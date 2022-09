Hopeful har nettbutikk og en fysisk interiørbutikk med kunstloft, samt kafé i bakgården. Dere tilbyr også læreplass for unge som vil ta fagbrev, og har driftet kafeen på SKUM. Men hvem er dere egentlig for?

– Det er en helt vanlig butikk og kafé, men de fleste som jobber her er unge mellom 15 og 25 år, som har droppet ut av skolen og sliter med å komme gjennom et vanlig utdanningsløp eller inn i arbeidslivet. Kristiansand er blant de byene i landet med flest unge uføre, og gjennom våre tilbud så ønsker vi å være med å løse dette alvorlige samfunnsproblemet.

Hvorfor er denne landsdelen så høyt oppe på uførestatistikken?

– Det er ikke godt å si, og det er helt sikkert flere årsaker, men mange forteller at de opplever at Kristiansand er litt klikkete og at det kan være vanskelig å finne sin plass. Hvis du blir stående uten å kjenne tilhørighet så kan det være tøft, og for mange blir det vanskelig å leve et vanlig liv og å mestre det som forventes av deg.

Hva kan konsekvensene være?

– Noen forteller at de får en følelse av at andre har gitt dem opp. De får kanskje bare et “god bedring” av ulike instanser, og så blir det med det. Og hva skjer når du føler at det ikke er bruk for deg og at ingen forventer noe mer av deg? Du blir motløs, og mange blir isolert når ikke de har noe å ta seg til, og da blir avstanden til de vanlige forventningene i samfunnet enda større. Vårt mål er at disse ungdommene skal bli bidragsytere i samfunnet igjen, ikke stønadsmottakere, og vi lykkes faktisk med 90 prosent av de som er hos oss.

Vibeke Asbjørnsen Vis mer ↓ Alder: 44 Familie: Gift, to barn og en bonussønn Bor: Lund Aktuell: Prosjektmedarbeider i Hopeful

Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Hvordan klarer dere det?

– Det er mye ressurser i dem, men de trenger å bli sett og hørt, og tatt på alvor og føle at de betyr noe. Så trenger noen en del tid på å finne sin plass og få ut sitt potensial, og det hjelper vi dem med. Men de må ønske en endring i livet, og vi stiller krav til dem. Det er ingen kjære mor.

Men hvordan gjør dere det, helt konkret?

– Vi fokuserer på det friske, ikke diagnoser, og ungdommen jobber konkret med å drive kafeen, butikken og nettbutikken. Bare det at det forventes at du står opp og kommer til avtalt tid, betyr mye. Så jobber noen her en stund før de blir klare til å stå på egne ben, mens andre blir værende i varig tilrettelagt arbeid, VTO. Men vi tilbyr også fagbrev i regi av det offentlige, og akkurat nå er det seks av våre ungdommer som tar fagbrevet i salg og service.

Men er det ikke et offentlig ansvar å få disse ungdommene på rett kjøl igjen?

– Det kan du si, men mange forteller at de opplever at de blir kasteball i systemet. De må forholde seg til mange forskjellige folk og instanser, og de mangler en trygg base hvor de kan være over tid. Jeg tenker at vi gir dem noe det offentlige ikke har kapasitet til, og kanskje vi er bedre til å se helheten og gi dem den tryggheten og tiden de trenger. Vi bruker sikkert 75 prosent av tiden vår på den menneskelige oppfølgingen av de unge. Men vi har et godt samarbeid med det offentlige, både NAV, barnevernet, DPS, Fagopplæring sør, fylkeskommunen, skole, og også foreldre.

Kan du gi et helt konkret eksempel på at dere har lykkes?

– Ei som hadde falt helt utenfor, er nå blitt sykepleier og teamleder der hun jobber. Hun jobber også her på Hopeful som frivillig i tillegg til jobben som sykepleier. Så har vi også ei som er ferdig med bachelor på UIA og nå er hun i gang med master.

Hopeful startet i 2012, det betyr at dere har drevet i 10 år, hvordan klarer dere det økonomisk?

– Vi er helt avhengig av inntekter i butikken og kaféen, men vi bruker mye tid på å søke om støtte fra det offentlige og fra andre instanser. Det er strevsomt økonomisk, blant annet fordi vi gjør en samfunnsoppgave med menneskelig oppbygging vi ikke får betalt for. Det er ikke noen som blir rike på penger her, og alt vi får inn som ikke går til løpende drift, går til å sette i gang nye prosjekter for å hjelpe enda flere ungdommer. For en stund siden fikk vi 5000 kroner av Dina-nettverket, og flere andre aktører i næringslivet har støttet oss opp gjennom årene, og det setter vi så pris på.

Men alle disse ungdommene som bærer på ulike historier, hva gjør det med deg?

– Jeg er jo fortsatt ny i jobben og begynte som prosjektleder i februar, etter å ha drevet min egen nettbutikk i mange år. Og det er fortsatt sterkt å møte ungdom som kommer hit, kanskje sammen med foreldrene eller gjennom andre instanser, og som er fortvilet fordi de føler at de ikke blir fanget godt nok opp av systemet. Men så går det heldigvis fint med de fleste, og da kjennes jobben veldig meningsfull

Har det også endret deg, rent personlig?

– Vi arrangerte nettopp en samling i forbindelse med at arbeids- og inkluderingsministeren var på besøk. Noen av ungdommene fortalte sine historier, og det er mange tøffe tak både rundt rus, mental helse og familierelasjoner. Da de modige ungdommene sto der og fortalte, rant tårene mine. Jeg blir lett rørt og beveget, og etter at jeg begynte her har jeg kanskje blitt enda mer bevisst på forskjellene i samfunnet, og på viktigheten av å følge opp egne barn. Det å ta de unge på alvor, og gi dem trygghet og se styrkene deres selv om de trår feil, er ekstremt viktig for å sko dem for voksenlivet.