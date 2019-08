Politikerhagen: Høyrepolitikeren vil helst flytte i leilighet

Renate Hægeland synes hagen er litt for stor og drømmer om en leilighet, men det vil ikke mannen hennes være med på. – Enn så lenge er kompromisset at vi bor her, men at han klipper plenen og buskene så jeg får tid til å sykle, avslører hun.