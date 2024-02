Mange moderne boliger har store vinduer som ofte fyller hele veggen. De store glassflatene gir mye lys og utsikt, men krever også grep med tanke på lunhet, sol og innsyn.

Det finnes flere gode grunner til å velge gardiner, og jeg vil gi deg noen tips, slik at du lettere kan navigere deg frem til de perfekte gardinene som passer ditt behov.

Det første jeg pleier å finne ut er om det er det estetiske, funksjonelle eller en kombinasjon av dette som gjør at man ønsker gardiner.

Foto: Richard Ribe

Estetisk

Estetisk så vil gardinene gi rommet et stort løft. Det vil markere vinduene, akkurat som en ramme rundt et bilde. Fester man gardinene høyt opp under taket, vil blikket automatisk trekkes oppover, og takhøyden vil virke høyere, og romfølelsen større. Når man innreder ønsker man at de tingene som settes inn, skal gjøre rommet til det bedre. Ved hjelp av interiør og belysning kan man fremheve og hjelpe blikket mot ønsket retning, for å for eksempel markere utsikten eller takhøyden. Her er det viktig å at det skal fremheve, og ikke konkurrere.

Foto: Richard Ribe

La gardinene få fremheve og ramme inn utsikten, ikke skjule eller konkurrere med den. Ved å bevisst parkere gardinene på siden av vinduet, når de ikke er i bruk, gjør det at vinduet virker større, og dermed føles utsikten enda bedre.

Ved å feste gardinene i taket, trekker man blikket opp og gir rommet ekstra visuell takhøyde. Foto: Richard Ribe

Om vinteren

I vinterhalvåret, når vindusflatene ofte er mørke, trekker jeg gardinene lengre ut på vinduet, da de luner mer enn de mørke glassflatene.

Ved å bruke gardinfarger som harmonerer med veggene og resten av rommet, skaper man et rolig utrykk, og blikket blir automatisk flyttet til det som er utenfor. Når man da kommer inn i et rom og tar et overblikk, får blikket gli rolig utover rommet uten særlige forstyrrelser, men samtidig luner gardinene. Fine bølger på gardinene er også med å skape skygger og spill, som gir rommet tekstur og dybde.

Jeg elsker når ting ikke bare ser fint ut, men også kan være praktisk og funksjonelt.

Det trenger absolutt ikke skorte på det estetiske, selv om det er funksjonelt.

Men det er viktig å ta noen bevisste valg med tanke på stoffvalg, og hvilken funksjon man ønsker at gardinene skal ha.

Richard Ribe driver interiørbutikk i Kristiansand og er designer av egen møbellinje. Han er opptatt av å skape innredning som kjennetegnes av funksjonell, tidløs eleganse og godt håndverk. Foto: Richard Ribe

Gardiner gir deg kontroll over innsyn, og mulighet til å justere lysnivået i rommet. Om du skal bruke gardiner på et soverom, så ønsker man ofte at gardinet skal slippe lite lys igjennom. Her kan man få gardiner som stenger alt lyset borte om man ønsker det.

I ei stue så ønsker man kanskje skjerming for innsyn og sol, men likevel at dagslyset får flomme inn. Da bør man ha et stoff som slipper lyset inn, men at innsynet blir redusert. Skal gardinene kun være til pynt står man litt friere til valg av stoff, og man kan ha tykkere stoff. Med tykke gardiner foran vinduene kan rommet føles innelukket og mørkt.

Akustikk

I nye boliger med store glassflater og mye gips, blir akustikken ofte stor. Da er det kun noen få gardinhøyder som skal til for å redusere etterklang og forbedre rommets akustikk, samtidig som det også blir estetisk fint.

Gardiner er et eget håndverk, og kvaliteten og hvordan de er sydd varierer veldig.

Foto: Richard Ribe

For å få det beste resultat, og at gardinene virkelig skal løfte rommet, vær bevisst på valg av stoff. At det tåler sol, og ikke mist at sammensetningen av stoffet gjør at gardinet faller fint.

Det er også viktig hvordan gardinet er sydd. Det nytter ikke med et fint stoff, hvis ikke gardinet er sydd slik at man får de fine bølgene man ønsker. At gardinene er sydd på riktig lengde, gjør også at det hele ser mye mer helhetlig ut.

Ikke vær redd for å bruke gardiner på både kjøkken og bad. Ofte får det en enda større effekt slike plasser, da det gjerne er lite andre stoffer som luner på disse plassene.

Så det siste tipset; kjøp nok stoff og bredde per gardin. Og om budsjettet skulle stoppe deg, kjøp heller færre antall gardinhøyder, og prioriter noen av vinduene. Det blir finere enn at det henger flere tynne fag som ser sparsommelige ut.

Få flere tips på Instagram: @richardribe