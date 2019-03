Med et boligkjøperbudsjett på rundt millionen, finnes det flere muligheter til å skaffe seg leilighet i en av de sørlandske byene. Nærmere bestemt 116, ifølge et finn.no-søk i starten av mars.

Likevel skal man holde tunga rett i munnen – for selv om prisantydningen er på millionen eller under, kan reell kjøpesum bli langt høyere for noen av disse leilighetene.

– Ja, dersom leiligheten er andelsleilighet i et borettslag er det veldig ofte slik at prisantydningen er lav, men at leiligheten har en betydelig fellesgjeld. Den må i så fall plusses på prisantydningen for at man får se den reelle prisantydningen, sier Kjetil Lossius, eiendomsmegler i Sørmegleren i Kristiansand.

Tar man høyde for fellesgjeld i finn.no-søket, får man kun 16 treff når maks kjøpesum er akkurat en million.

Er leiligheten en selveierleilighet, vil det normalt ikke være snakk om noen fellesgjeld.

– Da er prisantydningen mer eller mindre reell, påpeker han.

Fakta: Lav prisvekst i sør Norske boliger hadde en nominell prisstigning med 0,5 prosent i februar, viser statistikk fra Eiendom Norge, og i snitt er boligprisene 3 prosent høyere enn for ett år siden. I Kristiansand, derimot, sank prisene en prosent fra februar til januar, og prisveksten de siste tolv månedene er på 0,2 prosent. Den nominelle prisstigningen viser hvordan boligprisene utvikler seg i prosent fra en måned til en annen. Dermed speiler den hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. Kilde: Huseiernes Landsforbund, Norges Eiendomsmeglerforbund

– Ofte sentrumsnære og små i Kristiansand

I Kristiansand finnes det flere muligheter for å skaffe seg en leilighet til rundt millionen.

-Men det er nok ikke så forferdelig mye bolig du kan få for en million kroner i Kristiansand, sier Lossius.

Kjennetegnet på dem som finnes, er nemlig at de er bitte små.

– Vi snakker om små krypinn, gjerne med et bruksareal på mellom 20 og 30 kvadratmeter.

Christoffer Hatlem, eiendomsmegler i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom, er enig i at de sentrumsnære leilighetene i dette prissjiktet ofte er 1-romsleiligheter, altså uten eget soverom, og med helt ok standard.

– Går du litt utenfor sentrum, for eksempel til Slettheia, er det mulig å få en 2-roms leilighet til rundt en million, men heller ikke da er standarden altfor høy, sier Hatlem og legger til at jo lengre utenfor sentrum du går, jo mer bolig for du for pengene.

I Vågsbygd finner man også eksempler på leiligheter i et lavere prissjikt, ifølge Preben Rasmussen i Exbo Eiendomsmegling.

– Her finner du leiligheter som gjerne er noe større enn dem i sentrum og som inneholder ett og to soverom. De ligger i blokkleiligheter og dem som er oppgradert og har egen terrasse, går gjerne først. Gode bussforbindelser teller også positivt, sier han.

– Lettsolgt

Hatlem opplever at leilighetene til rundt en million ofte er lett omsettelige, og at de gjerne blir solgt raskere enn gjennomsnittlig omsetningstid. Det mener han skyldes at kjøpergruppa er relativt brei.

– Det typiske er kanskje at det er førstegangskjøpere eller kjøpere som driver med utleie, sier han.

Også Lossius har sett at disse objektene er interessante for dem som vil investere for å leie ut.

– Men samtidig er det nok gjerne slik at de som har en million eller halvannen på bok og som vil investere disse i fast eiendom til utleie, er mest interessert i selveierleiligheter der de fritt kan drive med utleie. I borettslag er det litt strengere regler, da kreves det blant annet at man må ha bodd der et år selv, før man kan leie ut til andre.

Lossius opplever også at studenter gjerne er interessert i de små, sentrumsnære leilighetene. De skal inn på boligmarkedet, gjerne med begrensede midler og et relativt kort bo-perspektiv.

– Jeg har erfart at når disse boligene kommer til salgs, er de veldig lettsolgte. Det er alltid et marked for en liten leilighet i denne prisklassen, sier han.

Litt mer bolig for pengene i Vennesla

Marianne Rødland-Widerøe, eiendomsmegler i Stray & Co Eiendomsmegling, sier at man i Vennesla fint kan få en ettroms eller toroms leilighet til rundt millionen, men at disse da verken ligger i nye bygg eller helt i sentrum.

– Men du kan fint få det i et renoverte bygg med sentrumsnær beliggenhet, sier hun.

Rødland-Widerøe sier at de oppussede, renoverte leilighetene i dette prissjiktet er det mest attraktive, og dermed også de som er lettest å selge.

Bjørn Dahl Moe, fagansvarlig og eiendomsmegler i Sørmegleren påpeker at sentral beliggenhet påvirker og avgjør hvor populær leiligheten er.

Det han tidvis opplever som utfordrende, er at mange ønsker seg to soverom og kanskje et noe større areal enn det disse leilighetene typisk har.

– Så dersom man har en leilighet med to soverom i denne prisklassen, er de ofte lettsolgte, forklarer Moe.

Også på Vennesla utgjør førstegangsetablerere en stor del av kjøpergruppa i dette segmentet, sier de to meglerne.

– Kjøpegruppa er gjerne enslige, enten de er unge eller eldre, presiserer Moe.

Det kan også være folk som ønsker seg noe mindre og rimeligere eller at de ønsker å gå fra å leie til å eie.

– Og er det heis i bygget, er det ofte svært attraktivt for de eldre, sier han.