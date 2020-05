Ukens grønne tips: Kaster du kaffegruten? Den kan brukes til både velvære og i hagen

Vi kaster enorme mengder kaffegrut. Slik bruker du den.

Kaffegruten trenger ikke alltid gå i søppelet. Det kan blant annet brukes i hagen eller potteplantene. Hva med å skrubbe den skitne komfyren med grut? Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Eksperten: Matredder Mette Nygård Havre, driver Instagram-kontoen @spisoppmaten med mer enn 70.000 følgere og har skrevet boken Spis opp maten

Mette Nygård Havre lager gjødsel. Foto: Christin Eide

1. Enorme mengder grut hver dag

Hver og en av oss kaster 42,6 kilo spiselig mat hvert år, ifølge Matvett.

Det kastes tonnevis av kaffegrut i Norge hver eneste dag, ti tonn bare i Oslo, ifølge gruten.no.

Kaffegrut kan brukes til alt fra ansiktsmasker og til å fjerne matlukt på hendene. Det kan også brukes til å lage hjemmelaget plantegjødsel.

Mette Nygård Havre jobbet tidligere i avfallsbransjen. Hver gang de hadde plukkanalyse og gikk gjennom noe avfall, fant de store mengder kaffegrut.

Man må rett og slett endre vanene og drikke mindre kaffe om man skal få ned mengden. Eller man kan drikke mer pulverkaffe, foreslår hun.

2. Lukter det vondt i kjøleskapet?

Ha tørr kaffegrut i en åpen boks eller krukke og plasser den i kjøleskapet. Gruten trekker til seg duften, forteller Havre. Grut kan også brukes mot matlukt og lignende fra hender. Man gnir hendene inn med kaffegrut som såpe og skyller av.

Orkideene hos Havre trives ekstra godt når de får gjødsel. Oppskriften er lenger ned i artikkelen. Foto: Christin Eide

3. Kaffegrut mot brunskogsnegl

Kaffegrut mot plagsomme brunskogsnegler er et kjent kjerringråd. Gruten skal fungere som en barriere for å stoppe sneglen fra å entre hage og blomsterbed.

Havre har ikke forsøkt grut mot snegl. Hun har både hørt fra folk som har god erfaring med grut mot snegler og omvendt.

4. Skånsom skrubbing

Kaffegruten kan også brukes som skrubb. Ha litt grut på kluten og gni kokeplate eller grillrist ren. Havre har god erfaring med kaffeskrubb og påpeker at det er skånsomt mot materialet man skrubber.

Hun har ikke forsøkt å skrubbe ansikt eller kropp, men vet at mange bruker kaffegrut for å fjerne døde hudceller. Det er lukten som stopper henne. En fordel med kaffegrut som skrubb, er at den ikke inneholder mikroplast.

Du kan for eksempel blande sammen to deler kaffegrut, én del kokosolje, én del havsalt og noen dråper lavendelolje til skrubb, ifølge gruten.no.

Kaffeskrubb med sukker, kanel og kaffegrut. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

5. Lag din egen gjødsel til inne- og uteplanter

Havre har laget egen gjødsel til bed og planter i flere år. Hun var skeptisk med tanke på lukt og fluer inne, men har ikke opplevd noen av delene.

Blant annet orkideene i stuevinduet nyter godt av blandingen. De har aldri blomstret så mye som etter at hun begynte å gi dem hjemmelaget gjødsel.

Oppskrift på hjemmelaget gjødsel:

Finn frem en blender

Putt oppi kaffegruten fra to kanner kaffe

Putt oppi fire bananskall

Ha i eggeskall fra cirka tolv egg

Hell oppi vann slik at blenderen går rundt

Kjør det hele til en grøtete masse. Fordel utover planter du har inne og bedet i hagen eller i blomsterkrukkene på balkongen.

6. Slik oppbevarer du kaffen

Hvis du oppbevarer kaffen riktig, holder den lenger. Kaffe.no har tips for å ta vare på kaffen. Den kan trekke til seg lukt fra annen mat og brytes raskere ned i varm og fuktig luft. Oppbevar kaffen i originalemballasjen så lenge som mulig, ifølge kaffe.no.

Filter- og kokemalt i langtidspose: Holder fire til seks måneder i lukket pose og fire-fem dager i åpnet pose.

Filter- og kokemalt i hard vakuumpakke: Holder i ni måneder i lukket pose og fire-fem dager i åpnet pose.

Hele bønner i pose med enveisventil: Holder fire til åtte måneder i lukket pose og syv til ti dager i åpnet pose.

Uemballert malt kaffe kan lagres i fire-fem dager og uemballerte hele bønner kan lagres i syv til ti dager.

7. Kalde kafferester

Kald kaffe du ellers ville helt ut i vasken kan helles i isbitformer. Isbitene kan brukes til iskaffe. Hell over melk og eventuelt sirup med smak.

