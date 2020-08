På tide å bytte ut slitne sommerblomster?

Begynner krukkene med sommerblomster å se litt pjuske ut nå? Det er ikke så mye som skal til for å friske opp.

Publisert: Nå nettopp

Mari Halvorsen

Du er nok ikke alene hvis krukkene med sommerblomster synger på siste verset etter ferien. Enten de har tørket helt inn, eller kanskje mer aktuelt i år, blitt ødelagt av kraftige regnbyger. Men hva planter man nå på seinsommeren?

Det finnes utrolig mye fint på denne tiden av året også. Og selv om lyngen ofte er billig og lettstelt, så er det langt ifra det eneste man kan plante. Det man finner på hagesentrene på denne tiden er også ofte planter som tåler mye regn og temperaturer ned mot 0 grader.

Heuchera, prydgress og lyng plantet sammen. Foto: Mari Halvorsen

Ønsker du fargerik blomstring kan du plante høstasters og frilandskrysantemum. Disse finnes i mange ulike farger og holder seg fint en god stund ut over seinsommeren og høsten.

Men det trenger ikke blomstre for å være fargerikt, for eksempel er Heuchera er nydelig flerårig plante med dekorative blader i nyanser av rød, oransje og grønn. Bonus er at den overvintrer og kommer tilbake, så denne kan stå hele året!

Prydgress er også populært og finnes i mange ulike varianter. Pennisetum er et veldig flott gress som ofte selges på høsten, men dessverre ikke så vinterhardført.

Ønsker du derimot noe som overvintrer anbefaler jeg at du ser etter Miscanthus eller Calamagrostis. Prydgress er ofte på sitt flotteste nå på seinsommer og høst når det blomstrer med dekorative aks!

Samplanting kan være lekkert. Her har jeg tatt Hebe i front sammen med sølvtråd, Heuchera og Phormium i bakkant. Foto: Mari Halvorsen

En annen favoritt hos meg er Hebe. Denne kommer i mange varianter, både med og uten blomster. De grønne små buskene er perfekte i sammenplantninger eller alene i en krukke. Er du heldig overvintrer den også en mild vinter her i sør. Er du glad i sølvgrønn er Calocephalus, ofte kalt for sølvtråd på norsk, en morsom plante. Utrolig lettstelt og ikke minst dekorativ! Den lyse fargen gjør den ypperlig til kontrastplante sammen med noe annet.

Calluna er den vanligste lyngsorten, og kommer som oftest i nyanser av rosa og hvit. Foto: Mari Halvorsen

Så må vi jo ikke glemme lyngen helt. Det er ikke uten grunn at den har blitt så populær! Calluna er den vanligste sorten, og kommer som oftest i nyanser av rosa og hvit. Calluna er egentlig en staude som fint kan overvintre her i sør, så har du hage kan du flink plante den ut. Ønsker du noe litt annerledes bør du se etter Calluna Skyline som kommer i ulike nyanser av grønn. En av mine favoritter!

Calluna skyline er attraktiv og svært dekorativ i grupper og sammenplantinger, men også om de står for seg selv Foto: Mari Halvorsen

Høsten er også tiden for å gjøre noen gode kupp på hagesenteret. Flerårige busker og trær kan være gode alternativer til sesongplanter som må byttes ut, og ekstra gøy er det når man kan få det på salg! Ønsker du noe som blomstrer nå er Syrinhortensia en hardfør busk som tåler godt å stå i krukke.