker etter at datostemplingen er gått ut, så lenge de er oppbevart riktig, sier Britt Marlene Kåsin, egg-ekspert og matfaglig rådgiver i MatPrat.

Når blir de dårlige?

Men på et tidspunkt vil eggene til slutt bli for gamle og dårlige til å brukes – og det kan være utfordrende å vite akkurat når det er. Ifølge det amerikanske nettmagasinet Real Simple, kan en «flyte-test» hjelpe deg til å sjekke om egget er gammelt eller ikke.

Testen går ut på å legge egget forsiktig i et glass med kaldt vann. Dersom egget synker og legger seg på siden, er det er ferskt. Hvis det synker, men med toppen av egget vendt oppover, er det litt eldre. Flyter derimot egget helt og holdent, er det ikke lenger ferskt, informerer de.

NTB Scanpix/Shutterstock

Sier ikke om det må kastes

Kåsin kjenner godt til den såkalte «flyte-testen», men synes den fungerer sånn passe godt.

– Den kan si noe om alderen, men det er ikke en test som sier noe om egget er dårlig eller må kastes, sier hun.

Den matfaglige rådgiveren forklarer at dersom egget flyter, betyr det bare at luftlommen i egget har blitt stort nok til at egget flyter opp. For når egg blir oppbevart lenge, vil de etter hvert begynne å tørke inn. Luftlommen i den butte enden av egget vil da bli større, og når du legger egget i vann vil det løfte på enden og etter hvert flyte.

– Jeg syns disse eggene er supre å bruke i for eksempel en vaffelrøre, pannekakerøre eller i en omelett, bare ha i litt ekstra med egg.

Hvis du er i tvil om egget er brukbart, mener hun det aller beste trikset er å bruke sansene til å finne det ut. For egg som har blitt dårlig, har en sterk, utpreget lukt.

– Knekk egget i en kopp og vurdere med sansene dine – se, lukt og eventuelt smak, sier hun.

Kilde: Østfoldforskning

Dette sikrer lengst holdbarhet

Den gode nyheten, ifølge Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett, er at

kvalitative undersøkelser viser at vi nordmenn har blitt flinkere til å bruke eggene vi kjøper. Vi kaster rett og slett færre egg enn før.

– Dessuten har nesten alle eggeleverandører ”ofte god etter” på sine eggekartonger, noe som viser forbrukerne at eggene ikke er dårlige bare fordi de har gått ut på dato, forklarer hun.

Oppbevar eggene kjølig

Egg tåler godt å oppbevares i romtemperatur, for eksempel på kjøkkenbenken et par dager før bruk. Men ekspertene er enige i at den beste måten å oppbevare egg over lengre tid, er å sette dem kjølig, aller helst i et kjøleskap.

– Da er de holdbare i flere uker, ja, egentlig i flere måneder, sier Kåsin.

Det er også mulig å fryse egg, men det fordrer at du knekker dem og rører sammen plomme og hvitte først.

– Plomme og hvite kan også fryses hver for seg, sier hun.