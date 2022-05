Tenker du noen ganger at et rom bare er et rom, og at det betyr lite hvordan det ser ut? Du synes kanskje at interiør er overfladisk og har liten betydning så lenge temaet ikke interesserer?

Absolutt alt som skjer rundt oss påvirker oss på et eller annet vis. Om det er positivt eller negativt, bevisst eller ubevisst, blir vi påvirket av egen bolig.

Dette er ikke en spalte om at du må kjøpe nye ting for å bli glad når du kommer hjem. Snarere tvert imot. Hvordan du innreder og dekorerer, er helt opp til deg. Poenget er å øke bevisstheten om hvordan boligen din påvirker deg.

Det jeg synes er spennende, er at det ofte er en tydelig gjenganger av rom som blir lavere prioritert enn andre. Så har vi stua og kjøkkenet, som ofte står øverst på listen av rom vi er flinke til å prioritere.

Så hvilke rom bruker vi minst tid på?

Soverommet

Det siste rommet du ser og det første du våkner opp til. Egentlig er soverommet selve kjernen når det gjelder hvordan dagen starter og avsluttes. Dette er ganske spennende. Det er ikke sjeldent jeg hører ordene «jeg skal bare sove der». Du skal bare sove der, altså? Ok, på tide å sette i gang en ball av følelser.

Soverommet er selve kjernen når det gjelder hvordan dagen starter og avsluttes. Foto: Camilla Bakken

Har du noen gang sovet på hotell og opplevd at du får et skikkelig kjipt hotellrom? Da tenker du kanskje at det er helt ok, for du skal bare tilbringe en natt eller to der. Men du har kanskje også opplevd å komme inn på et hotellrom hvor du bare har følt «wow, dette rommet er helt fantastisk». Kanskje du til og med har lagt merke til at du sov ekstra godt der, eller ble skikkelig glad når du våknet opp i det nydelige rommet.

Det er den følelsen jeg har lyst til at du skal kjenne på hjemme. Det er helt forståelig at ikke alle rom kan føles som et hotell, men det er alltid noen grep du kan gjøre for å trylle frem godfølelsen når du legger deg, eller våkner opp på ditt eget soverom.

Gangen

Et rom mange tenker på som en slags gjennomgang. Et rom som fører deg fra A til B, og som vi ikke bruker altfor mye tid på å oppholde oss i. Her er det minst to faktorer du burde bli mer bevisst på.

Rom med praktiske egenskaper må fungere. På samme måte som for eksempel vaskerom, garasje og bod. Når rommet funker, bruker vi ikke mye energi på det, men når ting ikke funker, kan det fort bli et skikkelig irritasjonsmoment.

Hvordan boligen er innredet påvirker følelsene dine. Foto: Camilla Bakken

Siden gangen gir oss både det første og det siste inntrykket av boligen, tar vi ofte med oss følelsen vi får når vi kommer, eller går fra gangen og videre inn eller ut av boligen. Mange har sikkert kjent på frustrasjonen over å møte eller forlate et rotete og dårlig løst rom. Prioriter gangen med tanke på at du prioriterer ditt eget førsteinntrykk. Jeg kan ikke understreke nok hvor glad du vil bli når du legger det rette fokuset på praktiske rom.

Kontoret

Hvor viktig det er å prioritere kontoret (som ofte også blir et gjesterom) kommer an på hvor mye du bruker det. I pandemien fikk hjemmekontoret en helt egen betydning, men spørsmålet er om vi tok rommet mer seriøst av den grunn. Kanskje tenkte du, og tenker fremdeles, at «det bare er en plass jeg skal jobbe». Det er egentlig litt merkelig, for arbeidsdøgnet er som regel lengre enn den tiden vi bruker i stua (som er et høyt prioritert rom).

Bruker du hjemmekontoret eller kontoret på jobb ofte, er det viktig at dette er et rom som gir deg energi, løfter humøret, senker stressnivået, og øker kreativiteten. Et kontor bør etter min mening innredes med ting som gjør deg glad og inspirerer.

Jeg hadde en samtale med ei venninne her om dagen, hvor jeg spurte henne om hun kunne tenke seg å pusse opp kontoret på jobb. Svaret var veldig enkelt «Nei, dette er et rom som er svært praktisk for meg. Jeg bare kommer og går». Må det være slik? Hadde det ikke være mye hyggeligere om kontoret på jobb var et sted du likte å komme til, et sted du følte glede over å være, og hadde hatt lyst til å tilbringe tid? Jeg har en oppfordring til alle arbeidsgivere der ute: Hva vil du at dine ansatte skal føle når de kommer på jobb?

Etter du har lest denne spalten håper jeg at du bruker litt tid på å bli kjent med din egen bolig, og tenker over hva du føler i de ulike rommene. På den måten blir du mer bevisst, og i stand til å ta de rette grepene for å forhindre at boligen påvirker deg i negativ retning.