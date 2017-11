Sliter du med liten oppbevaringsplass, er du langt fra alene. For 36 prosent av nordmenn oppgir at de mangler dette – og derfor har måtte låne eller leie oppbevaringsplass utenfor hjemmet, antyder en fersk undersøkelse.

Over 4000 personer fra de nordiske landene har deltatt i undersøkelsen, som oppbevaringsystem-produsenten Elfa fikk gjennomført i juli og august i år. 1005 nordmenn var blant de spurte.

Størst plass, men likevel ikke nok

I snitt har nordmenn det største boareal per innbygger i Norden. Likevel scorer vi altså høyest på skalaen for opplevd mangel på oppbevaringsplass, ifølge undersøkelsen.

18 prosent sier videre at de har vurdert å bytte bolig på grunn av det de mener er dårlige oppbevaringsmuligheter.

– Vi må bli flinkere til å utnytte oppbevaringspotensialet i hjemmene våre, kommenterer Hilde Børresen Istre i Elfa Norge i en pressemelding.

– Rot og ting som alltid ligger på feil sted, skaper stress. Så det er viktig å få orden i sysakene sine. Man har mer plass enn man tror, mener hun.

Fakta: Slik utnytter du plassen: 1. Bruk takhøyden til å lage oppbevaringsplass 2. Bruk vakuumposer til å komprimere ubrukte tepper, puter, sesongklær 3. Rydd i hyller og skuffer. Selg eller gi bort ting du ikke lenger bruker. 4. Spesialtilpassede klesskap med skyvedørskap gir deg muligheten til å stue vekk klær og utstyr, uten at du må ta hensyn til skapdørplass i rommet. 5. Bygg lagringsplass i rommet under trappa. 6. Bruk tomrom på vegger og bak dører til å sette opp praktiske hyller

Bruker hvitevarer til oppbevaring

Undersøkelsen viser også at nordmenn ligger på topp i Norden på å bruke hvitevarene sine som oppbevaringsplass. Både vaskemaskinen, tørketrommelen, fryseren og kjøleskapet brukes til oppbevaring. Enkelte oppgir også at de bruker badekar og badstu til dette.

Hva som oppbevares her, sier ikke undersøkelsen noe om.

– Når nesten 10 prosent svarer at de har lagret ting i badekaret, er det grunn til å tro at nordmenn trenger gode tips og råd på effektiv oppbevaring, fortsetter Istre.

NTB scanpix/Shutterstock

Utnytt plassen i bod, kjeller og garasje

Feng Shui-konsulent og interiørarkitekt Eva Isachsten, som også er en av personene bak bloggen Rom for sjelen, mener at høsten er en perfekt årstid for å skaffe seg orden og oppbevaringsplass.

Hun trekker spesielt fram uteboden, garasjen eller kjelleren som steder man bare stapper inn ting og tang, uten å tenke på system. Da blir resultatet fort kaos og dårlig utnyttet oppbevaringsplass.

– Når det gjelder oppbevaring i boder, kjeller og garasje har jeg spesielt et råd som er viktig, og det er å bruke høyden for alt den er verdt. Tenk kubikk!

Hyller som går helt opp til taket, gjerne med mulighet for å endre på høydeinnstillingene i hyllene, og annen taklagringsplass, er essensielt for å få til gode løsninger.

– Det er også lurt å tenke sesonglagring. Sett for eksempel julepynten innerst om sommeren, og roterer gjennom året. Men husk å merke kassene godt, og bruk gjerne gjennomsiktige kasser, så du ser hva som er i dem, sier Isachsen.

Kassene bør heller ikke bli for tunge og store, da blir de vanskelig å håndtere.

Åpent golv

For at du skal få oversikten i boden, garasjen eller kjelleren, må du kunne bevege deg lett rundt. Det betyr at du må ha golvet åpent – uten for mye stæsj rundt omkring.

– Og småting som du trenger lett tilgjengelig, kan du for eksempel henge opp på kroker. Henger du dem opp i forskjellige høyder får du spaden, raka og hagesaksen opp fra golvet –og lettere tilgjengelig når du trenger dem, tipser Isachsen.

Det finnes gode løsninger for å henge skiutstyr opp på veggen eller i taket, som for eksempel skijack eller skipeg. Da slipper du å ha skiene og stavene liggende på golvet eller stående opp mot en vegg.

– Og ikke ta vare på masse gammelt utstyr som du tenker du en gang langt fram i tid skal gi til eventuelle barnebarn, råder hun.

Isachsen mener det er mye bedre å gi det vekk med en gang. Hør med barn eller venner om de tror de vil ha utstyret, og i så fall, be dem om å ta det med seg nå. Eventuelt, gi dem en tidsfrist – og dersom de ikke kommer og henter det, har du tillatelse til å gi det bort eller selge det.

– Og når du så har ryddet i garasjen, boden eller kjelleren, og kvittet deg med ting du ikke lenger trenger, har du forhåpentlig fått litt mer plass. Men da gjelder en ting: Ikke fyll opp med noe nytt du ikke trenger, avslutter hun.