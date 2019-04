Møkkete dusjhode? Dette kjerringrådet virker.

Dysene i dusjhodet kan være vanskelig å vaske helt rene. Gummi-dyser kan ødelegges om man går for hardt til verks med skrubben. Eddik-trikset er løsningen – et ordentlig kjerringråd.

Vi fylte en brødpose med cirka tre desiliter husholdningseddik, stakk dusjhodet i posen og festet posen med en hårstrikk. Det er viktig at dysene er dekket med eddik.

Etter noen timer fjernet vi posen. All smuss og skitt var løsnet og dusjhodet var nesten som nytt.

Finn frem stoppenålen

Vaskeekspert Else Liv Hagesæther anbefaler at man supplerer med å stikke opp dysene med en tykk stoppenål. Hvis dysene er blitt tette av kalk, løses kalken opp av eddiken, men kan få litt hjelp av nålen.

– Hvor lett de tettes er avhengig av hvor mye kalk det er i vannet. Har du vann fra offentlig vannverk, er det stort sett lite kalk. I gamle dager var det mye mer kalk på grunn av borrevann, som gjerne var hardere, sier Hagesæther.

Synne Hellum Marschhäuser

Synne Hellum Marschhäuser

Rens dusjen for å unngå legionella

Dusjhodet og slangen bør skylles med ekstra varmt vann fire ganger i året. Overstyr blandebatteriet og kjør på med vann på 60 grader i rundt ett minutt.

Det er for å unngå legionellabakterien, som i verste fall kan gi legionærsykdom.

En gang iblant kan man ta av dusjhodet og slangen, anbefaler Folkehelseinstituttet. Stikk en vattpinne inn i dusjhodet. Er det slimbelegg der inne, kan du spyle og rengjøre med såpevann. Deretter legger du dusjhodet og slangen i en bøtte med ti liter vann og noen korker klorin. Avslutt med å skylle godt.

Legionellabakterien trives i stillestående vann, og vil kunne følge med vannstrømmen når du skrur på dusjen. Skyll gjennom med varmt vann når du kommer hjem fra ferie.

Shutterstock / NTB scanpix

Kjerringrådene som funker på dusjdørene

Hva så med dusjdørene? Hagesæther mener man bør vaske dem ofte.

– Si man er en familie på fire, som ikke vasker dusjdørene på flere måneder. Da bygger det seg opp med hudfett og såperester, og jobben blir veldig tung, sier vaskeeksperten.

Hun anbefaler at man har mikrofiberklut og nal i dusjen. Da kan man gå over veggene etter at man har dusjet. Først med klut og så med nal for å fjerne vannrestene.

Når det går lengre tid bør man bruke et spraymiddel for dusj og bad. Spray over, la skitten løse seg opp og så bearbeid med en mykk skrubb eller mikrofiberklut. Avslutt med å skylle over med vann.

Eddik kan fungere på kalkavleiringer. Hud- og såperester tas enklest med mikrofiberklut, ifølge Hagesæther. Zalo kan også brukes mot fettet.

– Jo færre midler, desto bedre. Jeg tror man kommer langt med oppvaskmidler. En damprenser kan også være effektiv, sier Hagesæther.