– Det er ikke tvil om at fjellhyttemarkedet er preget av litt «off season» nå om sommeren, og det kan gi gunstige muligheter for dem som ønsker å kjøpe seg hytte på fjellet, sier Kjetil Lossius, eiendomsmegler hos Sørmegleren.

Det er vanlig å regne at fjellhyttemarkedet starter rundt høstferien og varer til rett etter påskeferien. Men den absolutte høysesongen, ifølge Lossius, er ukene mellom vinterferien og påskeferien.

– Da er det mest folk på fjellet, og disse kan ha gjester som får øynene opp for fjell og vinter – og som ønsker å kjøpe egen hytte. I år solgte jeg flere fjellhytter rett etter påske også, men så har trykket dalt som normalt. Det fortsetter det å gjøre gjennom sommeren, før det så tar seg opp igjen utover høsten, kommenterer han.

Fakta: Sjøhytter dyrere enn fjellhytter Gjennomsnittsprisen for en hytte i landets mest populære sjøhyttekommuner er 1,2 millioner kroner høyere enn i de dyreste fjellkommunene. Tallene, som er hentet fra reelle hyttesalg i perioden 2015 til 2018, viser også at snittprisen for en hytte i landets ti dyreste sjøkommuner, lå på fire millioner kroner. Tilsvarende var den på 2,8 millioner i de mest kostbare fjellhyttekommunene. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lavere konkurranse om sommeren

Lossius mener at folk som ser etter fjellhytte kan forsøke å bruke den rolige fjellhytte-årstida til sin fordel.

-Det er nok mulig å gjøre noen gode kjøp i perioden vi er inne i nå, sier han og forklarer at når konkurransen om hyttene er lavere, øker sjansen for å slippe budrunde. Er man riktig heldig har hytteselger hastverk, og er villig til å forhandle om prisen.

– Jeg opplever riktignok sjelden at hytteselgere blir «stresset» på at de ikke får solgt hytta med en gang og går ned i pris, men det skjer jo, sier eiendomsmegleren.

Eivind Bjorå, eiendomsmegler hos DNB Eiendom, opplever også sjelden at hytteselgerne har dårlig tid. Han mener de færreste av dem er avhengige av å få solgt med en gang hytta legges ut på markedet. Samtidig ser han også at selgerne gjerne mørner litt på prisen dersom hytta har ligget lenge uten å ha blitt solgt.

– Og når det er sagt, det finnes andre klare fordeler med å kjøpe på sommeren. Da ser man bedre hytta og tomten rundt. Dessuten får man også tid på seg til å gjøre hytta klar til vinteren, samt flytte inn mens det fortsatt er tørt og fint ute, sier Bjorå.

– Kjøp før sommeren er over

I midten av juli er det 237 fjellhytter til salgs i de to Agder-fylkene, ifølge et søk på Finn.no. Og ifølge tall fra Prognosesenteret koster en hytte i den norske fjellheimen koster nå 1 865 000 millioner kroner i snitt.

– De siste årene har det vært vanlig at stadig flere objekter legges ut også på sommerstid, slik at interesserte kjøpere får mer å velge mellom også i denne årstida, påpeker Geir Flaa Johansen, eiendomsmegler hos Sørmegleren avdeling Vest.

Han mener at det er en økende trend med at fjellhytter selges året rundt, noe han tror henger sammen med at disse hyttene ofte brukes mer i alle årstider.

– Det kan ha noe å gjøre med at det legges mer til rette for sommeraktiviteter i de store hytteområdene, at hyttene er blitt dyrere og at man må forsvare det med mer bruk, spekulerer han.

Like fullt er han enig med Bjorå og Lossius at interessen for fjellhyttemarkedet på sommerstid ikke kan sammenlignes med den om høst- og vinterstid. Han mener at de som går på visninger sommerstid også har innsett det, og at de har forstått at kan øke sjansen for at de får mindre konkurranse i budrunden dersom de skulle være så heldige å finne drømmeobjektet.

– Mitt beste tips til dem er å være tidlig ute. Det kan være lurt å handle tidlig på sommeren da interessen erfaringsmessig tar seg opp i slutten av fellesferien. Så jeg mener at den beste tiden for å kjøpe – dersom man vil unngå de store budrundene- er tiden fram til fellesferien, sier han.