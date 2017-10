Fem spørsmål om kjøkkenhygiene og vanlige tabber man gjør.

Eksperten: Espen Vesterdal Larsen

Utdannet: Kokk og konditor

Jobber som: Daglig leder på Kulinarisk Akademi. Har skrevet tre kokebøker.

1. Hvor ofte bør man bytte oppvaskkost, klut og håndkle?

– Det kommer litt an på hvor mye man bruker kjøkkenet. Jeg har alltid to oppvaskbørster. Den mest slitte brukes på gryter og panner, og én gang i måneden bytter jeg ut den som er mest slitt. Da har jeg alltid en myk og ren oppvaskbørste til glass og sånt. Kluter byttes to ganger i uken, men det er fordi vi er flinke til å skylle dem i såpevann og henge dem til tørk etterpå.

– Noen foretrekker å vaske med svamp. Vi bruker det en del på jobb, men den bør faktisk skiftes et par ganger i uken. Det samler seg mye skitt inne i svampen selv om du er flink til å skylle. Den surner ikke som en klut, men den blir skitten.

Kulinarisk Akademi

2. Gjør det egentlig noe å bruke samme skjærefjøl til kylling og grønnsaker?

– Jeg bruker stort sett samme trefjøl til kylling, kjøtt og grønnsaker, men jeg vasker den godt mellom de ulike oppgavene. Bruk såpe og rikelig med varmt vann. La den tørke ordentlig før den brukes igjen.

– Tre, plast, glass – når det gjelder fjøler, er det mange meninger. Jeg mener tre er mye bedre å jobbe på. Og så lenge man rengjør trefjølen ordentlig, er den mest hygienisk. I treet tørker bakteriene ut og dør. En gang i kvartalet gnir jeg den inn med grovsalt før jeg vasker den på vanlig måte og lar den tørke. Da får jeg trukket ut fukten og renset fjølen. Anticimex tester renholdet vårt fire ganger i året, og skjærefjølene er alltid det reneste punktet.

– Det negative med plastfjøler er at de ikke blir like tørre. Fukt og bakterier er bestevenner. Hvis fjølen er veldig ripete i tillegg, er det negativt.

Shutterstock / NTB scanpix

3. Hva er de typiske hygienetabbene mange gjør på kjøkkenet?

– Slurv med håndvask. Utvilsomt. Man bør vaske hendene mellom de ulike operasjonene man utfører på kjøkkenet. Bruk såpe og varmt vann.

– Man blander kokt og rå mat og får kryssmitte. Si at du legger rå kylling i en skål, steker den og legger den tilbake i skålen. Det er ikke bra. Men usedvanlig få blir syke av å tilberede mat på eget kjøkken. Det skjer stort sett om maten har stått ute for lenge, eller fordi varen er dårlig.

– Mange glemmer å vaske kjøkkenviften. I viften kan man stort sett ta ut filtrene og vaske dem. Det bør gjøres minimum to ganger i året. Kjøkkenviften blir veldig fettete over tid, og viften kan miste effekten. Den lager lyd, men fungerer ikke.

Shutterstock / NTB scanpix

4. Hvor rent bør kjøkkenet være før man kokkelerer?

– Her har folk litt ulike toleransegrader. Jeg foretrekker at alle overflatene er rene og pene, og at alt unødvendig utstyr og pynt er fjernet. I tillegg har jeg som krav at oppvaskkummen skal være tom. Da kan jeg sette skittent utstyr i vasken.

– For meg er det dessuten viktig at stekeovnen er ren, at den ikke lukter Grandiosa og stekt fett. Å ha en ren ovn til enhver tid er viktig, det gir en mye hyggeligere opplevelse.

Shutterstock / NTB scanpix

– Folk er nesten litt for bekymret for hygiene. Renslighet er veldig viktig, for ingen vil bli syke, men samfunnet begynner å bli veldig sterilt. Vi trenger bakterier også. Ikke vask kjøkkenet med håndsprit.

Shutterstock / NTB scanpix

5. Skylle eller ikke skylle oppvasken før den kjøres i oppvaskmaskinen?

– Jeg skyller av alt før det settes i maskinen, for det sitter ingen i maskinen og vasker koppene med børster. Husk også å ha godt med plass mellom tingene slik at vannet kommer til. Egg og eggeplommer setter seg veldig fast i glasuren i tallerkenen, skylling er lurt.

– Men ikke alt bør vaskes i maskin. Gryter og kniver bør vaskes for hånd. Det er idiotisk å bruke plass på gryter, og knivene blir sløve i maskinen.