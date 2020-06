Dette må du vite før du kjøper ny madrass

God søvn er nødvendig for at vi skal fungere bra i hverdagen. Dette er tipsene du bør vite om før du kjøper ny seng.

– Det er dessverre ingen helt konkrete og absolutte svar på hva slags seng man bør velge, og det viktigste er å velge det som kjennes komfortabelt for deg. Så er det samtidig slik at det tar litt tid før kroppen tilvenner seg en ny seng, så ideelt sett bør man prøve seg fram over litt tid, sier Tor Christian Birkeland, kiropraktor ved Sørlandsparken Tverrfaglige Helse.

Det er samtidig noen råd som kan være lure å ta med seg i valget, spesielt hvis man sliter med ryggplager.

– Forskning har vist at folk som har ryggsmerter bør velge en seng som ikke er for myk, men den bør heller ikke være for hard.

Dersom man ikke har spesielle «vondter» skal det mye til for å velge «feil» madrass, mener han, så lenge den oppleves god når man prøveligger den i butikken.

– Det skal mye til for å velge helt feil forutsatt at den kjennes komfortabel og god ut. Så jeg vil ikke være spesielt redd for å gjøre et galt valg.

En god natts søvn er viktig for å fungere best mulig på dagen. Hos Ikea så anbefaler de at man sover på ryggen. Foto: NTB scanpix

Optimal trykkavlastning

Glenn Sigurd Olsen, daglig leder i Møbelringen i Kristiansand, sier at de selger senger fra 3000–80 000 kroner, men at de fleste velger frittstående continentalsenger fra 14.000–25.000 kroner.

– Det gjelder å finne den senga som passer best til kunden i det prissegmentet som passer. Men uansett prisklasse så er det viktig å finne en seng som har optimal trykkavlastning i den stillingen man vanligvis sover i.

Dersom man sover på magen så kan man kanskje ha en litt hardere seng enn om man sover på ryggen. Sover man mest på siden er det spesielt viktig å sørge for at hoftepartiet får god avlastning, forklare han.

– Når disse kunder prøveligger madrasser så ser vi etter en madrass hvor ryggraden ligger mest mulig vannrett for å sikre at ryggsøylen og hoftepartiet får mest mulig avlastning og hvile, forklarer Olsen.

Han minner også om at det er viktig å huske på at man gjerne svetter en del om natta. Dersom du svetter mye så er det lurt å velge en overmadrass som transporterer svette godt.

Anbefaler å sove på ryggen

Det er mange som har sovet i en seng fra Ikea, men senior kommunikasjonsrådgiver Troels Normann Mathisen sier at det å finne en riktig seng og madrass ikke er gjort i en fei.

– Først må man finne ut om man vil ha sengeramme med madrass eller rammemadrass, men det er høyde og vekt samt sovestilling som avgjør hva slags madrass man trenger.

Å sove på ryggen er det som gir best støtte til ryggradens naturlige s-form, og du får en jevnere fordeling av kroppsvekten i motsetning til om du sover på siden, hevder han. Han forklarer videre at de som sover på ryggen trenger en madrass som støtter nakken og korsryggen, og at en litt hardere madrass vil motvirker at nakke og korsrygg synker for dypt ned i madrassen.

Mathisen forklarer videre at det å sove på magen ikke er anbefalt fordi trykket på magen kan hindre lungene i å utvide seg fullstendig når man puster, og det kan samtidig forstyrre ryggradens naturlige s-form.

Så ofte bør du bytte madrass

Det er ingen fasit på hvor ofte man bør bytter madrass, og her er det en del myter ute og går. Mathisens tips er å stille seg selv noen kontrollspørsmål.

– Tenk gjennom om du sover godt. Sover du for eksempel bedre på hotell? Ser madrassen din slitt ut, og hvor godt sover partneren din? Disse svarene kan være en god indikator på om det er på tide å kjøpe ny madrass, sier Mathisen i Ikea.