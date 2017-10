Lysets betydning for rett stemning i et interiør er utrolig viktig, særlig nå som vi går mot mørkere tider. Med riktig belysning kan du enkelt forandre det lyse interiøret til lunt, stemningsfullt og hyggelig.

Den primære funksjonen til ei lampe er å gi det riktige lyset, slik at den passer til stedet, og gir den stemningen man ønsker i rommet. Et godt tips er å sette på dimmer på lampene for en dempet og lun atmosfære. Da kan også stearinlysene få spille hovedrollen. Jeg kan ikke tenke meg noe mer stemningskampene en levende lys.

Camilla Ribe

Camilla Ribe

Velg ut noen interiørfavoritter og la de få større fokus. Lag små spennene miljø, som er hyggelig å hvile blikket på. Det skaper et rolig uttrykk og tingene kommer da mer til sin rett. Ikke overmøbler. Hold heller igjen enn å ta i, det gjelder møblering så vel som dekorasjoner.

Camilla Ribe

Camilla Ribe

For å bryte med det moderne og litt sterile, er det viktig å velge interiørdetaljer som er personlige. Karakterfulle og myke tekstiler er tilbake for fullt. Med noen ekstra puter og pledd i sofaen, lange gardiner i velur, og store golvtepper, skaper man lett en personlig lun og hyggelig stemming. selv om man i utgangspunktet har et minimalistisk hjem med en lys fargepalett. Med puter kan man gjerne være litt mer vågal, og tilføre interiøret noe ekstra i form av struktur, farge eller form. Velur og varme tekstiler er ekstra hyggelig å omgi oss med nå når det er høst. Og så kan de enkelt byttes ut med lettere materialer når det går mot vår og lysere tider.

Camilla Ribe

Camilla Ribe

Camilla Ribe

Ønsker deg en myk overgang fra sommet til en hyggelig og lun høst.

Følg meg gjerne på Instagram for mer interiørinspirasjon: @richardribe