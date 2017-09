En prat med sørafrikanske Yolandi Carr er en minneverdig opplevelse. Hun bruker gloser du aldri har hørt før, og hun gestikulerer med stor kraft.

I høst vil hun dukke opp på TV-skjermen i hobbykokk-konkurransen Mitt Kjøkken Ruler. Og selv om hun ikke har lov til å avsløre hvordan det gikk i konkurransen, kan hun røpe at hun ga dommerne en aldri så liten bakoversveis.

– Jeg sier hva jeg mener. Det er ikke mitt problem om folk ikke kan takle sannheten. Det er deres problem, sier hun med glimt i øyet.

Så vender hun oppmerksomheten mot kjøkkenbenken der hun pynter fransk ost med honning og knuste nøtter. Fra fryseren henter hun isbiter med innfryste orkidéhoder og slipper dem i cocktails.

Anne Bråtveit

Fakta: Hvem, hva, hvor Hvem: Interiørdesigner og entusiastisk hobbykokk Yolandi Carr (49), mannen Colin Carr (58), cairnterrieren Lass og huskattene zulu, Venda og Boesman. Kattene er kalt opp etter afrikanske stammer. Villaen: Moderne hus på 251 m², tegnet av arkitekt Bernt Hélen. Garasje og tilsluttende arbeidsrom utgjør ytterligere 153 m². Tomten er på 768 m². Huset ligger på Osøyro utenfor Bergen og ble ferdigstilt i 2011.

– Osten har jeg importert, det samme med hetvinen. Jeg er ekstremt detaljfokusert. Si til fotografen at hun har 15 minutter på seg til å fotografere bordet ute før det begynner å pøsregne.

Anne Bråtveit

Men fotografen er forsvunnet inn i kjøkkenhagen og koser seg blant krydderplantene ved den lille steinhagen. Steinene er båret til hagen og plassert akkurat slik de står, egenhendig av Yolandi.

– Du syntes ikke det var nok stein i skråningen her?

– Nei, det var jo ikke de riktige steinene. Disse ser mye bedre ut, sier hun uten snev av ironi.

Anne Bråtveit

Hjerte for Vestlandet

Det er snart ni år siden hun flyttet til Norge. Hun kom på grunn av kjærligheten til mannen hun deretter giftet seg med, engelske Colin Carr. Han arbeider som dykker i Nordsjøen.

Kort tid etter at hun satte føttene på vestlandsk jord, begynte hjertet hennes å slå sydlandske rytmer for den bratte, billedskjønne naturen rundt Hauglandssundet.

– Vi var på en fest her ute da en venninne fortalte meg at det var en tomt til salgs i nabolaget.

Anne Bråtveit

Yolandi spaserte ned den smale, kronglete veien til tomten på Ingjelsbrekko, stilte seg midt i skråningen og vendte blikket utover. Da hun så utsikten over et blikkstille sund, røde og grønne naust langs vannet og gårder med bjellesauer oppover jordene – ja, da var det gjort.

– Det var magisk. Det er så stille her, så idyllisk. Vi har ingen trafikkstøy, og ikke trengs det vakthold på eiendommen. Osøyro er et paradis, sier hun og tar et magadrag av sigaretten sin.

Mange hatter

Carr er utdannet interiørdesigner og driver interiørfirmaet My Bespoke Lifestyle (min skreddersydde livsstil) på Os.

Hun har tidligere drevet ostefabrikk i Botswana, stylet butikkvinduer på Manhattan i New York og gått kokkekurs i Provence. Hun elsker å lage fest for vennene sine, og hun er så flink til det at hun har veldig mange av dem.

Anne Bråtvei

– Vil du ha et glass champagne?

I kveld venter hun 12 venninner til middag. Det er bare en del av vennegjengen hun har opparbeidet.

Mot årets slutt skal hun feire rund bursdag i Cape Town og omegn. Hun har arrangert to uker der 25 venner fra Os skal oppleve motorsykkelsafari, marimbaband, hvite strender, fancy cocktails og gourmetrestauranter. De frykter ikke for regn. Ikke i Cape Town.

Anne Bråtveit

Her oppe i skråningen på Ingjelsbrekko, derimot …

Yolandis hjem er bygget over tre nivåer og har åpne siktlinjer der det er mulig. Slik er det vanlig å bygge moderne hus i Cape Town, men der er tilgangen på flate tomter og godt vær ganske annerledes enn på Os.

– Colin og jeg er glad i å ha mange venner på besøk samtidig, så det var viktig for oss å skape et hjem som gir rom for å være sosial. Da fungerer åpne løsninger i fellesarealene best, sier Yolandi.

I Cape Town er det vanlig at boligene kobler sammen inne- og uterom.

– Det er mye mer vær her på Os, så jeg vurderte å dekke terrassen med tak. Men det ville gått på bekostning av lysinnfallet. Er det én ting du ikke vil begrense når du bygger på Osøyro, så er det sjansen til å sitte i solen når den først er ute, sier hun.

Anne Bråtveit

Trippelisolert glass måtte til for at huset ikke skulle lide unødig varmetap på grunn av alle vinduene. I spisestuen består den fem meter brede veggen ut mot terrassen av glassdører. Når de brettes til side, mer enn dobles arealet i spisestuen.

Yolandi har importert en sørafrikansk, innebygget kullgrill som er montert i spisestuen. Grillen, eller braai som den kalles i Cape Town, gjør at hun kan få ordentlig røyksmak på måltider året rundt, selv om det hagler i vinkel utendørs.

– Håndverkerne klødde seg kraftig i hodet da de fikk se den grillen. Men det meste kan tilpasses lokale byggeforskrifter. Blås i regnet, vi har det godt her!