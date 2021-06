Den nervepirrende budrunden

Agder er kjent for et «sunt boligmarked», altså god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Mye av æren tilskrives lokalpolitikerne, som lenge har vært positive til nye utbygginger, slik at det ikke er blitt et «underskudd» av boliger når innbyggertallet har økt.

Noen svingninger vil det likevel alltid være, og det kan faktisk se ut som om vi nå er inne i en liten bølgetopp. Mens det fra 1. januar til 31.mai 2020 ble solgt 2165 enheter med gjennomsnittlig salgstid på 112 dager i Agder – ble det i tilsvarende periode i år omsatt hele 2765 enheter med gjennomsnittlig salgstid på 82 dager.

Når markedet er hett, frykter mange å havne i budrunde, men det er ingen grunn til panikk hvis du tar med deg disse gode rådene på veien:

Boligkjøp er en investering som skal passe behovene dine over flere år. Ikke bli forført av «stylede», forbigående forelskelser – hold hodet kaldt og tenk langsiktig.

Vit hvor mye du kan kjøpe for og bestem deg for et absolutt budtak før du begynner å by. Ha gjerne finansieringsbeviset, som banken utsteder, klart før visning. Bud uten forbehold står sterkere.

Vær tilgjengelig. Ikke la muligheten glippe fordi du ikke kunne ta telefonen. Diskuter gjerne strategi med megler, hvert tilfelle er forskjellig, men ha en plan, det er alltid lurt å være godt forberedt.

Vil du være først ute med å by, ikke legg inn et skambud. Du oppnår ikke annet enn at selger blir fornærmet, og kanskje starter du også en budrunde med større konkurranse. Gi et realistisk bud basert på objektets kvaliteter og interessen (var det mange på visning?). Velger du å følge budrunden kan det være lurt å klinke til med et høyt bud nær tidsfristen.

Er du eneste budgiver, kan du forhandle med selger via megler. Ikke bli skremt av situasjonen, den kan være tilfeldig. Kanskje prisantydningen var litt for høy, eller timingen for akkurat dette objektet dårlig. Det trenger ikke være noe galt, men sett deg godt inn i alt av materiell for boligen, og snakk gjerne med megler.

Det er ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

Når et bud er gitt megler og innholdet formidlet til selger, kan det ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger, eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Du bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig hvis du kun ønsker å kjøpe én eiendom.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende avtale.

Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Ved budrunder på borettslagsboliger må du være obs på at medlemmer i gjeldende boligbyggelag, med lengre ansiennitet, har forkjøpsrett i en periode.

Til syvende og sist er det markedet som styrer prisen og selgeren som bestemmer hvem som får kjøpt, men spennende er det alltid – lykke til!