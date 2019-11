Richard Ribe

Jula er full av tradisjoner, og juletreet er en av de beste synes jeg. Ganske underlig egentlig å drasse et stort tre inn i stua, og så pynte det.

Det skaper i alle fall en stor forandring og for meg er det et av de sikreste tegnene på at julestemningen er komplett. Lukta, synet og forventningene som ligger i det at treet er inne er stort. Fortsatt kan jeg kjenne spenningen i kroppen når juletreet er på plass.

Jula er full av tradisjoner, og jeg syntes alltid det er gøy å spinne litt videre på de gamle skikkene og tilpasse det dagens moderne liv.

Jeg er veldig glad i jula, og hører til dem som slett ikke synes jula varer for lenge. Jeg rekker liksom aldri å bli lei. Det kan jo være deilig å få ut juletreet når jula er over, men likevel tenker jeg ofte at det er lenge med et helt år til neste gang. Derfor tyvstarter jeg ofte jula litt. Ikke med juletre akkurat, for det vil jeg ikke ha opp i slutten av november. Men man kan jo snike inn litt jul allikavel. Det grønne kan man jo ta inn på andre måter enn et helt juletre!

Hjemme pynter vi med gran fra slutten av november. Skogen er full, og man kan bare forsyne seg. Ellers har jeg erfart at det også er veldig greit å bruke kunstig, da det holder mye lengre, og man slipper at det drysser.

Det fine med gran er at det kan brukes overalt.

Her er noen enkle tips:

Richard Ribe

Peisen har ofte hedersplassen i stua, og det er ofte der man vender blikket. Med litt gran blir den raskt pyntet til fest. Har man ei hylle på peisen tar det ikke mange sekundene å få den klar.

Richard Ribe

Det enkleste tipset er å finne en stor vase, fylle den med en raus bukett greiner. Det gir en stor effekt. Man kan også gå helt motsatt, og finne ei fin lita grein, og putte den i en mindre vase. Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til. Det kan også være fint å blande gran, furu og einer. Det kan skape enda mer liv

Jeg elsker kranser, og det kan du nesten bruke overalt. På døra, på veggen, på peisen, eller legge den på bordet med store kubbelys i. Skal man ha kransene inne, og ønsker at de skal vare også neste år, er kunstige kranser perfekt. De ser helt ekte ut, og kan ligge uten å drysse.

Richard Ribe

Spisebordet er også et blikkfang, og her syntes jeg nesten man ikke kan få for mye. Det er selvfølgelig greit å få plass til litt mat, og man bør også tenke på at de ikke blir så høyt at man ikke ser de som sitter på andre siden. Men ikke vær redd for å være raus hvis du skal pynte med grankvister.

Håper du fikk noen tips til å tyvstarte jula. Med ønske om ei fin førjulstid.