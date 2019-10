En gjennomsnittshytte i den norske fjellheimen koster 1,9 millioner kroner. Men det betyr ikke at du må betale så mye for å få realisert hyttedrømmen.

Har du for eksempel et budsjett på 1,2 millioner kroner, har du ifølge et søk på finn.no i starten av oktober 93 ulike muligheter bare i Aust- og Vest-Agder.

Exbo

Fakta: Landets største hyttekommuner Så mange hytter er det i landets største hyttekommuner: Ringsaker, 7198 hytter

Trysil, 6701 hytter

Hol, 5634 hytter

Vinje, 5278 hytter

Sigdal, 4891 hytter

Larvik, 4804 hytter Kilde: Statistisk Sentralbyrå *Søket ble gjort på finn.no 7. Oktober 2019. Finn.no og Fædrelandsvennen er i samme Schibsted-konsern.

DNB Eiendom

– Mye å velge mellom

Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen i Sørmegleren, som har Setesdal som sitt kjerneområde, bekrefter at det er masse hytter å velge mellom i denne prisklassen. Han opplever at disse hyttene normalt selges ganske fort.

– Etterspørselen etter slike folkehytter er økende, sier han og nevner blant annet at områder som Stangerås, Fjelestad, Bjørnevann, Gautestad og Vikstøyl i Evje og Hornnes kommune, Reiårsvatn ved Ose i Bygland kommune og Store og Lille Bjørnevann i Valle kommune, ofte har hytter til salgs i dette segmentet.

Sørmegleren

Forskjell på områder

Benedicte Tveteraas, partner og eiendomsmegler hos Privatmegleren, har mye erfaring fra hyttemarkedet vest i Agder, og da spesielt Sirdal. Ifølge henne går det et skille mellom øvre og nedre Sirdal når det gjelder pris.

– I øvre Sirdal er det omtrent ingenting til salgs for 1,2 millioner kroner eller under, hyttene her ligger fra rundt 1,5 millioner og oppover. Men i nedre Sirdal, rundt Tonstad, kan du finne flere fritidsboliger i prisklassen 1,2 millioner og under.

Hun forteller at det da er varierende forhold på disse eiendommene. Noen er selveier, andre har festetomt. Noen har innlagt vann, strøm og avløp, andre ikke.

– Generelt vil jeg si at hyttemarkedet i nedre Sirdal er bra. Her kan man fortsatt få oppfylt hyttedrømmen til et budsjett for under 1,2 millioner.

Privatmegleren

Enklere standard

Dersom du har maksbudsjett på 1,2 millioner kroner, må du generelt være villig til å gjøre kompromisser i forhold til fasiliteter som reisevei, helårsvei, nærhet til skianlegg, snøsikkerhet og standard på hytta, mener Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforening.

– Vil du ha mest mulig hytte for pengene, er det noen ting du bør være spesielt opptatt av. Du bør for eksempel kjøpe en hytte som er noen år gammel, som ikke har alle de tekniske fasilitetene du gjerne har hjemme, og som ikke ligger i umiddelbar nærhet til et skianlegg.

Eiendomsmegler1

Det er Halvorsen enig i. Han opplever at det spesielt er to ting disse hyttene ofte har til felles; en enkel standard og at de er bygget på 1970- eller 1980-tallet.

– Det er gjerne utedo, forbrenningsdo eller tokammerdo. Det er vann til yttervegg, i brønn eller bekk, men sjelden innlagt vann i hytta, sier han og presiserer at noen har innlagt vann med 30–100 liters tank og pumpe til dusj/vask inne.

Noen av hyttene har innlagt strøm, fortsetter han, men sier at det er typisk at mange av dem har solcelle-løsning.

– Det er ofte bilvei fram til hytta, men det er også en del av disse du må påregne å gå et lite stykke til fra felles parkering, sier eiendomsmegleren.