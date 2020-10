Den gamle smed-bedriften måtte tenke nytt. Det ga suksess.

Da de gode oljetidene var på vei nedover, innså brødrene Kristiansen at det var tid for å tenke nytt. / Hva kunne de lage for privatmarkedet? En hel del, viste det seg.

Svein og Tor Westlund Kristiansen ble kjent på byen da sykkelstativene første gang ble plassert ut. Stavangers syklister jublet mens brødrene fortsatte å eksperimentere med hva maskinene deres kunne lage som kom folk flest til nytte.

Det skulle vise seg å bli en hel del.

Oljeunger

Brødrene har drevet farens og bestefarens mekaniske verksted i Stavanger i flere tiår. Verkstedet kalt Smed T. Kristiansen har gått fra å være leverandør av mekaniske deler til landbruket på Jæren, til shipping og hermetikkindustri og så til oljebransjen på 1970-talet.

– Far gikk til Phillips Petroleum og spurte hva de trengte. Det ble starten som førte bedriften inn i oljealderen.

Etter olje- og gassrelatert virksomhet i flere tiår, har de to kreative karene åpnet øynene for privatmarkedet også.

– Det gjorde at vi klarte oss uten permitteringer da krisen herjet som verst. Våre 20 ansatte har vært på jobb hele tiden, og det er vi veldig stolt over å ha fått til.

Pizzapremiere

På hytta i Sirevåg i Hå står Svein med mel på hendene, fyr på gassovnen og en hel del ferske råvarer som snart skal kjenne på 530 grader.

Sammen med broren Tor gjør han det skikkelig når de først skal teste nye produkter, og i dag er det ny, italiensk stein til den gassfyrte pizzaovnen «Vesuv» som skal til pers.

Brødrene Svein, til venstre, og Tor har funnet formen på pizzabakingen. Foto: Lise Bjelland

– Vi er litt opphengt i Italia, og mye av det vi lager har derfor et italiensk navn. Det kommer vel av at det første vi lagde, var en bålpanne. Det var naturlig å gi den et navn som hadde med ild å gjøre. Dermed ble den oppkalt etter en italiensk vulkan.

Pizza med scampi er blitt en favoritt. Den tar seg godt ut på Sirevåg, plassen for havets delikatesser, mener Svein. Foto: Lise Bjelland Pizzaovnen får temperaturen opp i 500 grader og vel så det. Foto: Lise Bjelland

Sånn har det fortsatt. Nå står Svein med «Vesuv» som er moden for pizzagrilling, og det gjenstår å se om steinen virker som den skal.

– Enklere enn dette blir det ikke, slår han fast.

Pizzapolitiet ville nok sagt at 500 grader er for varmt, men denne kvelden i Sirevåg går det helt fint. Steinen «Biscotto» funker som bare det.

Lokalt samarbeid

Det viser seg at Sveins hytte egner seg godt for en prat om interiøret og brukstingene de har skapt de siste årene. Her står det nye settet av benker og bord, med spraylakkert aluminium og tre, et fiffig kafébord, bålpanner og blomsterpotter i cortenstål for å nevne noe.

Brødrene liker godt stål som tilsynelatende er rustet, og de har laget flere produkter på denne måten. Blomsterkasser for eksempel. Foto: Lise Bjelland Serviettholderne ble laget på bestilling til Klostergården på Mosterøy. Foto: Lise Bjelland

Fatet kan brukes til brød eller lignende. Foto: Lise Bjelland Lysestakene var det første brødrene lagde for privatmarkedet. De fikk sin premiere på en stand under oljemessen ONS. Fatet fulgte senere. Foto: Lise Bjelland

Mest kjent er nok brødrene for sykkelstativene sine som nå er virksomme i en rekke norske byer, og for pizzaovnene.

– Tenk det Tor, at pizza var noe vi skulle drive med, sier Svein og ler mens han elegant løfter små delikatesser inn og ut av Vesuv.

– Det meste av det vi har laget, har enten vært egne ideer eller forespørsler fra kunder. Vi tegner, lager, tester og vurderer deretter om det er noe som kan funke. Tingene vi har her, har vist seg å kunne fly, forklarer Tor.

«Stromboli» bålpanne er et samarbeidsprosjekt med Bjørn Samuelsen fra Industri og Maritim Service. Foto: Lise Bjelland Vanessa Livingston-Andreassen sto modell for sykkelstativene som skulle til Kristiansand, og hun ble siden til «Vanessa»-bordet. Hun bor på Sola og er svigerinne til skuespilleren Jeff Goldblum. Foto: Lise Bjelland

Spisemøblementet er et samarbeid mellom Smed og Vågane Viste. Foto: Lise Bjelland Sykkelstativene fra Smed er blitt en suksess og et fast innslag i bybildet i flere av landets byer. Foto: Lise Bjelland

Den vedfyrte ovnen «Stromboli» er et eksempel på det. Bjørn Samuelsen fra Industri og Maritim Service i Stavanger hadde ideen, og nå flere år senere har de fortsatt et samarbeid med å lage den.

Til spisebordssettet er det spraylakkering og trearbeid fra stavangerbedriften Vågane Viste som gir siste finish.

– Det lokale samarbeidet vi har på en del av disse produktene, har delvis bidratt til at vi har klart å overleve dårlige tider. Men det beste er kanskje å høre hvordan kundene, både private og kommunale, setter pris på at det er lokal produksjon.

Kniven «Njord», laget sammen med mesterkokken Kjartan Skjelde. Stålet er det samme som brukes i barberblader. Foto: Anne Lise Norheim/Smed

Kokkekniv

Sammen med stavangerkokken Kjartan Skjelde, programleder i «Masterchef Norge» og «Camp Kulinaris», har de laget kniv i solid stål som koster nærmere 4000 kroner.

Tanken var å lage en kniv som kan konkurrere med de beste fra Japan. Rune-skriften viser hvor kniven hører hjemme, men vikingene hadde ingen gud for matlaging.

– Det nærmeste er Njord, som var svært populær i Rogaland der man drev med fiske og jordbruk. Dermed ble «Njord» navnet, skrevet med runer på bladet, forteller Svein.

Han synes det er morsomt at arbeidet med kniven samtidig førte til fagbrev for en lærling fra Bergeland videregående.

Sykkelstativ-suksess

Heller ikke koronakrisen har så langt ført til permitteringer, takket være et stort oppdrag til Johan Sverdrup-feltet og også den nye orienteringen mot det private og kommunale markedet. For sistnevnte har sykkelstativ blitt en suksess.

– Ideen om sykkelstativ i galvanisert stål kom da vi hadde fått en ny maskin, og vi begynte å tenke på alt det kjekke vi kunne bruke den til. Da ringte jeg til sykkel-generalen i Stavanger kommune, Roar Børresen, og spurte om han kunne tenke seg et slikt sykkelstativ i byen, forteller Svein.

Siden er det blitt mange i Stavanger. I Strand har de sykkelstativ med Preikestolen som motiv, og i jordbrukskommunen Randaberg stativ der traktoren vises.

– Vi har levert sykkelstativ i hundrevis, sier de to.

Aller først var faktisk Kongsberg kommune, der noen hadde sett stativet på Facebook. Siden har stativene dukket på steder som Sandnes, Moss, Oslo og Nesbyen i Hallingdal.

På verkstedet i Randaberg jobber rundt 20 ansatte. Bedriften har også til enhver tid lærlinger fra Randaberg videregående skole. Foto: Lise Bjelland

Kjekt på jobb

Nøkkelen til suksess er ifølge Kristiansen-brødrene at de har overført kvaliteten i det de leverer til oljevirksomheten til nye bransjer.

Svein Kristiansen bidrar til at bedriften kjøper inn maskiner som kan brukes til flere formål. Foto: Lise Bjelland Mens broren tar seg av finansene, jobber Svein mye med utprøving ideer. Samspillet har vært slik siden de tok over. Foto: Lise Bjelland

– Egentlig handler det om å kunne tenke nytt. Når vi bestiller nye maskiner nå, tenker vi alltid gjennom om den kan brukes til mer enn akkurat det vi vet vi skal lage. Slik blir det et større sortiment og flere muligheter. Og mye kjekkere på jobb, sier Svein.