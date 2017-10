I fjor måtte forsikringsbransjen ut med nesten 45,5 millioner kroner i erstatning for innbrudd, ran og tyveri på private hytter.

Likevel viser statistikkene at antallet innbrudd har gått kraftig ned de siste årene. I 2016 ble det meldt 1532 innbrudd til forsikringsselskapene, i 2015 var tallet 1697 og i 2014 2131 innbrudd, viser tall fra Finans Norge.

– De siste årene har trenden vært at innbruddstallene fortsetter å gå ned. Noe av grunnen er at flere sikrer hyttene sine, for eksempel med alarmer og bommer. All sikring av hytter er av det gode, og vi ser at dette virker preventivt, sier Stine Neverdal i Finans Norge.

Gjem bort verdisaker

Det finnes flere ting du kan gjøre, som reduserer sjansen for at hytta di skal bli rammet av ubudne gjester.

– Et viktig grep som reduserer sjansen for innbrudd, er å ikke oppbevare verdisaker på hytta, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Han forklarer det med at dersom du ikke har noe av verdi liggende, så vil den heller ikke framstå som attraktiv for vinningskriminelle.

Men enklere sagt enn gjort, for noen ganger er det praktisk å la verdigjenstander være igjen på hytta.

– Og det viktigste du da gjør, er å sørge for å gjemme tingene på en lur plass før du drar fra hytta, sier han.

Utstyr som TV, radio, datamaskin bør også settes vekk, slik at det ikke er synlig fra vinduene. Det samme gjelder sprit og vin.

Færre innbrudd enn før

I en del hyttefelt er det satt opp bom inn til hyttene. Det mener Bartholdsen kan virke forebyggende, i og med at det gjør det vanskeligere for innbruddstyvene å frakte tyvgods fra hyttene inn i bilen. Ekstra preventivt er det med kameraer ved bompasseringen.

Fagdirektøren mener det også kan være en god idé å installere egen alarm på hytta, oppkoblet til alarmselskap.

– Men samtidig, dersom hytta ligger øde til, og du er så uheldig å få innbrudd, må du være klar over at alarmselskapene sjelden kommer tidsnok til å få tatt tyvene, sier han.

Alarmer som ikke er koblet til vaktselskap, men som lager høy lyd når de utløses, er også et mulig forebyggende tiltak.

– Det kan nok fungere avskrekkende og redusere faren for innbrudd, fortsetter Bartholdsen.

– Samarbeid med naboene

Jon Berge i forsikringsselskapet If mener det er svært viktig å føre jevnlig tilsyn av hytta. For de fleste hytteinnbrudd skjer når ingen er hjemme.

– Ha avtale med noen som kan se til hytta med jevne mellomrom. Enten det er hyttenaboer, håndverkere som regelmessig er i området på jobb eller tilbydere av hytte-service.

Han oppfordrer også hyttenaboer om å samarbeide.

– Gjør avtaler om å følge med på hverandres hytter. Og meld fra til politiet om du ser folk som lusker rundt på steder det er unaturlig at de er – eller til klokkeslett det er uvanlig at folk er ute og kikker, avslutter han.

La litt rot stå igjen

Når du forlater hytta, råder ekspertene til å gjerne la litt rot stå igjen – som for eksempel en kaffekopp og en avis i nærheten av godstolen, og la gardinene få være åpne. Da virker hytta mer bebodd.

Men vær varsom med å la verktøy som øks, spade, hammer og lignende ligge løst utenfor hytta.

– Lås dem inn på et egnet sted, slik at dette ikke kan brukes som verktøy til innbrudd, påpeker Berge.

Overvåkingsutstyr

Fakta: Hytteinnbrudd Her er det flest innbrudd De fleste hytteinnbruddene skjer i Vestfold, ifølge skadestatistikkene til IF Forsikring. Deretter følger Telemark, Oslo og Akershus, Aust-Agder, Østfold og Vest-Agder. På bunnen av listen ligger Sogn og Fjordane. Dette blir ofte stjålet fra hyttene Klær Skiutstyr Solbriller Båter Båtmotorer Elektronikk som radio, TV, datamaskin Vin, brennevin Bygningsmaterialer Verktøy Aggregat Våpen Mat Andre verdisaker Kilde: If, Politiet, Storebrand, Gjensidige

Bartholdsen i Forbrukerrådet sier at sensorstyrte kamera også kan være mulig forebyggende tiltak. Kameraene sender bilder til mobilen, dersom de registrerer uønskede bevegelser i eller rundt hytta.

– Alt du trenger er kamera og mobilabonnement. Når det er koblet opp og registrerer bevegelse, tar det bilder og sender til mobilen din. Det kan jo være nyttig, sier han og påpeker at det finnes flere kameraer til ulike pris og kvalitet i handelen.

Sensorstyrt utelys kan et annet verktøy for å redusere sjansen for innbrudd.

– Det må gjerne være sensorstyrte lys inne i hytta, også, og gjerne med tidsinnstilling. Da har du gjort mye for å skille din hytte fra andres som kanskje ser mørke og tomme ut, sier Berge i If.

Ikke gjem nøkkelen ute

Mange hytteeiere har reservenøkler til hytta ute. Noen gjemmer den inn under husveggen, andre under en falsk stein. Men Berge synes det i utgangspunktet er dumt å gjøre dette.

– Det aller beste er nok å alliere seg med noen i nærheten av hytta, som kan ha et ekstra sett liggende. Men dersom det ikke er mulig, kan en låst nøkkelboks med kode, være en grei mulighet.