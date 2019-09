For bare 8000 kroner forvandlet «Love Island»-paret Andrea (24) og Morten (26) en slitt leilighet om til et moderne hjem

Etter deltakelsen på «Love Island» fant Andrea Sveinsdottir (24) og Morten Dalhaug (26) ut at de ønsket å flytte fra det dyre boligmarkedet i Oslo til Kristiansand. For en billig penge forvandlet de en slitt leilighet på Tinnheia om til et stilreint hjem inspirert av vill natur.