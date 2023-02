Det enkleste tipset til en rimelig oppgradering av hjemmet ditt, er å male. Foto: Kontainer boligstyling

Styling på budsjett

Nå er vi inne i et nytt år med nye muligheter. Her er noen forslag til rimelige oppgraderinger i hjemmet, som kan bidra til opplevelsen av et litt nyere hjem - på budsjett.