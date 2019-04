– Tulipaner, påskeliljer og liljer og andre løkblomster som er avblomstret kan være et trist syn, men la dem likevel stå, oppfordrer Tove Ladstein, gartner i Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP).

Grunnen er at du da øker sjansen for ny blomstring i løken neste år, i og med at bladene til løkblomsten har fotosyntese – og dermed produserer næringen løken trenger å lagre for neste års blomstring.

Knut Tveit, løkspesialist i Hageland mener det er en god idé å vente til blomsterstilkene blir gule og visne, før de klippes av.

– Det sitter mye næringsstoffer i stilken som skal trekke tilbake til løken, forklarer han.

Gjødsel gir ekstra fin blomstring

Tveit sier det også kan være lurt å ta opp løkene når blomsterstilken er avblomstret.

– Legg dem da tørt og mørkt gjennom sommeren, og sett dem på nytt på høsten for blomstring året etter.

Gidder du ikke det, bør du i alle fall sikre at løken står på et godt drenert sted. For dersom det blir for mye vann rundt løken, kan den råtne.

– Blomsterløken ofte får ekstra fin blomstring dersom den får gjødsel, så plant den gjerne i kugjødselkompost, sier han.

NTB scanpix/Shutterstock

Fakta: BLOMSTERLØK Blomsterløken er på grovt sagt en oppsvulmet del av stengelen til løkplanten, mens knollene er oppsvulminger av den underjordiske delen av stengelen. Kilde: OBP

Sett blomsterløk fra potter i bedet

Seinvinter og tidlig vår selger hagesentre mye blomsterløk i potter. Både påskeliljer, tulipaner, iris, krokus og rutelilje kan gjerne plantes ut i bed når de er avblomstret.

– Da vil løken komme opp igjen neste vår, sier Tveit.

Noen løk, slik som snøklokker, Scilla og botaniske tulipaner vil lett formere seg de fleste steder, og i løpet av noen år kunne danne vårblomstrende tepper. Andre løk, slik som foredlede tulipaner, vil i varierende grad komme igjen.

– Noen løk, som for eksempel påskeliljer, svibler og amaryllis bruker den samme løken hvert år, det vil si at de er flerårige. For å klare blomstring år etter år, trenger altså løken næring for å danne de nye blomsteranleggene som skal hvile inni løken gjennom vinteren, forklare Ladstein.

Andre typer løk, som tulipaner, er ettårige fordi de bare blomstrer en gang. Den opprinnelige løken dør etter blomstringen, men planten bygger opp nye løk rundt denne.

– Noen løk er avhengig av en kjøleperiode for å komme i blomst igjen, andre trenger bare en kortere eller lengre hvil i mørket. Men det de har til felles, er en innebygd mekanisme som sier dem at de ikke skal blomstre umiddelbart etter forrige blomstring, noe som er en naturlig fordel i klima der årstidene varierer, forklarer gartneren.

Kamufler med andre planter

Synes du det ser stygt eller uryddig ut å ha avblomstrede tulipaner i hagen, kan du kamuflere dem med andre planter.

– Sett for eksempel løken i bed der du har stauder som liker samme vekstforhold. Staudene kan da dekke over visnede løkblader etter hvert som de vokser til, tipser Ladstein.