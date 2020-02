Beige, bærekraftig og brutalt

Bærekraft har lenge vært en prioritet for norske og utenlandske designere. Men nå er det derimot på tide å tenke bærekraftig hjemme også.

Publisert Publisert Nå nettopp

Richard Ribe snakker om bærekraftig interiør i ukas abitoblogg. Foto: Privat

Richard Ribe

Bærekraft blir ofte knyttet til energibruk, men med fokus på materialbruk kan vi gjerne trekke bærekraft inn i interiøret også. Foto: Richard Ribe

Vi er allerede godt inne i det nye året, og det flommer over av lett salgbare og trendy interiør som vi bør velge.

Det “trendy” interiøret får kortere og kortere levetid, før en ny trend tar over. Vi ser økt forbruk, og en tendens som er lite bærekraftig. Bærekraft blir ofte knyttet til energibruk, men med fokus på materialbruk kan vi gjerne trekke bærekraft inn i interiøret også.

For å få et bærekraftig interiør bør det være gjennomtenkt. Man bør kunne se en rød tråd, som binder sammen de ulike rom eller soner. Foto: Richard Ribe

Gjennomtenkt

Når jeg innreder har jeg ikke nødvendigvis som mål å plukke ut det som er mest trendy, men å lage et helhetlig interiør som er tilpasset hvert behov. Samtidig som det skal framstå som attraktivt, på tross av trender. På den måten får man et tidløst og varig resultat.

For å få et bærekraftig interiør bør det være gjennomtenkt. Man bør kunne se en rød tråd, som binder sammen ulike rom eller soner. Farge en fin måte å få interiøret til å snakke sammen, skape en harmoni, flyt og en rød tråd.

Tre finnes i et hav av forskjellige typer og kvaliteter, noe som gjør det lett å finne noe som passer inn i din innredning. Det er også et slitesterkt og fornybart materiale, som gjør det til et bærekraftig valg. Foto: Richard Ribe Riktig belysning, innslag av tre, taktile stoffer eller farger med varme i kan bidra til at interiøret føles godt å være i. Foto: Richard Ribe

Beige er ikke bare beige

I Skandinavia har det i lange perioder vært fokus på minimalisme, sort, hvitt og grått. Jeg bruker også de nøytrale fargene, men det er alltid viktig å tilføre noe varme, slik at interiøret oppleves godt å være i. Riktig belysning, innslag av tre, taktile stoffer eller farger med varme i kan bidra til dette. Ved å tilføre litt gult i det grå, blir fargen straks mer lun, myk og varm.

Går man for varmere nyanser, syntes jeg det er det viktig å gi noe kontrast. Slik at det ikke blir en saus av “gulfarger”, men at man får noe nøytralt eller kjøligere. Da blir det også mer spenning og ikke så livløst.

De ulike beige fargene finner du fra veldig varme til nesten grå. Vær bevisst når du velger beige, for beige er ikke bare beige.

Beige er ikke bare beige og grått er ikke bare grått. Det finnes en mengde ulike nyanser, som gir deg ulike fargeopplevelser. Små nyanser kan utgjøre den store forskjellen. Foto: Richard Ribe

I beige er det gult, og det er viktig å være bevist på dette. Gult er en av de fargene som tar mest lys, og det er ikke alltid at man har et ønske om det.

Har du for eksempel en grå sofa fra før, bør du se til at beigefargen ikke er for gul. Da kan sofaen fort se blå ut, eller du kan ende opp med at beigefargen ser skitten ut.

Velger du en mer kjølige beigetone, med lite gult i kan den likevel være med å gi varme, samtidig som den passer fint til grå toner. Da kan man på en fin måte klare å skape et rent, men lunt interiør.

Klarer du å kombinere beige og gråtoner kan det gi et veldig spennende uttrykk. Da det blir flytende grenser mellom hva som oppfattes som grått og når det bikker over til beige. Fargene blir mer mystiske og du får en fin dybde.

Maler du for eksempel veggene opp trappa og rekkverket i samme farge, så kan det være at nettopp formene på trappa eller rekkverk kommer ekstra fint fram, samtidig som rommet får en fin helhet, og større romfølelse. Foto: Richard Ribe

Gjør det brutalt

Skap liv, og bruk materialene og fargene bevist. Hvor ønsker du fokuset? Hvilke detaljer ønsker du at skal komme fram?

Sett sammen ting som du vanligvis ikke ville brukt sammen. La det glatte fine stå inntil en røff kontrast. Og man trenger ikke male noe i en knæsj farge for at det skal få oppmerksomhet. Kanskje man heller bør gjør det rundt enda litt mer diskret.

Maler du for eksempel veggene opp trappa og rekkverket i samme farge, så kan det være at nettopp formene på trappa eller rekkverk kommer ekstra fint fram, samtidig som rommet får en fin helhet, og større romfølelse. Og blir det kjedelig? Nei, absolutt ikke!

Lag et gjennomtenkt interiør, med møbler av god kvalitet som holder i generasjoner, med gode stoffer og materialer. Da er du med på å skape et bærekraftig interiør som du kan ha glede av lenge.