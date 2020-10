Puss opp badet på budsjett

Badet er et av de viktigste rommene i huset, men det er også et av de dyreste rommene å pusse opp. Her er mine tips til hvordan pusse opp badet på budsjett.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Camilla Bakken

Vår spaltist Camilla Bakken fra Kristiansand jobber blant annet som Interiørdesigner og interior creator. Hun brenner for interiør og DIY, og setter stadig i gang med nye prosjekter.

Kanskje du som meg har et slitent og gammelt bad, men du har verken stort nok budsjett, eller lyst til å bruke mye penger på oppussing. Det fikk jeg lyst til å gjøre noe med. Min oppgradering av badet vårt kom på ca. 15 000,- .

Her er mine beste tips til deg.

Det første og viktigste er planleggingen, i og med at den er grunnmuren i prosjektet.

Lag en arbeidsliste over behovene og ønskene du har når det gjelder badet. Da tenker jeg primært på de tingene du faktisk er i stand til å utføre selv.

Et godt tips er også å lage et «moodboard», det vil si en oversikt over farger og materialvalg du kan tenke deg å satse på. Legg gjerne til et inspirasjonsbilde for å ha noe å orientere deg mot.

Jeg lagde dette moodboardet før jeg startet. Foto: privat

Maling av fliser og eksisterende innredning

Framhev din stil ved å male badet (alle flater kan males). Baderommet ofte det første rommet du møter når du står opp på morgenen og det siste du ser når du legger deg for kvelden. Ikke vær redd for å velge farger som gjør deg glad og som du liker godt.

Slik så badet ut før oppussing. Foto: privat

Framgangsmåte ved maling av fliser:

Vask flisene grundig med lunkent vann og salmiakk. Puss lett over med fint sandpapir. Så maler du med tre stjerners golvmaling. Til dette bruker du en rulle (Liten kost til kanter og overganger) To strøk holder. Har du dusjhjørne, må du bruke epoksymaling (for eksempel tre stjerners sigural)

I stedet for å hive ut den gamle innredningen, kan du kanskje male eller foliere den. Siden min servant ikke hadde lagringsplass, ble den byttet ut med en ny servant fra Ikea. Denne ble seinere foliert med sort folie fra Clas Ohlson.

Skreddersydd innredning:

Med det mener jeg at du kan utnytte rommets eksisterende form ved for eksempel å følge en skråvegg. Hvis hele veggen blir utnyttet, slipper du dødplass. Du tilfører ekstra volum og dybde til rommet. Dette er en fin måte å få ekstra lagringsplass på. Eller en sitteplass.

Fliser på både gulv og vegger ble malt. Foto: privat Innredningen ble foliert med sort folie. Foto: privat

Oppgradering av dusj/servant

Vask dusjen/servanten godt. Jeg brukte en dampspyler for å komme til i kriker og kroker. Hvis listene på dusjdørene har gjort sitt, kan du enkelt bytte ut disse med nye. Jeg kjøpte mine på Bademiljø. Kraner og dusjgarnityr kan også skiftes hvis du vil ha en ny og fresh look. Et alternativ kan være å spraye de gamle kranene med gummispray, disse får du blant annet hos Biltema.

Les også To fine lamper du lager selv

Hvis listene på dusjdørene har gjort sitt, kan du enkelt bytte ut disse med nye. Foto: privat

Les også Slik velger du riktig golvteppe

Riktig belysning

Det er viktig med god belysning på baderommet. Det vet vi damene alt om. Selv kjøpte jeg et nytt speil med innebygget belysning. Det finnes også speil som kan dimmes etter behov. Hvis taklampa har sett bedre dager finnes det mange løsninger på markedet (Lurt å velge en lampe som kan dimmes, slik at du unngår å stå i flombelysning hvis du tar en tur på badet i løpet av natten)

Frisk opp med detaljer som gjør deg glad

Dette er selvfølgelig individuelt, men her er noe du kanskje bør tenke på: Detaljene spiller en viktig rolle i arbeidet med å få fram den riktige stemningen. Det er ingen ulempe hvis disse detaljene også har en praktisk funksjon. Det finnes for eksempel mange artige knagger på markedet. Et ekstratips: Detaljer i naturmaterialer gir liv og tekstur til et rom der malte flater er dominerende.