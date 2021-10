Et hus som kan formes slik en ønsker uten å miste personligheten, er den store drømmen for mange. Noen renoverer for å bli boende så lenge som mulig, andre vil selge videre og forsøke å tjene noen kroner.

Et renoveringsobjekt kan være en god måte å komme seg inn på boligmarkedet på, og det av flere grunner. Hvis en ikke er nevenyttig fra før, blir en det garantert et sted på veien. Har du tid og mulighet til å gjøre deler av renoveringen selv, øker du sannsynligvis verdien av kjøpet hvis du skal selge etter hvert. Ved å renovere det bestående, tar du dessuten vare på miljøet og passer på en gammel skatt, til glede for deg selv, eller nye eiere.

Camilla Bakken fra Kristiansand jobber blant annet som interiørdesigner og influenser. Hun brenner for interiør og DIY, og setter stadig i gang med nye prosjekter. Hun ble kåret til årets influenser på interiør under Vixen Awards 2021. Foto Camilla Bakken

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Beliggenhet er en viktig faktor når en skal se seg om etter et sted å bo, enten en kjøper nytt eller gammelt. Alle kjenner vel til ordtaket til eiendomsmeglerne? Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. En fantastisk utsikt kan være lokkende, men det er viktig å se på mulighetene. Som regel kan en gjøre noe for å forbedre et dårlig utgangspunkt, kanskje ved å satse på beplantning, levegger, eller andre ting. Heldig er den som har en romslig tomt å boltre seg på. Det er langt fra virkeligheten for de fleste som satser på nybygg. Tomtene i tettbygde strøk er som regel ganske små, dermed gjelder det å utnytte arealet som finnes når en skal velge seg et nytt hus.

Jeg liker å samarbeide med kunder som har påtatt seg et renoveringsprosjekt. Det at noen er villige til å gå inn for den durabelige jobben det er å renovere et gammelt hus, får hjertet mitt til å slå fortere. En gammel bygning har sin egen personlighet, akkurat som oss. En personlighet som er formet av menneskene som har bodd der.

Vann over hodet

De fleste har vel hørt om de som tar seg vann over hodet og hiver seg over et renoveringsprosjekt uten å vite hva det innebærer av svette, slit og tårer. Det som i utgangspunktet var et rimelig hus, kan føre en ut i pengeproblemer og søvnløse netter. I stedet for å bli en glede, ender husdrømmen opp med å bli en byrde en bare ønsker å bli kvitt.

Noen ganger betaler en også mer enn en hadde tenkt seg i utgangspunktet. I disse tilfellene er det lett å bli sittende i saksa hvis en ikke har satt opp en kalkyle over hvor mye en må ut med for å få huset beboelig. Det lureste du kan gjøre hvis du ikke har peiling på det byggetekniske (eller kostnadene), er å rådføre deg med en fagmann eller to.

Et hus som kan formes slik en ønsker uten å miste personligheten, er den store drømmen for mange. Foto Camilla Bakken

Et renoveringsprosjekt kan gå en god del over estimert pris. Pass opp! Som regel skjuler det seg langt flere hemmeligheter bak husets fire vegger enn du er i stand til å få med deg på 15 minutters visning. Det utvendige bør også sjekkes nøye.

Det er viktig å lese tilstandsrapporten med argusøyne. Og som før nevnt, er det lurt å konsultere en håndverker som kan sine ting. Du kan ikke forvente at alt skal være i tipp topp stand, men det å få en omtrentlig forståelse av pris, og hvordan renoveringen bør foregå, er svært viktig.

Må du inn med nytt elektrisk opplegg, rør, tak, vinduer, for å nevne noe, begynner beløpene fort å rulle.

Før du tenker på å skaffe deg et renoveringsprosjekt, bør du spørre deg selv om det er dette du virkelig vil. Er du villig til å håndtere utfordringene som vil dukke opp etter som renoveringen skrider frem?

Potensialet

Hva kan huset du har forelsket deg i, tilby, og hva gjør akkurat dette huset unikt for deg?

Du bør ikke henge deg opp i nedslitte kjøkken, skjeve gulv og bad som skriker etter renovering. Det ligger i kortene at dette er noe som må gjøres noe med uansett. Et rom av gangen er sannsynligvis det beste. Og masse tålmodighet.

Den morsomste delen av jobben er gjerne detaljene helt til slutt. Foto Camilla Bakken

Ikke se deg blind på feil og mangler. Se på planløsningen. Er det noe som kan forandres til det bedre med tanke på familiens behov? Sannsynligvis. Hvilke vegger kan rives, og hvilke bør få stå, med tanke på bæring?

Hvor er vann og avløp plassert? Det kan bli en kostbar affære hvis disse tingene må flyttes.

Det å innrede et gammelt hus, er en drøm for mange. Å velge tapet, farger og panel, er som regel skikkelig gøy. Ikke for å ta fra deg den drømmen, men disse tingene bør komme på plass til slutt. Når det gamle huset atter står rakrygget og stødig på grunnmuren, begynner den morsomste delen av jobben.